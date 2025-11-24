News
All You Need to Know About Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26: Full Fixtures, Squads, Venues, and Timings for Domestic T20 Tournament of India
indian-cricket-team

All You Need to Know About Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26: Full Fixtures, Squads, Venues, and Timings for SMAT

Sreejita Sen
Sreejita Sen
Last updated: November 24, 2025
10 min read

It will be the league's 18th edition.

All You Need to Know About Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26: Full Fixtures, Squads, Venues, and Timings for Domestic T20 Tournament of India

The Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26 will kickstart on November 26. Mumbai will enter the season as the defending champions after beating Madhya Pradesh in the previous season to lift their second SMAT title.

A total of 38 teams will participate in the Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26. Six of these teams will compete in the Plate league, including Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Sikkim. The remaining 32 sides, divided into four groups, will participate in the Elite League.

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26: Full Squads

Maharashtra: Ruturaj Gaikwad (C), Prithvi Shaw, Arshin Kulkarni, Rahul Tripathi, Azim Kazi, Nikhil Naik (WK), Ramakrishna Ghosh, Vicky Ostwal, Tanay Sanghvi, Mukesh Choudhary, Prashant Solanki, Mandar Bhandari (WK), Jalaj Saxena, Rajvardhan Hangargekar, Yogesh Dongare, and Ranjit Nikam.

Mumbai: Shardul Thakur (C), Suryakumar Yadav, Shivam Dube, Ajinkya Rahane, Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad, Musheer Khan, Tushar Deshpande, Atharva Ankolekar, Shams Mulani, Tanush Kotian, Suryansh Shedge, Angkrish Raghuvanshi (WK), Hardik Tamore (WK), Sairaj Patil, and Irfan Umair.

Baroda: TBA

Jammu and Kashmir: Qamran Iqbal, Shubham Khajuria (C), Vivrant Sharma, Musaif Aijaz, Abdul Samad, Yawer Hassan, Kanhaiya Wadhawan (VC), Abid Mushtaq, Vanshaj Sharma, Ashwin Murugan, Yudhvir Singh, Auqib Nabi, Umran Malik, Nasir Lone, and Sunil Kumar.

Odisha: Subhranshu Senapati, Biplab Samantray (C), Govinda Poddar, Aditya Rout, Anil Parida, Badal Biswal, Sambit Baral, Gaurav Choudhury, Sourav Gouda, Sarbeswar Mohanty, Pappu Roy, Sandeep Pattnaik, Prayash Singh, Rajesh Mohanty, Swastik Samal, Subham Satrujit, and Aashirwad Swain.

Services: Gaurav Kochar, Mohit Rathee, Arun Kumar, Vineet Dhankhar, Jayant Goyat, Harsh Vardhan, Vikas Hathwala, Mohit Jangra, Mohit Ahlawat, Nakul Sharma, Pulkit Narang, Nitin Tanwar, Abhishek Tiwari, Vishal Gaur, and Vikas Yadav.

Andhra: Ricky Bhui (C), SK Rasheed, Ashwin Hebbar, Srikar Bharat, Pyla Avinash, Saurabh Kumar, Prithvi Raj, Satyanarayana Raju, KV Sasikanth, Tripurana Vijay, Bailapudi Yeswanth, Sai Rahul, Panduranga Raju, Siraparapu Ashish, Cheepurapalli Stephen, and Munish Verma.

Gujarat: Arya Desai, Urvil Patel, Saurav Chauhan, Hiten Mehra, Ripal Patel, Arzan Nagwaswalla, Harshal Patel, Ravi Bishnoi, Amit Desai, Japagnya Bhatt, Abhishek Desai, Yash Doshi, Umang Kumar, Hemang Patel, Dhrushant Soni, and Vishal Jayswal.

Himachal Pradesh: Ankush Bains (C), Innesh Mahajan, Ekant Sen, Nikhil Gangta, Naveen Kanwar, Vaibhav Arora, Mayank Dagar, Arpit Guleria, Amanpreet Singh, Aryaman Singh, Divesh Sharma, Rahul Chauhan, Pukhraj Mann, Mridul Surroch, Ravi Thakur, and Vipin Sharma.

Hyderabad: Tanmay Agarwal, Rahul Buddhi, C.V. Milind (C), Tanay Thyagarajan, Rakshan Readdi, Aman Rao, Arfaz Ahmed, Ashish Srivastav, Bhavesh Seth, Ajay Dev Goud, Nitesh Reddy, Nitin Sai Yadav, Pragnay Reddy, HK Simha, and Rishiket Sisodia.

Puducherry: TBA

Rajasthan: TBA

Uttarakhand: Prashant Chopra, Bhupen Lalwani, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Dikshanshu Negi, Agnivesh Ayachi, Akash Madhwal, Rajan Kumar, Jagadeesha Suchith, Agrim Tiwari, Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Himanshu Bisht, Kunal Chandela, Shashwat Dangwal, Jagmohan Nagarkoti, Naveen Kumar Singh, Rahul Raj, Sanskar Rawat, and Aanjaneya Suryavanshi.

Vidarbha: Aman Mokhade, Yash Rathod, Dhruv Shorey, Akshay Wadkar, Harsh Dubey (C), Nachiket Bhute, Parth Rekhade, Atharva Taide, Yash Thakur, Praful Hinge, Darshan Nalkande, Umesh Yadav, Varun Bisht, Adhyayan Daga, Shivam Deshmukh, Yash Kadam, and Dipesh Parwani.

Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Sudip Gharami, Abishek Porel (WK), Shakir Habib Gandhi (WK), Yuvraj Keswani, Priyanshu Srivastav, Shahbaz Ahmed, Pradipta Pramanik, Writtick Chatterjee, Karan Lal, Saksham Chaudhary, Mohammed Shami, Akash Deep, Sayan Ghosh, Kanishk Seth, Yudhajit Guha, and Shreyan Chakraborty.

Bihar: Vaibhav Suryavanshi, Piyush Singh, Bipin Saurabh, Sakibul Gani (C), Suraj Kashyap, Khalid Alam, Ayush Loharuka, Mangal Mahrour, Nawaz Khan, Malay Raj, Akash Raj, and Amod Yadav.

Haryana: TBA

Karnataka: Mayank Agarwal (C), Macneil H. Noronha, K.L. Shrijith, Karun Nair, R. Smaran, Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, Shikhar Shetty, V. Vyshak, Vidwath Kaverappa, Vidyadhar Patil, Shreevathsa R. Acharya, Shubhang Hegde, Pravin Dubey, B.R. Sharath, and Devdutt Padikkal.

Kerala: Sanju Samson (C), Mohammed Azharuddeen, Ahammed Imran, Rohan Kunnummal, Salman Nizar, Vishnu Vinod, Abdul Basith, Ankit Sharma, KM Asif, MD Nidheesh, Vignesh Puthur, Sibin Gireesh, Krishna Devan, Krishna Prasad, Saly Samson, Akhil Scaria, and Sharafuddeen.

Madhya Pradesh: Harpreet Singh, Aniket Verma, Venkatesh Iyer, Arshad Khan, Kumar Kartikeya, Kuldeep Sen, Ankush Singh, Rahul Batham, Rishabh Chouhan, Harsh Gawli, Abhishek Pathak, Ritik Tada, Shivam Shukla, Shivang Kumar, and Tripuresh Singh.

Punjab: TBA

Uttar Pradesh: TBA

Assam: Denish Das, Riyan Parag (C), Sibsankar Roy, Abdul Ajij Kuraishi, Sumit Ghadigaonkar, Avinov Choudhury, Bhargab Lahkar, Mukhtar Hussain, Mrinmoy Dutta, Saahil Jain, Jitumoni Kalita, Nibir Deka, Pradyun Saikia, Rhot Sen, and Akash Sengupta.

Chandigarh: TBA

Chhattisgarh: Ajay Mandal, Aditya Sarwate, Shashank Singh, Amandeep Khare (C), Shubham Agarwal, Amit Kumar Yadav, Ayush Pandey, Shashank Chandrakar, Gagandeep Singh, Sanidhya Hurkat, Sourabh Majumdar, Mayank Verma, Mayank Yadav, Anand Rao, Ravi Kiran, and Prateek Yadav.

Delhi: Nitish Rana (C), Arpit Rana, Priyansh Arya, Sarthak Ranjan, Ayush Badoni, Ayush Doseja, Mayank Rawat, Tejasvi, Anuj Rawat, Yash Dhull, Himmat Singh, Simarjeet Singh, Rahul Dagar, Yash Bhatia, Ankit Rajesh Kumar, Harsh Tyagi, Suyash Sharma, Prince Yadav, Money Grewal, Rohan Rana, Dhruv Kaushik, Aryan Rana, and Vaibhav Khandpal.

Jharkhand: Ishan Kishan (C & WK), Virat Singh, Kumar Kushagra (WK), Robin Minz, Pankaj Kumar, Anukul Roy, Utkarsh Singh, Bal Krishna, Sushant Mishra, Amit Kumar, Md Kounain Qureshi, Manishi, Rajandeep Singh, Saurabh Shekhar, Shubh Sharma, and Vikash Singh.

Railways: Suraj Ahuja, Kush Marathe, Ashutosh Sharma, Karn Sharma (C), Atal Bihari Rai, Shubham Chaubey, Shivam Chaudhary, Raj Chaudhary, Kunal Yadav, Mohammad Saif, Akshat Pandey, Akash Pandey, Ravi Singh, Rahul Sharma, and Navneet Virk.

Tamil Nadu: Varun Chakaravarthy (C), N. Jagadeesa, Tushar Raheja (WK), Amith Sathvik, Shahrukh Khan, Andre Siddharth, Pradosh Ranjan Paul, Shivam Singh, R. Sai Kishore, M. Siddharth, T. Natarajan, Gurjapneet Singh, A. Esakkimuthu, Sonu Yadav, R. Silambarasan, and Rithik Easwaran (WK).

Saurashtra: Harvik Desai, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvraj Chudasama, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Jaydev Unadkat, Ruchit Ahir, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Krains Fuletra, Vishvaraj Jadeja, Jay Gohil, Devang Karamta, Ankur Panwar, Parswaraj Rana, Siddhant Rana, and Luckyraj Vaghela.

Goa: Deepraj Gaonkar, Snehal Kauthankar, Suyash Prabhudessai (C), Lalit Yadav, Darshal Misal, Felix Alemao, Vasuki Koushik, Arjun Tendulkar, Kashyap Bakhale, Ishan Gadekar, Rajashekhar Harikant, Amulya Pandrekar, Heramb Parab, Mohit Redkar, Shubham Tari, Abhinav Tejrana, and Vikash Singh.

ALSO READ:

    Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26: Full Schedule

    SMAT 2025-26 Plate Group Schedule

    DATEMATCHTIME (IST)VENUE
    November 26Mizoram vs Nagaland9:00 AMPoona
    November 26Meghalaya vs Sikkim11:00 AMPune
    November 26Arunachal Pradesh vs Manipur1:30 PMPoona
    November 28Manipur vs Meghalaya11:00 AMPune
    November 28Mizoram vs Sikkim11:00 AMPoona
    November 28Arunachal Pradesh vs Nagaland4:30 PMPune
    November 30Manipur vs Mizoram11:00 AMPune
    November 30Arunachal Pradesh vs Meghalaya11:00 AMPoona
    November 30Nagaland vs Sikkim4:30 PMPune
    December 2Meghalaya vs Nagaland11:00 AMPune
    December 2Arunachal Pradesh vs Mizoram11:00 AMPoona
    December 2Manipur vs Sikkim4:30 PMPune
    December 4Manipur vs Nagaland11:00 AMPoona
    December 4Arunachal Pradesh vs Sikkim11:00 AMPune
    December 4Meghalaya vs Mizoram4:30 PMPune
    December 6TBC vs TBC (Final)4:30 PMPune

    SMAT 2025-26: Elite Group Schedule

    DATEMATCHTIME (IST)VENUEGROUP
    November 26Chhattisgarh vs Vidarbha9:00 AM LucknowElite Group A
    November 26Goa vs Uttar Pradesh9:00 AM Jadavpur University GroundElite Group B
    November 26Gujarat vs Services9:00 AM HyderabadElite Group C
    November 26Karnataka vs Uttarakhand9:00 AM AhmedabadElite Group D
    November 26Mumbai vs Railways11:00 AMLucknow Elite Group A
    November 26Jammu and Kashmir vs Maharashtra11:00 AMEden GardensElite Group B
    November 26Himachal Pradesh vs Punjab11:00 AMHyderabadElite Group C
    November 26Saurashtra vs Tripura11:00 AMAhmedabadElite Group D
    November 26Kerala vs Odisha1:30 PMLucknowElite Group A
    November 26Hyderabad vs Madhya Pradesh1:30 PMJadavpur University GroundElite Group B
    November 26Haryana vs Puducherry1:30 PMHyderabad Elite Group C
    November 26Rajasthan vs Tamil Nadu1:30 PMAhmedabadElite Group D
    November 26Andhra vs Assam4:30 PMLucknowElite Group A
    November 26Bihar vs Chandigarh4:30 PMEden GardensElite Group B
    November 26Baroda vs Bengal4:30 PMHyderabadElite Group C
    November 26Delhi vs Jharkhand4:30 PMAhmedabadElite Group D
    November 28Kerala vs Railways9:00 AMLucknowElite Group A
    November 28Hyderabad vs Maharashtra9:00 AMJadavpur University GroundElite Group B
    November 28Haryana vs Punjab9:00 AMHyderabadElite Group C
    November 28Rajasthan vs Tripura9:00 AMAhmedabadElite Group D
    November 28Andhra vs Odisha11:00 AMLucknowElite Group A
    November 28Bihar vs Madhya Pradesh11:00 AMEden GardensElite Group B
    November 28Baroda vs Puducherry11:00 AMHyderabadElite Group C
    November 28Delhi vs Tamil Nadu11:00 AMAhmedabadElite Group D
    November 28Mumbai vs Vidarbha1:30 PMLucknowElite Group A
    November 28Jammu and Kashmir vs Uttar Pradesh1:30 PMJadavpur University GroundElite Group B
    November 28Himachal Pradesh vs Services1:30 PMHyderabadElite Group C
    November 28Saurashtra vs Uttarakhand1:30 PMAhmedabadElite Group D
    November 28Assam vs Chhattisgarh4:30 PMLucknow Elite Group A
    November 28Chandigarh vs Goa4:30 PMEden GardensElite Group B
    November 28Bengal vs Gujarat4:30 PMHyderabadElite Group C
    November 28Jharkhand vs Karnataka4:30 PMAhmedabadElite Group D
    November 30Assam vs Railways9:00 AM LucknowElite Group A
    November 30Chandigarh vs Maharashtra9:00 AM Jadavpur University GroundElite Group B
    November 30Bengal vs Punjab9:00 AM HyderabadElite Group C
    November 30Jharkhand vs Tripura9:00 AM AhmedabadElite Group D
    November 30Chhattisgarh vs Kerala11:00 AMLucknowElite Group A
    November 30Goa vs Hyderabad11:00 AMEden GardensElite Group B
    November 30Gujarat vs Haryana11:00 AMHyderabadElite Group C
    November 30Karnataka vs Rajasthan11:00 AMAhmedabadElite Group D
    November 30Odisha vs Vidarbha1:30 PMLucknow Elite Group A
    November 30Madhya Pradesh vs Uttar Pradesh1:30 PMJadavpur University GroundElite Group B
    November 30Puducherry vs Services1:30 PMHyderabadElite Group C
    November 30Tamil Nadu vs Uttarakhand1:30 PMAhmedabadElite Group D
    November 30Andhra vs Mumbai4:30 PMLucknowElite Group A
    November 30Bihar vs Jammu and Kashmir4:30 PMEden GardensElite Group B
    November 30Baroda vs Himachal Pradesh4:30 PMHyderabadElite Group C
    November 30Delhi vs Saurashtra4:30 PMAhmedabadElite Group D
    December 2Chhattisgarh vs Odisha9:00 AM LucknowElite Group A
    December 2Goa vs Madhya Pradesh9:00 AM Jadavpur University GroundElite Group B
    December 2Gujarat vs Puducherry9:00 AM SecunderabadElite Group C
    December 2Karnataka vs Tamil Nadu9:00 AM AhmedabadElite Group D
    December 2Andhra vs Railways11:00 AMLucknowElite Group A
    December 2Bihar vs Maharashtra11:00 AMEden GardensElite Group B
    December 2Baroda vs Punjab11:00 AMHyderabadElite Group C
    December 2Delhi vs Tripura11:00 AMAhmedabadElite Group D
    December 2Assam vs Mumbai1:30 PMLucknowElite Group A
    December 2Chandigarh vs Jammu and Kashmir1:30 PMJadavpur University GroundElite Group B
    December 2Bengal vs Himachal Pradesh1:30 PMSecunderabadElite Group C
    December 2Jharkhand vs Saurashtra1:30 PMAhmedabadElite Group D
    December 2Kerala vs Vidarbha4:30 PMLucknowElite Group A
    December 2Hyderabad vs Uttar Pradesh4:30 PMEden GardensElite Group B
    December 2Haryana vs Services4:30 PMHyderabadElite Group C
    December 2Rajasthan vs Uttarakhand4:30 PMAhmedabadElite Group D
    December 4Kerala vs Mumbai9:00 AM LucknowElite Group A
    December 4Hyderabad vs Jammu and Kashmir9:00 AM Jadavpur University GroundElite Group B
    December 4Haryana vs Himachal Pradesh9:00 AM SecunderabadElite Group C
    December 4Rajasthan vs Saurashtra 9:00 AM AhmedabadElite Group D
    December 4Assam vs Vidarbha11:00 AMLucknowElite Group A
    December 4Chandigarh vs Uttar Pradesh11:00 AMEden GardensElite Group B
    December 4Bengal vs Services11:00 AMHyderabadElite Group C
    December 4Jharkhand vs Uttarakhand11:00 AMAhmedabadElite Group D
    December 4Andhra vs Chhattisgarh1:30 PMLucknow Elite Group A
    December 4Bihar vs Goa1:30 PMJadavpur University GroundElite Group B
    December 4Baroda vs Gujarat1:30 PMSecunderabadElite Group C
    December 4Delhi vs Karnataka1:30 PMAhmedabadElite Group D
    December 4Odisha vs Railways4:30 PMLucknowElite Group A
    December 4Madhya Pradesh vs Maharashtra4:30 PMEden GardensElite Group B
    December 4Puducherry vs Punjab4:30 PMHyderabadElite Group C
    December 4Tamil Nadu vs Tripura4:30 PMAhmedabadElite Group D
    December 6Assam vs Odisha9:00 AM LucknowElite Group A
    December 6Chandigarh vs Madhya Pradesh9:00 AM Jadavpur University GroundElite Group B
    December 6Bengal vs Puducherry9:00 AM SecunderabadElite Group C
    December 6Jharkhand vs Tamil Nadu9:00 AM AhmedabadElite Group D
    December 6Chhattisgarh vs Mumbai11:00 AMLucknowElite Group A
    December 6Goa vs Jammu and Kashmir11:00 AMEden GardensElite Group B
    December 6Gujarat vs Himachal Pradesh11:00 AMHyderabadElite Group C
    December 6Karnataka vs Saurashtra11:00 AMAhmedabadElite Group D
    December 6Andhra vs Kerala1:30 PMLucknowElite Group A
    December 6Bihar vs Hyderabad1:30 PMJadavpur University GroundElite Group B
    December 6Baroda vs Haryana1:30 PMSecunderabadElite Group C
    December 6Delhi vs Rajasthan1:30 PMAhmedabadElite Group D
    December 6Railways vs Vidarbha4:30 PMLucknowElite Group A
    December 6Maharashtra vs Uttar Pradesh4:30 PMEden GardensElite Group B
    December 6Punjab vs Services4:30 PMHyderabadElite Group C
    December 6Tripura vs Uttarakhand4:30 PMAhmedabadElite Group D
    December 8Andhra vs Vidarbha9:00 AM LucknowElite Group A
    December 8Bihar vs Uttar Pradesh9:00 AM Jadavpur University GroundElite Group B
    December 8Baroda vs Services9:00 AM SecundrabadElite Group C
    December 8Delhi vs Uttarakhand9:00 AM AhmedabadElite Group D
    December 8Assam vs Kerala11:00 AMLucknowElite Group A
    December 8Chandigarh vs Hyderabad11:00 AMEden GardensElite Group B
    December 8Bengal vs Haryana11:00 AMHyderabadElite Group C
    December 8Jharkhand vs Rajasthan11:00 AMAhmedabadElite Group D
    December 8Chhattisgarh vs Railways1:30 PMLucknowElite Group A
    December 8Goa vs Maharashtra1:30 PMJadavpur University GroundElite Group B
    December 8Gujarat vs Punjab1:30 PMSecunderabadElite Group C
    December 8Karnataka vs Tripura1:30 PMAhmedabadElite Group D
    December 8Mumbai vs Odisha4:30 PMLucknowElite Group A
    December 8Jammu and Kashmir vs Madhya Pradesh4:30 PMEden GardensElite Group B
    December 8Himachal Pradesh vs Puducherry4:30 PMHyderabadElite Group C
    December 8Saurashtra vs Tamil Nadu4:30 PMAhmedabadElite Group D
    December 12TBC vs TBC9:00 AMIndoreSuper League Group A
    December 12TBC vs TBC11:00 AMIndoreSuper League Group B
    December 12TBC vs TBC1:30 PMIndoreSuper League Group A
    December 12TBC vs TBC4:30 PMIndoreSuper League Group B
    December 14TBC vs TBC9:00 AMIndoreSuper League Group B
    December 14TBC vs TBC11:00 AMIndoreSuper League Group A
    December 14TBC vs TBC1:30 PMIndoreSuper League Group A
    December 14TBC vs TBC4:30 PMIndoreSuper League Group B
    December 16TBC vs TBC9:00 AMIndoreSuper League Group A
    December 16TBC vs TBC11:00 AMIndoreSuper League Group B
    December 16TBC vs TBC1:30 PMIndoreSuper League Group A
    December 16TBC vs TBC4:30 PMIndoreSuper League Group B
    December 18TBC vs TBC 4:30 PMIndoreFinal

