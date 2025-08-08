Andhra Premier League 2025 Live Streaming Details: Where To Watch Regional Cricket Tournament APL 2025?

This is the 4th season of Andhra Premier League.
The Andhra Premier League (APL) 2025 will begin on Friday, August 8, at the ACA VDCA International Cricket Stadium in Visakhapatnam. The opening ceremony will take place at 5 PM, followed by the first match between Kakinada Kings and Amaravati Royals at 7.30 PM.
Seven teams will compete in this edition — Vijayawada Sun Shiners, Royals of Rayalaseema, Simhadri Vizag Lions, Tungabhadra Warriors, Amaravati Royals, Kakinada Kings and Bhimavaram Bulls. Each team will play six matches in the league stage.
The tournament will include players like Nitish Kumar Reddy, Hanuma Vihari and KS Bharat. Shaik Rasheed and Satyanarayana Raju, who made their IPL debuts this year, are also part of the league.
Ganta Adarsh, Gulfaam Saleh, Hanuma Vihari, Jayanth Sai, Karan Shinde, Singupuram Prasad, Yara Sandeep, Battina Yashwanth, Buddharam Durgeshn Naidu, Chittineni Srihith, Tekkam Atchuth Kumar, Akula Vijay, Penmetsa Panduranga Raju, Thamas Ram Kumar, Bandaru Ayyappa, Bodhala Kumar, Gavvala Mallikarjuna, Karthik Raman, Santosh Kumar, Seeram Venkata Rahul.
Kolla Kiran, Maddila Vardhan, Manoj Kumar, Pyla Avinash, Shaik Rasheed, Siraparapu Ashish, Dheeraj Reddy, Dhruva Kumar Reddy, Girinath Reddy, Sai Pranav Chandra, Satya Sai Sathwik, Suryadevara Chakravarthy, M Vasu Deva Raju, Gundluri Reddy, Jagarlapudi Ram, Madhav Rayudu, Poda Yashwanth, Vinukonda Venu.
Abhishek Reddy, Chennuboina Kumar, Devandla Sriram, GS Swamy Naidu, Kogatam Haneesh Reddy, Kothakoona Lakshman, Marathala Dhanush, Ricky Bhui, Roshan Kumar, Dharani Kumar, Kavuri Saiteja, Shaik Kamil, Tripurana Vijay, Vattikulla Pradhneesh Rai, Yeddala Reddy, Merapala Yuvaraju, Myla Harshavardhan, Bailapudi Yeswanth, Kaldhi Kumar, Ranjeet Darji.
Chidipothu P Vijay Venkateshh, CR Gnaneshwar, Gutta Rohit, Jai Chander Kesav, Kancherla Anand Josiah, Maheep Kumar, Prasanth Kumar, Shree Samanyu Datta, Varun Satwik, Akash Gaddipathi, Allapureddy Ardrit, Chennu Siddhardha, Durga Suresh Kumar, KV Sasikanth, Saurabh Kumar, Toshith Yadav, Datta Reddy, Andimani Teja, Cheepurapalli Stephen, Madha Deepak.
Mopada Ravikiran, Pinninti Tapaswi, Pitta Arjun Tendulkar, Sirla Srinivas, Adabala Lohith, Adivishnu Surya, Chagam Reddy, Kodavandla Sudharsan, Manikanta Gangadhar, Manish Golamaru, Midde Anjaneyulu, Sai Rahul, Shaik Kamaruddin, KN Prudhvi Raj, Mitta Lekhaz Reddy, Srikar Bharat, Kaki Jayanth, Samadhi Bhargav Mahesh, Yarragunta Pramod.
Ashwin Hebbar, Dheeraj Kumar, Gadam Eswar Rithvik, Gadde Samanvith, Harsha Sai Satvik, KS Narasimha Raju, Munnangi Abhinav, Sai Venkata Sumith, Sangaraju Sooraj Varma, Shaik Zaheer Abbas, Vamsi Krishna, Garimella Teja, Kamalesh Siddharth, Yadla Vasu, Tegada Sai, Lalith Mohan, Prithvi Raj, Thanneeru Bharath.
Allareddi Teja Reddy, K V Kashyap Prakash, Maramreddy Reddy, Thanneru Vamsi Krishna, B Munish Varma, Bendalam Satvik, Challarapu Siva, Muvvala Yuvan, Nimmala Himakar, Nitish Kumar Reddy, Ommi Bhaswanth Krishna, Thota Sravan, Allur Srivats, Jajula Vishnu Datta, Revanth Reddy, Chennupati Teja, Harishankar Reddy, Patnala Bhuvaneswar Rao, Pinninti Tejaswi, Satyanarayana Raju.
All the matches of the Andhra Premier League 2025 will take place at the CA-VDCA International Cricket Stadium in Visakhapatnam.
The APL 2025 live streaming will be available on the FanCode app and website.
The APL 2025 will be telecasted live on Sony Sports Network.
August 8 (Friday)
August 9 (Saturday)
August 10 (Sunday)
August 11 (Monday)
August 12 (Tuesday)
August 13 (Wednesday)
August 15 (Friday)
August 16 (Saturday)
August 17 (Sunday)
August 18 (Monday)
August 19 (Tuesday)
August 21 (Thursday)
August 22 (Friday)
August 23 (Saturday)
