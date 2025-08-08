News
Andhra Premier League 2025 Live Streaming Details
indian-cricket-team

Andhra Premier League 2025 Live Streaming Details: Where To Watch Regional Cricket Tournament APL 2025?

Sagar Paul
Sagar Paul
Last updated: August 8, 2025
4 min read

This is the 4th season of Andhra Premier League.

Andhra Premier League 2025 Live Streaming Details

The Andhra Premier League (APL) 2025 will begin on Friday, August 8, at the ACA VDCA International Cricket Stadium in Visakhapatnam. The opening ceremony will take place at 5 PM, followed by the first match between Kakinada Kings and Amaravati Royals at 7.30 PM.

Seven teams will compete in this edition — Vijayawada Sun Shiners, Royals of Rayalaseema, Simhadri Vizag Lions, Tungabhadra Warriors, Amaravati Royals, Kakinada Kings and Bhimavaram Bulls. Each team will play six matches in the league stage.

The tournament will include players like Nitish Kumar Reddy, Hanuma Vihari and KS Bharat. Shaik Rasheed and Satyanarayana Raju, who made their IPL debuts this year, are also part of the league.

APL 2025 Squads

Amaravati Royals

Ganta Adarsh, Gulfaam Saleh, Hanuma Vihari, Jayanth Sai, Karan Shinde, Singupuram Prasad, Yara Sandeep, Battina Yashwanth, Buddharam Durgeshn Naidu, Chittineni Srihith, Tekkam Atchuth Kumar, Akula Vijay, Penmetsa Panduranga Raju, Thamas Ram Kumar, Bandaru Ayyappa, Bodhala Kumar, Gavvala Mallikarjuna, Karthik Raman, Santosh Kumar, Seeram Venkata Rahul.

Royals of Rayalaseema

Kolla Kiran, Maddila Vardhan, Manoj Kumar, Pyla Avinash, Shaik Rasheed, Siraparapu Ashish, Dheeraj Reddy, Dhruva Kumar Reddy, Girinath Reddy, Sai Pranav Chandra, Satya Sai Sathwik, Suryadevara Chakravarthy, M Vasu Deva Raju, Gundluri Reddy, Jagarlapudi Ram, Madhav Rayudu, Poda Yashwanth, Vinukonda Venu.

Simhadri Vizag Lions

Abhishek Reddy, Chennuboina Kumar, Devandla Sriram, GS Swamy Naidu, Kogatam Haneesh Reddy, Kothakoona Lakshman, Marathala Dhanush, Ricky Bhui, Roshan Kumar, Dharani Kumar, Kavuri Saiteja, Shaik Kamil, Tripurana Vijay, Vattikulla Pradhneesh Rai, Yeddala Reddy, Merapala Yuvaraju, Myla Harshavardhan, Bailapudi Yeswanth, Kaldhi Kumar, Ranjeet Darji.

Tungabhadra Warriors

Chidipothu P Vijay Venkateshh, CR Gnaneshwar, Gutta Rohit, Jai Chander Kesav, Kancherla Anand Josiah, Maheep Kumar, Prasanth Kumar, Shree Samanyu Datta, Varun Satwik, Akash Gaddipathi, Allapureddy Ardrit, Chennu Siddhardha, Durga Suresh Kumar, KV Sasikanth, Saurabh Kumar, Toshith Yadav, Datta Reddy, Andimani Teja, Cheepurapalli Stephen, Madha Deepak.

Kakinada Kings

Mopada Ravikiran, Pinninti Tapaswi, Pitta Arjun Tendulkar, Sirla Srinivas, Adabala Lohith, Adivishnu Surya, Chagam Reddy, Kodavandla Sudharsan, Manikanta Gangadhar, Manish Golamaru, Midde Anjaneyulu, Sai Rahul, Shaik Kamaruddin, KN Prudhvi Raj, Mitta Lekhaz Reddy, Srikar Bharat, Kaki Jayanth, Samadhi Bhargav Mahesh, Yarragunta Pramod.

Vijayawada Sunshiners

Ashwin Hebbar, Dheeraj Kumar, Gadam Eswar Rithvik, Gadde Samanvith, Harsha Sai Satvik, KS Narasimha Raju, Munnangi Abhinav, Sai Venkata Sumith, Sangaraju Sooraj Varma, Shaik Zaheer Abbas, Vamsi Krishna, Garimella Teja, Kamalesh Siddharth, Yadla Vasu, Tegada Sai, Lalith Mohan, Prithvi Raj, Thanneeru Bharath.

Bhimavaram Bulls

Allareddi Teja Reddy, K V Kashyap Prakash, Maramreddy Reddy, Thanneru Vamsi Krishna, B Munish Varma, Bendalam Satvik, Challarapu Siva, Muvvala Yuvan, Nimmala Himakar, Nitish Kumar Reddy, Ommi Bhaswanth Krishna, Thota Sravan, Allur Srivats, Jajula Vishnu Datta, Revanth Reddy, Chennupati Teja, Harishankar Reddy, Patnala Bhuvaneswar Rao, Pinninti Tejaswi, Satyanarayana Raju.

Where will the Andhra Premier League 2025 matches take place?

All the matches of the Andhra Premier League 2025 will take place at the CA-VDCA International Cricket Stadium in Visakhapatnam.

Where to watch the Andhra Premier League 2025 Live Streaming?

The APL 2025 live streaming will be available on the FanCode app and website.

Where to watch the Andhra Premier League 2025 Live on TV?

The APL 2025 will be telecasted live on Sony Sports Network.

ALSO READ:

APL 2025 full schedule (All timings in IST)

August 8 (Friday)

  • 07:30 PM: Kakinada Kings vs Amaravathi Royals (Visakhapatnam)

August 9 (Saturday)

  • 01:30 PM: Vijayawada Sunshiners vs Royals of Rayalaseema (Visakhapatnam)
  • 06:30 PM: Tungabhadra Warriors vs Simhadri Vizag Lions (Visakhapatnam)

August 10 (Sunday)

  • 01:30 PM: Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners (Visakhapatnam)
  • 06:30 PM: Bhimavaram Bulls vs Royals of Rayalaseema (Visakhapatnam)

August 11 (Monday)

  • 01:30 PM: Amaravathi Royals vs Tungabhadra Warriors (Visakhapatnam)
  • 06:30 PM: Simhadri Vizag Lions vs Kakinada Kings (Visakhapatnam)

August 12 (Tuesday)

  • 01:30 PM: Bhimavaram Bulls vs Amaravathi Royals (Visakhapatnam)
  • 06:30 PM: Vijayawada Sunshiners vs Simhadri Vizag Lions (Visakhapatnam)

August 13 (Wednesday)

  • 01:30 PM: Royals of Rayalaseema vs Tungabhadra Warriors (Visakhapatnam)
  • 06:30 PM: Vijayawada Sunshiners vs Bhimavaram Bulls (Visakhapatnam)

August 15 (Friday)

  • 01:30 PM: Simhadri Vizag Lions vs Royals of Rayalaseema (Visakhapatnam)
  • 06:30 PM: Bhimavaram Bulls vs Tungabhadra Warriors (Visakhapatnam)

August 16 (Saturday)

  • 01:30 PM: Amaravathi Royals vs Simhadri Vizag Lions (Visakhapatnam)
  • 06:30 PM: Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings (Visakhapatnam)

August 17 (Sunday)

  • 01:30 PM: Simhadri Vizag Lions vs Bhimavaram Bulls (Visakhapatnam)
  • 06:30 PM: Royals of Rayalaseema vs Kakinada Kings (Visakhapatnam)

August 18 (Monday)

  • 01:30 PM: Tungabhadra Warriors vs Vijayawada Sunshiners (Visakhapatnam)
  • 06:30 PM: Royals of Rayalaseema vs Amaravathi Royals (Visakhapatnam)

August 19 (Tuesday)

  • 01:30 PM: Kakinada Kings vs Bhimavaram Bulls (Visakhapatnam)
  • 06:30 PM: Amaravathi Royals vs Vijayawada Sunshiners (Visakhapatnam)

August 21 (Thursday)

  • 01:30 PM: Eliminator – T.B.C. vs T.B.C. (Visakhapatnam)
  • 06:30 PM: Qualifier 1 – T.B.C. vs T.B.C. (Visakhapatnam)

August 22 (Friday)

  • 06:30 PM: Qualifier 2 – T.B.C. vs T.B.C. (Visakhapatnam)

August 23 (Saturday)

  • 06:30 PM: Final – T.B.C. vs T.B.C. (Visakhapatnam)

