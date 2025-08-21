News
IPL
Women’s Premier League (WPL)
Features
Opinion Analysis
Fantasy Cricket
Watch
Interviews
MP T20 League
Social Reactions
Betting Tips
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
News
IPL
Women’s Premier League (WPL)
More
OVI vs TRT Dream11 Prediction The Hundred 2025 Match 23
fantasy-cricket

OVI vs TRT Dream11 Prediction Today, The Hundred 2025: Match 23 Fantasy Cricket Tips, Team, Playing XI, and Pitch Report

Sagar Paul
Sagar Paul
Last updated: August 21, 2025
3 min read
OVI vs TRT Dream11 Prediction The Hundred 2025 Match 23

Oval Invincibles (OVI) and Trent Rockets (TRT) will feature in Match No.23 of The Hundred 2025 men’s competition. The match will take place at The Kennington Oval in London. Let’s look into the OVI vs TRT Dream11 Prediction.

Live – t20 – Visakhapatnam
Andhra Premier League, 2025
Vijayawada Sunshiners VSS

73/2

Bhimavaram Bulls BVB

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Visakhapatnam
Andhra Premier League, 2025
21 Aug 2025, 06:30 PM IST
Amaravati Royals AMR

Tungabhadra Warriors TBW

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Visakhapatnam
Andhra Premier League, 2025
22 Aug 2025, 06:30 PM IST
TBC TBC

TBC TBC

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Basseterre
Caribbean Premier League, 2025
22 Aug 2025, 04:30 AM IST
St Kitts and Nevis Patriots SKA

Barbados Royals BR

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Saint George
Caribbean Premier League, 2025
23 Aug 2025, 04:30 AM IST
Antigua and Barbuda Falcons ABF

Guyana Amazon Warriors GAW

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Central Delhi
Delhi Premier League , 2025
21 Aug 2025, 07:00 PM IST
Central Delhi Kings CDK

West Delhi Lions WDL

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Central Delhi
Delhi Premier League , 2025
22 Aug 2025, 07:00 PM IST
New Delhi Tigers NDT

Outer Delhi Warriors ODW

Fixtures Standings
Live – t20 – Central Delhi
Delhi Women’s Premier League, 2025
Central Delhi Queens Women CDQW

South Delhi Superstarz Women SDSW

26/1

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Central Delhi
Delhi Women’s Premier League, 2025
22 Aug 2025, 02:00 PM IST
North Delhi Strikers Women NDSW

East Delhi Riders Women EDRW

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Austria
ECI Austria-Belgium, 2025
22 Aug 2025, 01:45 PM IST
Austria AUST

Belgium BEL

Fixtures
Upcoming – t10 – Austria
ECI Austria-Belgium, 2025
22 Aug 2025, 03:45 PM IST
Austria AUST

Belgium BEL

Fixtures
Upcoming – t10 – Austria
ECI Austria-Belgium, 2025
22 Aug 2025, 06:15 PM IST
Austria AUST

Belgium BEL

Fixtures
Upcoming – t10 – Austria
ECI Austria-Belgium, 2025
22 Aug 2025, 08:15 PM IST
Austria AUST

Belgium BEL

Fixtures
Live – t20 – Romania
ECN Romania-Czechia T20I, 2025
Romania ROM

57/3

Czech Republic CZR

149/9

Fixtures
Upcoming – t20 – Romania
ECN Romania-Czechia T20I, 2025
21 Aug 2025, 04:30 PM IST
Romania ROM

Czech Republic CZR

Fixtures
Upcoming – t20 – Romania
ECN Romania-Czechia T20I, 2025
22 Aug 2025, 12:00 PM IST
Romania ROM

Czech Republic CZR

Fixtures
Upcoming – t20 – Romania
ECN Romania-Czechia T20I, 2025
22 Aug 2025, 04:30 PM IST
Romania ROM

Czech Republic CZR

Fixtures
Result – t10 – Kiel
ECS Germany, Kiel T10, 2025
VFB Fallersleben VFB

164/4

SC Europa SCE

161/2

VFB Fallersleben beat SC Europa by 6 wickets

Fixtures Standings
Live – t10 – Kiel
ECS Germany, Kiel T10, 2025
HTB Cricket HTBC

SG Findorff SGFD

0/0

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kiel
ECS Germany, Kiel T10, 2025
21 Aug 2025, 04:45 PM IST
Berlin CC BRCC

SC Europa SCE

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kiel
ECS Germany, Kiel T10, 2025
21 Aug 2025, 06:45 PM IST
SG Findorff SGFD

VFB Fallersleben VFB

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kiel
ECS Germany, Kiel T10, 2025
21 Aug 2025, 08:45 PM IST
HTB Cricket HTBC

Berlin CC BRCC

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kiel
ECS Germany, Kiel T10, 2025
22 Aug 2025, 12:45 PM IST
TBC TBC

TBC TBC

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kiel
ECS Germany, Kiel T10, 2025
22 Aug 2025, 02:45 PM IST
TBC TBC

TBC TBC

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kiel
ECS Germany, Kiel T10, 2025
22 Aug 2025, 05:45 PM IST
TBC TBC

TBC TBC

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kiel
ECS Germany, Kiel T10, 2025
22 Aug 2025, 08:45 PM IST
TBC TBC

TBC TBC

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – United Kingdom
England Domestic One-Day Cup, 2025
21 Aug 2025, 03:30 PM IST
Sussex SUSS

Somerset SOM

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – Northampton
England Domestic One-Day Cup, 2025
21 Aug 2025, 03:30 PM IST
Northamptonshire NOR

Kent KENT

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – Northern Ireland
England Domestic One-Day Cup, 2025
22 Aug 2025, 03:30 PM IST
Lancashire LAN

Birmingham Bears BB

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – United Kingdom
England Domestic One-Day Cup, 2025
22 Aug 2025, 03:30 PM IST
Derbyshire DER

Surrey SURR

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – Northern Ireland
England Domestic One-Day Cup, 2025
22 Aug 2025, 03:30 PM IST
Yorkshire YOR

Durham DURH

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – United Kingdom
England Domestic One-Day Cup, 2025
22 Aug 2025, 03:30 PM IST
Worcestershire WOR

Glamorgan GLAM

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – United Kingdom
England Domestic One-Day Cup, 2025
22 Aug 2025, 03:30 PM IST
Nottinghamshire NOT

Gloucestershire GLO

Fixtures Standings
Toss – oneday – St Saviour
ICC Cricket World Cup Challenge League, 2024-26
21 Aug 2025, 03:30 PM IST
Kuwait KWT

Qatar QAT

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – Jersey
ICC Cricket World Cup Challenge League, 2024-26
21 Aug 2025, 03:30 PM IST
Kenya KNY

Jersey JER

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – St Saviour
ICC Cricket World Cup Challenge League, 2024-26
22 Aug 2025, 03:30 PM IST
Papua New Guinea PNG

Denmark DEN

Fixtures Standings
Live – t20 – Rotterdam
ICC Women’s T20 World Cup Europe Qualifier Division 1, 2025
Netherlands Women NED-W

21/0

Ireland Women IRE-W

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Rotterdam
ICC Women’s T20 World Cup Europe Qualifier Division 1, 2025
21 Aug 2025, 07:15 PM IST
Italy Women ITA-W

Germany Women GER-W

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kuwait City
KCC T10 Summer League, 2025
21 Aug 2025, 10:15 PM IST
Bihar CC BCC

Khan Zalmi Kings KZK

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kuwait City
KCC T10 Summer League, 2025
22 Aug 2025, 12:15 AM IST
Keraniganj Challengers KGC

SBS CC SBSCC

Fixtures Standings
Live – t20 – Thiruvananthapuram
Kerala Cricket League , 2025
Aries Kollam Sailors ARKS

Calicut Globstars CAGS

21/0

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Thiruvananthapuram
Kerala Cricket League , 2025
21 Aug 2025, 07:45 PM IST
Adani Trivandrum Royals ATR

Kochi Blue Tigers KBTS

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Thiruvananthapuram
Kerala Cricket League , 2025
22 Aug 2025, 02:30 PM IST
Alleppey Ripples ALRS

Thrissur Titans TTS

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Thiruvananthapuram
Kerala Cricket League , 2025
22 Aug 2025, 06:45 PM IST
Aries Kollam Sailors ARKS

Adani Trivandrum Royals ATR

Fixtures Standings
Toss – t20 – Mysuru
Maharaja Trophy KSCA T20, 2025
21 Aug 2025, 03:15 PM IST
Mangalore Dragons MGD

Mysore Warriors MYW

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Mysuru
Maharaja Trophy KSCA T20, 2025
21 Aug 2025, 07:15 PM IST
Bengaluru Blasters BNB

Shivamogga Lions SML

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Mysuru
Maharaja Trophy KSCA T20, 2025
22 Aug 2025, 03:15 PM IST
Hubli Tigers HBT

Gulbarga Mystics GBM

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Mysuru
Maharaja Trophy KSCA T20, 2025
22 Aug 2025, 07:15 PM IST
Shivamogga Lions SML

Mangalore Dragons MGD

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Oman
Oman D20 League, 2025
21 Aug 2025, 05:00 PM IST
Majees Titans MAT

Renaissance Challengers RNC

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Oman
Oman D20 League, 2025
21 Aug 2025, 09:00 PM IST
Muscat Thunderers MUT

IAS Invincibles IAI

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Oman
Oman D20 League, 2025
22 Aug 2025, 12:30 PM IST
Renaissance Challengers RNC

Yallah Shabab Giants YSG

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Oman
Oman D20 League, 2025
22 Aug 2025, 05:00 PM IST
Majees Titans MAT

Muscat Thunderers MUT

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Oman
Oman D20 League, 2025
22 Aug 2025, 09:00 PM IST
Royal Oman Stallions ROS

IAS Invincibles IAI

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – South Mackay
South Africa tour of Australia, 2025
22 Aug 2025, 10:00 AM IST
Australia AUS

South Africa SA

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Australia
T20 Max Competition, 2025
22 Aug 2025, 01:30 PM IST
Ipswich IPS

Gold Coast GCT

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Australia
T20 Max Competition, 2025
22 Aug 2025, 01:30 PM IST
Toombul TMB

Northern Suburbs NSBB

Fixtures Standings
Upcoming – 100-ball – London
The Hundred Mens Competition 2025
21 Aug 2025, 11:00 PM IST
Oval Invincibles OVI

Trent Rockets TRR

Fixtures Standings
Upcoming – 100-ball – Birmingham
The Hundred Mens Competition 2025
22 Aug 2025, 11:00 PM IST
Birmingham Phoenix BIP

Welsh Fire WEF

Fixtures Standings
Upcoming – 100-ball – Bridgetown
The Hundred Women’s Competition, 2025
21 Aug 2025, 07:30 PM IST
Oval Invincibles Women OIW-W

Trent Rockets Women TRW-W

Fixtures Standings
Upcoming – 100-ball – Birmingham
The Hundred Women’s Competition, 2025
22 Aug 2025, 07:30 PM IST
Birmingham Phoenix Women BIP-W

Welsh Fire Women WFW-W

Fixtures Standings
Result – t20 – Marrara
Top End T20 Series, 2025
Melbourne Renegades Academy MR-A

135/5

Hobart Hurricanes Academy HHA

134/8

Melbourne Renegades Academy Won by 5 wickets

Fixtures Standings
Result – t20 – Marrara
Top End T20 Series, 2025
Australian Capital Territory ACOM

120/9

Adelaide Strikers Academy AS-A

123/1

Adelaide Strikers Academy beat Australian Capital Territory by 9 wickets

Fixtures Standings
Result – t20 – Marrara
Top End T20 Series, 2025
Northern Territory Strike NTS

131/8

Chicago Kingsmen CHK

135/3

Chicago Kingsmen beat Northern Territory Strike by 7 wickets

Fixtures Standings
Toss – t20 – Marrara
Top End T20 Series, 2025
21 Aug 2025, 03:00 PM IST
Bangladesh A BANA

Melbourne Stars Academy MS-A

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Marrara
Top End T20 Series, 2025
22 Aug 2025, 07:00 AM IST
Melbourne Renegades Academy MR-A

Adelaide Strikers Academy AS-A

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Marrara
Top End T20 Series, 2025
22 Aug 2025, 11:00 AM IST
Northern Territory Strike NTS

Perth Scorchers Academy PSA

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Marrara
Top End T20 Series, 2025
22 Aug 2025, 03:00 PM IST
Pakistan Shaheens PS

Nepal NEP

Fixtures Standings
Toss – t20 – Lucknow
Uttar Pradesh T20 League, 2025
21 Aug 2025, 03:00 PM IST
Noida Super Kings NOSK

Kashi Rudras KARS

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Lucknow
Uttar Pradesh T20 League, 2025
21 Aug 2025, 07:30 PM IST
Meerut Mavericks MEMA

Gorakhpur Lions GOLS

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Lucknow
Uttar Pradesh T20 League, 2025
22 Aug 2025, 03:00 PM IST
Noida Super Kings NOSK

Kanpur Superstars KASS

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Lucknow
Uttar Pradesh T20 League, 2025
22 Aug 2025, 07:30 PM IST
Lucknow Falcons LUF

Gorakhpur Lions GOLS

Fixtures Standings

The Oval Invincibles won their previous match against Southern Brave by seven wickets. They have played five matches so far, winning four and losing one.

Trent Rockets sealed a seven-wicket win over Manchester Originals and, like their opponents, have four wins from five matches.

OVI vs TRT Predictions: Probable Playing XIs

Oval Invincibles: Will Jacks, Tawanda Muyeye, Jordan Cox, Sam Curran, Donovan Ferreira, Sam Billings(w/c), Tom Curran, Rashid Khan, Jordan Clark, Nathan Sowter, Jason Behrendorff.

Trent Rockets: Joe Root, Tom Banton, Max Holden, David Willey(c), Marcus Stoinis, Tom Moores(w), George Linde, Sam Hain, Rehan Ahmed, Sam James Cook, Lockie Ferguson.

OVI vs TRT The Hundred 2025: Pitch Report and Weather Conditions

Kennington Oval in London is known for being batting-friendly with flat pitches, though seamers might find some help early on.

The temperature will be around 20°C with no chance of rain.

Top Player Picks for OVI vs TRT Dream11 Prediction

Jason Behrendorff (OVI)

  • Jason Behrendorff has taken eight wickets in five matches this season.
  • He picked up two wickets in the previous match. He claimed three wickets against Welsh Fire earlier in the tournament.
  • Apart from one game, he has managed to take at least a wicket in every other outing.

Rashid Khan (OVI)

  • Rashid Khan picked up three wickets in the previous match.
  • He has taken 10 wickets in five matches so far.
  • Other than one game, he has taken at least one wicket in every match.

Tom Banton (TRT)

  • Tom Banton has scored 186 runs in five matches this season.
  • He managed only 11 runs in the previous match.
  • In the four innings before that, his scores were 49, 46, 37, and 43.

Top Captaincy and Vice-Captaincy Picks for OVI vs TRT Dream11 Prediction

Sam Curran (OVI)

  • Sam Curran has scored 50 runs and taken three wickets in the previous match.
  • In the match before that, he scored 34 runs and took one wicket.
  • He has a total of 112 runs in four innings so far.
  • He has taken 10 wickets in five innings.

Jordan Cox (OVI)

  • Jordan Cox scored 56 runs in the previous match.
  • He played an unbeaten knock of 86 in the game before that.
  • He scored 44 runs in the match prior to that.
  • He has accumulated 198 runs in five matches this season.

Rehan Ahmed (TRT)

  • Rehan Ahmed scored 45* runs and took two wickets in the previous match.
  • He has accumulated 114 runs in five innings this season.
  • The leg-spinner has also claimed five wickets so far.

OVI vs TRT Top Differential Pick

Tom Moores (TRT)

  • Tom Moores has been picked by only 16% of fantasy users, making him a potential differential pick
  • He scored 22 in the previous match.
  • Before that, he contributed 55 runs against Southern Brave.

ALSO READ:

Grand League Team for OVI vs TRT Dream11 Prediction

OVI vs TRT Dream11 Prediction The Hundred 2025 Match 23

Small League Team for OVI vs TRT Dream11 Prediction

OVI vs TRT Dream11 Prediction The Hundred 2025 Match 23

OVI vs TRT Dream11 Prediction

Oval Invincibles might hold an edge over Trent Rockets in this match.

Fantasy Cricket
Fantasy Cricket Team
Fantasy Cricket Tips
Oval Invincibles
OVI vs TRT Dream11 Prediction
The Hundred 2025
Trent Rockets
Sagar Paul
Sagar Paul

Related posts

LNS vs NOS Dream11 Prediction The Hundred 2025 Match 22

LNS vs NOS Dream11 Prediction Today, The Hundred 2025: Match 22 Fantasy Cricket Tips, Team, Playing XI, and Pitch Report

11:04 pm
Sagar Paul
Welsh Fire vs Southern Brave, WEF vs SOB Dream11 Prediction Today, The Hundred 2025 Fantasy Team, Playing XI, and Pitch Report.

WEF vs SOB Dream11 Prediction Today, The Hundred 2025: Match 21 Fantasy Cricket Tips, Team, Playing XI, and Pitch Report

Fantasy tips for The Hundred 2025 clash between Welsh Fire and Southern Brave.
August 20, 2025
Darpan Jain
TRT vs MNR Dream11 Prediction Today The Hundred 2025 Match 20

TRT vs MNR Dream11 Prediction Today, The Hundred 2025: Match 20 Fantasy Cricket Tips, Team, Playing XI, and Pitch Report

Fantasy tips for The Hundred 2025 clash between Trent Rockets and Manchester Originals.
August 19, 2025
Sandip Pawar
AUS vs SA Dream11 Prediction Today 1st ODI

AUS vs SA Dream11 Prediction Today, 1st ODI: Fantasy Cricket Tips, Team, Playing XI, and Pitch Report

Fantasy tips for the 1st ODI between Australia and South Africa.
August 19, 2025
Sandip Pawar
SOB vs OVI Dream11 Prediction The Hundred 2025 Match 19

SOB vs OVI Dream11 Prediction Today, The Hundred 2025: Match 19 Fantasy Cricket Tips, Team, Playing XI, and Pitch Report

August 18, 2025
Sagar Paul
BPH vs LNS Dream11 Prediction Today The Hundred 2025 Match 18

BPH vs LNS Dream11 Prediction Today, The Hundred 2025: Match 18 Fantasy Cricket Tips, Team, Playing XI, and Pitch Report

Fantasy tips for The Hundred 2025 clash between Birmingham Phoenix and London Spirit
August 17, 2025
Sandip Pawar
News
IPL
Women’s Premier League (WPL)
Features
Fantasy Cricket
Watch
Interviews
MP T20 League
Social Reactions
Betting Tips
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
COPYRIGHT © 2025 - CricXtasy. Gambling products may not be available in some regions. Make sure you're aware of and follow the applicable laws in your region when using these products. These services might be limited or are not available for users from the State of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Maharashtra, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tamil Nadu and Telangana. Please be aware that these games may be habit-forming or financially risky. Play responsibly and at your own risk.