All You Need to Know About Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26: Full Fixtures, Squads, Venues, and Timings for SMAT

It will be the league's 18th edition.
The Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26 will kickstart on November 26. Mumbai will enter the season as the defending champions after beating Madhya Pradesh in the previous season to lift their second SMAT title.
A total of 38 teams will participate in the Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26. Six of these teams will compete in the Plate league, including Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Sikkim. The remaining 32 sides, divided into four groups, will participate in the Elite League.
Maharashtra: Ruturaj Gaikwad (C), Prithvi Shaw, Arshin Kulkarni, Rahul Tripathi, Azim Kazi, Nikhil Naik (WK), Ramakrishna Ghosh, Vicky Ostwal, Tanay Sanghvi, Mukesh Choudhary, Prashant Solanki, Mandar Bhandari (WK), Jalaj Saxena, Rajvardhan Hangargekar, Yogesh Dongare, and Ranjit Nikam.
Mumbai: Shardul Thakur (C), Suryakumar Yadav, Shivam Dube, Ajinkya Rahane, Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad, Musheer Khan, Tushar Deshpande, Atharva Ankolekar, Shams Mulani, Tanush Kotian, Suryansh Shedge, Angkrish Raghuvanshi (WK), Hardik Tamore (WK), Sairaj Patil, and Irfan Umair.
Baroda: TBA
Jammu and Kashmir: Qamran Iqbal, Shubham Khajuria (C), Vivrant Sharma, Musaif Aijaz, Abdul Samad, Yawer Hassan, Kanhaiya Wadhawan (VC), Abid Mushtaq, Vanshaj Sharma, Ashwin Murugan, Yudhvir Singh, Auqib Nabi, Umran Malik, Nasir Lone, and Sunil Kumar.
Odisha: Subhranshu Senapati, Biplab Samantray (C), Govinda Poddar, Aditya Rout, Anil Parida, Badal Biswal, Sambit Baral, Gaurav Choudhury, Sourav Gouda, Sarbeswar Mohanty, Pappu Roy, Sandeep Pattnaik, Prayash Singh, Rajesh Mohanty, Swastik Samal, Subham Satrujit, and Aashirwad Swain.
Services: Gaurav Kochar, Mohit Rathee, Arun Kumar, Vineet Dhankhar, Jayant Goyat, Harsh Vardhan, Vikas Hathwala, Mohit Jangra, Mohit Ahlawat, Nakul Sharma, Pulkit Narang, Nitin Tanwar, Abhishek Tiwari, Vishal Gaur, and Vikas Yadav.
Andhra: Ricky Bhui (C), SK Rasheed, Ashwin Hebbar, Srikar Bharat, Pyla Avinash, Saurabh Kumar, Prithvi Raj, Satyanarayana Raju, KV Sasikanth, Tripurana Vijay, Bailapudi Yeswanth, Sai Rahul, Panduranga Raju, Siraparapu Ashish, Cheepurapalli Stephen, and Munish Verma.
Gujarat: Arya Desai, Urvil Patel, Saurav Chauhan, Hiten Mehra, Ripal Patel, Arzan Nagwaswalla, Harshal Patel, Ravi Bishnoi, Amit Desai, Japagnya Bhatt, Abhishek Desai, Yash Doshi, Umang Kumar, Hemang Patel, Dhrushant Soni, and Vishal Jayswal.
Himachal Pradesh: Ankush Bains (C), Innesh Mahajan, Ekant Sen, Nikhil Gangta, Naveen Kanwar, Vaibhav Arora, Mayank Dagar, Arpit Guleria, Amanpreet Singh, Aryaman Singh, Divesh Sharma, Rahul Chauhan, Pukhraj Mann, Mridul Surroch, Ravi Thakur, and Vipin Sharma.
Hyderabad: Tanmay Agarwal, Rahul Buddhi, C.V. Milind (C), Tanay Thyagarajan, Rakshan Readdi, Aman Rao, Arfaz Ahmed, Ashish Srivastav, Bhavesh Seth, Ajay Dev Goud, Nitesh Reddy, Nitin Sai Yadav, Pragnay Reddy, HK Simha, and Rishiket Sisodia.
Puducherry: TBA
Rajasthan: TBA
Uttarakhand: Prashant Chopra, Bhupen Lalwani, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Dikshanshu Negi, Agnivesh Ayachi, Akash Madhwal, Rajan Kumar, Jagadeesha Suchith, Agrim Tiwari, Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Himanshu Bisht, Kunal Chandela, Shashwat Dangwal, Jagmohan Nagarkoti, Naveen Kumar Singh, Rahul Raj, Sanskar Rawat, and Aanjaneya Suryavanshi.
Vidarbha: Aman Mokhade, Yash Rathod, Dhruv Shorey, Akshay Wadkar, Harsh Dubey (C), Nachiket Bhute, Parth Rekhade, Atharva Taide, Yash Thakur, Praful Hinge, Darshan Nalkande, Umesh Yadav, Varun Bisht, Adhyayan Daga, Shivam Deshmukh, Yash Kadam, and Dipesh Parwani.
Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Sudip Gharami, Abishek Porel (WK), Shakir Habib Gandhi (WK), Yuvraj Keswani, Priyanshu Srivastav, Shahbaz Ahmed, Pradipta Pramanik, Writtick Chatterjee, Karan Lal, Saksham Chaudhary, Mohammed Shami, Akash Deep, Sayan Ghosh, Kanishk Seth, Yudhajit Guha, and Shreyan Chakraborty.
Bihar: Vaibhav Suryavanshi, Piyush Singh, Bipin Saurabh, Sakibul Gani (C), Suraj Kashyap, Khalid Alam, Ayush Loharuka, Mangal Mahrour, Nawaz Khan, Malay Raj, Akash Raj, and Amod Yadav.
Haryana: TBA
Karnataka: Mayank Agarwal (C), Macneil H. Noronha, K.L. Shrijith, Karun Nair, R. Smaran, Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, Shikhar Shetty, V. Vyshak, Vidwath Kaverappa, Vidyadhar Patil, Shreevathsa R. Acharya, Shubhang Hegde, Pravin Dubey, B.R. Sharath, and Devdutt Padikkal.
Kerala: Sanju Samson (C), Mohammed Azharuddeen, Ahammed Imran, Rohan Kunnummal, Salman Nizar, Vishnu Vinod, Abdul Basith, Ankit Sharma, KM Asif, MD Nidheesh, Vignesh Puthur, Sibin Gireesh, Krishna Devan, Krishna Prasad, Saly Samson, Akhil Scaria, and Sharafuddeen.
Madhya Pradesh: Harpreet Singh, Aniket Verma, Venkatesh Iyer, Arshad Khan, Kumar Kartikeya, Kuldeep Sen, Ankush Singh, Rahul Batham, Rishabh Chouhan, Harsh Gawli, Abhishek Pathak, Ritik Tada, Shivam Shukla, Shivang Kumar, and Tripuresh Singh.
Punjab: TBA
Uttar Pradesh: TBA
Assam: Denish Das, Riyan Parag (C), Sibsankar Roy, Abdul Ajij Kuraishi, Sumit Ghadigaonkar, Avinov Choudhury, Bhargab Lahkar, Mukhtar Hussain, Mrinmoy Dutta, Saahil Jain, Jitumoni Kalita, Nibir Deka, Pradyun Saikia, Rhot Sen, and Akash Sengupta.
Chandigarh: TBA
Chhattisgarh: Ajay Mandal, Aditya Sarwate, Shashank Singh, Amandeep Khare (C), Shubham Agarwal, Amit Kumar Yadav, Ayush Pandey, Shashank Chandrakar, Gagandeep Singh, Sanidhya Hurkat, Sourabh Majumdar, Mayank Verma, Mayank Yadav, Anand Rao, Ravi Kiran, and Prateek Yadav.
Delhi: Nitish Rana (C), Arpit Rana, Priyansh Arya, Sarthak Ranjan, Ayush Badoni, Ayush Doseja, Mayank Rawat, Tejasvi, Anuj Rawat, Yash Dhull, Himmat Singh, Simarjeet Singh, Rahul Dagar, Yash Bhatia, Ankit Rajesh Kumar, Harsh Tyagi, Suyash Sharma, Prince Yadav, Money Grewal, Rohan Rana, Dhruv Kaushik, Aryan Rana, and Vaibhav Khandpal.
Jharkhand: Ishan Kishan (C & WK), Virat Singh, Kumar Kushagra (WK), Robin Minz, Pankaj Kumar, Anukul Roy, Utkarsh Singh, Bal Krishna, Sushant Mishra, Amit Kumar, Md Kounain Qureshi, Manishi, Rajandeep Singh, Saurabh Shekhar, Shubh Sharma, and Vikash Singh.
Railways: Suraj Ahuja, Kush Marathe, Ashutosh Sharma, Karn Sharma (C), Atal Bihari Rai, Shubham Chaubey, Shivam Chaudhary, Raj Chaudhary, Kunal Yadav, Mohammad Saif, Akshat Pandey, Akash Pandey, Ravi Singh, Rahul Sharma, and Navneet Virk.
Tamil Nadu: Varun Chakaravarthy (C), N. Jagadeesa, Tushar Raheja (WK), Amith Sathvik, Shahrukh Khan, Andre Siddharth, Pradosh Ranjan Paul, Shivam Singh, R. Sai Kishore, M. Siddharth, T. Natarajan, Gurjapneet Singh, A. Esakkimuthu, Sonu Yadav, R. Silambarasan, and Rithik Easwaran (WK).
Saurashtra: Harvik Desai, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvraj Chudasama, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Jaydev Unadkat, Ruchit Ahir, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Krains Fuletra, Vishvaraj Jadeja, Jay Gohil, Devang Karamta, Ankur Panwar, Parswaraj Rana, Siddhant Rana, and Luckyraj Vaghela.
Goa: Deepraj Gaonkar, Snehal Kauthankar, Suyash Prabhudessai (C), Lalit Yadav, Darshal Misal, Felix Alemao, Vasuki Koushik, Arjun Tendulkar, Kashyap Bakhale, Ishan Gadekar, Rajashekhar Harikant, Amulya Pandrekar, Heramb Parab, Mohit Redkar, Shubham Tari, Abhinav Tejrana, and Vikash Singh.
ALSO READ:
|DATE
|MATCH
|TIME (IST)
|VENUE
|November 26
|Mizoram vs Nagaland
|9:00 AM
|Poona
|November 26
|Meghalaya vs Sikkim
|11:00 AM
|Pune
|November 26
|Arunachal Pradesh vs Manipur
|1:30 PM
|Poona
|November 28
|Manipur vs Meghalaya
|11:00 AM
|Pune
|November 28
|Mizoram vs Sikkim
|11:00 AM
|Poona
|November 28
|Arunachal Pradesh vs Nagaland
|4:30 PM
|Pune
|November 30
|Manipur vs Mizoram
|11:00 AM
|Pune
|November 30
|Arunachal Pradesh vs Meghalaya
|11:00 AM
|Poona
|November 30
|Nagaland vs Sikkim
|4:30 PM
|Pune
|December 2
|Meghalaya vs Nagaland
|11:00 AM
|Pune
|December 2
|Arunachal Pradesh vs Mizoram
|11:00 AM
|Poona
|December 2
|Manipur vs Sikkim
|4:30 PM
|Pune
|December 4
|Manipur vs Nagaland
|11:00 AM
|Poona
|December 4
|Arunachal Pradesh vs Sikkim
|11:00 AM
|Pune
|December 4
|Meghalaya vs Mizoram
|4:30 PM
|Pune
|December 6
|TBC vs TBC (Final)
|4:30 PM
|Pune
|DATE
|MATCH
|TIME (IST)
|VENUE
|GROUP
|November 26
|Chhattisgarh vs Vidarbha
|9:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|November 26
|Goa vs Uttar Pradesh
|9:00 AM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|November 26
|Gujarat vs Services
|9:00 AM
|Hyderabad
|Elite Group C
|November 26
|Karnataka vs Uttarakhand
|9:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|November 26
|Mumbai vs Railways
|11:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|November 26
|Jammu and Kashmir vs Maharashtra
|11:00 AM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|November 26
|Himachal Pradesh vs Punjab
|11:00 AM
|Hyderabad
|Elite Group C
|November 26
|Saurashtra vs Tripura
|11:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|November 26
|Kerala vs Odisha
|1:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|November 26
|Hyderabad vs Madhya Pradesh
|1:30 PM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|November 26
|Haryana vs Puducherry
|1:30 PM
|Hyderabad
|Elite Group C
|November 26
|Rajasthan vs Tamil Nadu
|1:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|November 26
|Andhra vs Assam
|4:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|November 26
|Bihar vs Chandigarh
|4:30 PM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|November 26
|Baroda vs Bengal
|4:30 PM
|Hyderabad
|Elite Group C
|November 26
|Delhi vs Jharkhand
|4:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|November 28
|Kerala vs Railways
|9:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|November 28
|Hyderabad vs Maharashtra
|9:00 AM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|November 28
|Haryana vs Punjab
|9:00 AM
|Hyderabad
|Elite Group C
|November 28
|Rajasthan vs Tripura
|9:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|November 28
|Andhra vs Odisha
|11:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|November 28
|Bihar vs Madhya Pradesh
|11:00 AM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|November 28
|Baroda vs Puducherry
|11:00 AM
|Hyderabad
|Elite Group C
|November 28
|Delhi vs Tamil Nadu
|11:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|November 28
|Mumbai vs Vidarbha
|1:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|November 28
|Jammu and Kashmir vs Uttar Pradesh
|1:30 PM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|November 28
|Himachal Pradesh vs Services
|1:30 PM
|Hyderabad
|Elite Group C
|November 28
|Saurashtra vs Uttarakhand
|1:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|November 28
|Assam vs Chhattisgarh
|4:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|November 28
|Chandigarh vs Goa
|4:30 PM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|November 28
|Bengal vs Gujarat
|4:30 PM
|Hyderabad
|Elite Group C
|November 28
|Jharkhand vs Karnataka
|4:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|November 30
|Assam vs Railways
|9:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|November 30
|Chandigarh vs Maharashtra
|9:00 AM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|November 30
|Bengal vs Punjab
|9:00 AM
|Hyderabad
|Elite Group C
|November 30
|Jharkhand vs Tripura
|9:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|November 30
|Chhattisgarh vs Kerala
|11:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|November 30
|Goa vs Hyderabad
|11:00 AM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|November 30
|Gujarat vs Haryana
|11:00 AM
|Hyderabad
|Elite Group C
|November 30
|Karnataka vs Rajasthan
|11:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|November 30
|Odisha vs Vidarbha
|1:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|November 30
|Madhya Pradesh vs Uttar Pradesh
|1:30 PM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|November 30
|Puducherry vs Services
|1:30 PM
|Hyderabad
|Elite Group C
|November 30
|Tamil Nadu vs Uttarakhand
|1:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|November 30
|Andhra vs Mumbai
|4:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|November 30
|Bihar vs Jammu and Kashmir
|4:30 PM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|November 30
|Baroda vs Himachal Pradesh
|4:30 PM
|Hyderabad
|Elite Group C
|November 30
|Delhi vs Saurashtra
|4:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 2
|Chhattisgarh vs Odisha
|9:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 2
|Goa vs Madhya Pradesh
|9:00 AM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|December 2
|Gujarat vs Puducherry
|9:00 AM
|Secunderabad
|Elite Group C
|December 2
|Karnataka vs Tamil Nadu
|9:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 2
|Andhra vs Railways
|11:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 2
|Bihar vs Maharashtra
|11:00 AM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|December 2
|Baroda vs Punjab
|11:00 AM
|Hyderabad
|Elite Group C
|December 2
|Delhi vs Tripura
|11:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 2
|Assam vs Mumbai
|1:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 2
|Chandigarh vs Jammu and Kashmir
|1:30 PM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|December 2
|Bengal vs Himachal Pradesh
|1:30 PM
|Secunderabad
|Elite Group C
|December 2
|Jharkhand vs Saurashtra
|1:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 2
|Kerala vs Vidarbha
|4:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 2
|Hyderabad vs Uttar Pradesh
|4:30 PM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|December 2
|Haryana vs Services
|4:30 PM
|Hyderabad
|Elite Group C
|December 2
|Rajasthan vs Uttarakhand
|4:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 4
|Kerala vs Mumbai
|9:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 4
|Hyderabad vs Jammu and Kashmir
|9:00 AM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|December 4
|Haryana vs Himachal Pradesh
|9:00 AM
|Secunderabad
|Elite Group C
|December 4
|Rajasthan vs Saurashtra
|9:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 4
|Assam vs Vidarbha
|11:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 4
|Chandigarh vs Uttar Pradesh
|11:00 AM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|December 4
|Bengal vs Services
|11:00 AM
|Hyderabad
|Elite Group C
|December 4
|Jharkhand vs Uttarakhand
|11:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 4
|Andhra vs Chhattisgarh
|1:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 4
|Bihar vs Goa
|1:30 PM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|December 4
|Baroda vs Gujarat
|1:30 PM
|Secunderabad
|Elite Group C
|December 4
|Delhi vs Karnataka
|1:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 4
|Odisha vs Railways
|4:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 4
|Madhya Pradesh vs Maharashtra
|4:30 PM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|December 4
|Puducherry vs Punjab
|4:30 PM
|Hyderabad
|Elite Group C
|December 4
|Tamil Nadu vs Tripura
|4:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 6
|Assam vs Odisha
|9:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 6
|Chandigarh vs Madhya Pradesh
|9:00 AM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|December 6
|Bengal vs Puducherry
|9:00 AM
|Secunderabad
|Elite Group C
|December 6
|Jharkhand vs Tamil Nadu
|9:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 6
|Chhattisgarh vs Mumbai
|11:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 6
|Goa vs Jammu and Kashmir
|11:00 AM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|December 6
|Gujarat vs Himachal Pradesh
|11:00 AM
|Hyderabad
|Elite Group C
|December 6
|Karnataka vs Saurashtra
|11:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 6
|Andhra vs Kerala
|1:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 6
|Bihar vs Hyderabad
|1:30 PM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|December 6
|Baroda vs Haryana
|1:30 PM
|Secunderabad
|Elite Group C
|December 6
|Delhi vs Rajasthan
|1:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 6
|Railways vs Vidarbha
|4:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 6
|Maharashtra vs Uttar Pradesh
|4:30 PM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|December 6
|Punjab vs Services
|4:30 PM
|Hyderabad
|Elite Group C
|December 6
|Tripura vs Uttarakhand
|4:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 8
|Andhra vs Vidarbha
|9:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 8
|Bihar vs Uttar Pradesh
|9:00 AM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|December 8
|Baroda vs Services
|9:00 AM
|Secundrabad
|Elite Group C
|December 8
|Delhi vs Uttarakhand
|9:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 8
|Assam vs Kerala
|11:00 AM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 8
|Chandigarh vs Hyderabad
|11:00 AM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|December 8
|Bengal vs Haryana
|11:00 AM
|Hyderabad
|Elite Group C
|December 8
|Jharkhand vs Rajasthan
|11:00 AM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 8
|Chhattisgarh vs Railways
|1:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 8
|Goa vs Maharashtra
|1:30 PM
|Jadavpur University Ground
|Elite Group B
|December 8
|Gujarat vs Punjab
|1:30 PM
|Secunderabad
|Elite Group C
|December 8
|Karnataka vs Tripura
|1:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 8
|Mumbai vs Odisha
|4:30 PM
|Lucknow
|Elite Group A
|December 8
|Jammu and Kashmir vs Madhya Pradesh
|4:30 PM
|Eden Gardens
|Elite Group B
|December 8
|Himachal Pradesh vs Puducherry
|4:30 PM
|Hyderabad
|Elite Group C
|December 8
|Saurashtra vs Tamil Nadu
|4:30 PM
|Ahmedabad
|Elite Group D
|December 12
|TBC vs TBC
|9:00 AM
|Indore
|Super League Group A
|December 12
|TBC vs TBC
|11:00 AM
|Indore
|Super League Group B
|December 12
|TBC vs TBC
|1:30 PM
|Indore
|Super League Group A
|December 12
|TBC vs TBC
|4:30 PM
|Indore
|Super League Group B
|December 14
|TBC vs TBC
|9:00 AM
|Indore
|Super League Group B
|December 14
|TBC vs TBC
|11:00 AM
|Indore
|Super League Group A
|December 14
|TBC vs TBC
|1:30 PM
|Indore
|Super League Group A
|December 14
|TBC vs TBC
|4:30 PM
|Indore
|Super League Group B
|December 16
|TBC vs TBC
|9:00 AM
|Indore
|Super League Group A
|December 16
|TBC vs TBC
|11:00 AM
|Indore
|Super League Group B
|December 16
|TBC vs TBC
|1:30 PM
|Indore
|Super League Group A
|December 16
|TBC vs TBC
|4:30 PM
|Indore
|Super League Group B
|December 18
|TBC vs TBC
|4:30 PM
|Indore
|Final
For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.