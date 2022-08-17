Washington Sundar

Washington Sundar and his injury timeline in the last one year

SHOULDER INJURY

HURT HIS LEFT SHOULDER WHILE DIVING DURING COUNTY STINT WITH LANCASHIRE

HAND INJURY

WASHINGTON SUNDAR RE-INJURED HIS HAND WEBBING DURING IPL 2022 STINT WITH SUNRISERS HYDERABAD

HAND INJURY

WASHINGTON SUNDAR SPLITS HAND WEBBING DURING IPL 2022 AND MISSED THREE GAMES FOR SRH

HAMSTRING INJURY

THE TAMIL NADU OFF-SPINNER MISSED THE HOME SERIES AGAINST WEST INDIES AND SRI LANKA WITH HAMSTRING INJURY

COVID-19

WASHINGTON SUNDAR TESTED POSITIVE FOR INDIA’S TOUR OF SOUTH AFRICA AND MISSED THE TOUR

FINGER INJURY

WASHINGTON SUNDAR WAS RULED OUT OF THE SECOND LEG OF IPL 2021 FOR RCB WITH A FINGER INJURY