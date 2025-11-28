Ayush Mhatre, Vaibhav Suryavanshi Headline India Squad for ACC Men’s U19 Asia Cup 2025

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Friday announced a strong Indian squad for the upcoming U19 Asia Cup. Ayush Mhatre has been named the captain of the team, and players like Vaibhav Suryavanshi have also been included in the squad.
Ayush Mhatre (C), Vaibhav Suryavanshi, Vihaan Malhotra (vc), Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu (wk), Harvansh Singh (wk), Yuvraj Gohil, Kanishk Chouhan, Khilan A. Patel, Naman Pushpak, D. Deepesh, Henil Patel, Kishan Kumar Singh*, Udhav Mohan, Aaron George.
Note: * – Subject to fitness clearance
Standby players: Rahul Kumar, Hemchudeshan J, B.K. Kishore, Aditya Rawat
Group A: India, Pakistan, Qualifier 1, Qualifier 3
Group B: Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Qualifier 2
Friday, December 12
Sunday, December 14
Tuesday, December 16
Friday, December 19
1st Semi-final: A1 vs B2 (ICC Academy)
Friday, December 19
Sunday, December 21
