Washington Sundar
Washington Sundar and his injury timeline in the last one year
SHOULDER INJURY
HURT HIS LEFT SHOULDER WHILE DIVING DURING COUNTY STINT WITH LANCASHIRE
HAND INJURY
WASHINGTON SUNDAR RE-INJURED HIS HAND WEBBING DURING IPL 2022 STINT WITH SUNRISERS HYDERABAD
HAND INJURY
WASHINGTON SUNDAR SPLITS HAND WEBBING DURING IPL 2022 AND MISSED THREE GAMES FOR SRH
HAMSTRING INJURY
THE TAMIL NADU OFF-SPINNER MISSED THE HOME SERIES AGAINST WEST INDIES AND SRI LANKA WITH HAMSTRING INJURY
COVID-19
WASHINGTON SUNDAR TESTED POSITIVE FOR INDIA’S TOUR OF SOUTH AFRICA AND MISSED THE TOUR
FINGER INJURY
WASHINGTON SUNDAR WAS RULED OUT OF THE SECOND LEG OF IPL 2021 FOR RCB WITH A FINGER INJURY