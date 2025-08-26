All You Need to Know About Duleep Trophy 2025: Full Fixtures, Squads, And Timings For Zonal First-Class Tournament

It will begin on August 28
The Duleep Trophy 2025 will kick off the domestic season 2025-26 for India on August 28. It will start the Quarter-Final clashes – North Zone and East Zone, and Central Zone and North East Zone in Bengaluru. Then, the winners of these fixtures will take on South Zone and West Zone, respectively, in the Semi-final on September 4. All the matches will be played from 9:30 AM. Finally, the summit clash of the Duleep Trophy 2025 will take place on September 11.
33/0
109/2
Match abandoned due to rain
236/4
238/10
201/6
366/6
227/6
266/2
274/10
205/5
108/4
109/2
Italy Women won by 8 wickets
Match Called off
189/5
188/7
Thrissur Titans won by 5 wickets
86/6
210/2
68/7
231/3
139/7
Valley beat Sandgate Redcliffe by 93 runs
54/3
143/3
139/9
Lucknow Falcons beat Noida Super Kings by 7 wickets
Let’s look at the six squads for the upcoming Duleep Trophy 2025.
North Zone: Shubman Gill (C), Ankit Kumar (VC), Ayush Badoni, Yash Dhull, Shubham Khajuria, Nishant Sindhu, Arshdeep Singh, Mayank Dagar, Harshit Rana, Anshul Kamboj, Yudhvir Singh, Auqib Nabi, Ankit Kalsi, Sahil Lotra, and Kanhaiya Wadhawan.
South Zone: Tilak Varma (C), Mohammed Azharuddeen (VC), Tanmay Agarwal, Ricky Bhui, Narayan Jagadeesan, Snehal Kauthankar, Devdutt Padikkal, Salman Nizar, Nedumankuzhy Basil, Gurjapneet Singh, MD Nidheesh, Sai Kishore, Tanay Thyagarajan, Tripurana Vijay, Vijaykumar Vyshak, and Mohit Kale.
East Zone: Ishan Kishan (C), Abhimanyu Easwaran (VC), Kumar Kushagra, Riyan Parag, Virat Singh, Sridam Paul, Utkarsh Singh, Akash Deep Singh, Mohammed Shami, Mukesh Kumar, Denish Das, Suraj Sindhu Jaiswal, Manishi, Sandeep Pattnaik, and Sharandeep Singh.
West Zone: Shardul Thakur (C), Aarya Desai, Harvik Desai, Ruturaj Gaikwad, Shreyas Iyer, Yashasvi Jaiswal, Sarfaraz Khan, Tanush Kotian, Shams Mulani, Tushar Deshpande, Dharmendrasinh Jadeja, Arzan Nagwaswalla, Manan Hingrajia, Saurabh Nawale, and Jaymeet Patel.
Central Zone: Dhruv Jurel (C), Aryan Juyal, Danish Malewar, Yash Rathod, Harsh Dubey, Shubham Sharma, Manav Suthar, Khaleel Ahmed, Deepak Chahar, Kuldeep Yadav, Aditya Thakare, Sanjeet Desai, Saransh Jain, and Aayush Pandey.
North-East Zone: Rongsen Jonathan (C), Akash Choudhary (VC), Ankur Malik, Jehu Anderson, Arpit Bhatewara, Aryan Bora, Hem Chetri, Techi Doria, Bishworjit Konthoujam, Sedezhalie Rupero, Sedezhalie Rupero, Lamabam Singh, Pheiroijam Jotin, Palzor Tamang, Ashish Thapa, and Karnajit Yumnam.
|DATE
|MATCH
|TEAMS
|TIME
|August 28
|Quarter-Final
|North Zone vs East Zone
|9:30 AM
|August 28
|Quarter-Final
|Central Zone vs North East Zone
|9:30 AM
|September 4
|Semi-Final
|South Zone vs TBA
|9:30 AM
|September 4
|Semi-Final
|West Zone vs TBA
|9:30 AM
|September 11
|Final
|TBA vs TBA
|9:30 AM