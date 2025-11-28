News
Ayush Mhatre, Vaibhav Suryavanshi Headline India Squad for ACC Men’s U19 Asia Cup 2025
Ayush Mhatre, Vaibhav Suryavanshi Headline India Squad for ACC Men's U19 Asia Cup 2025

Sagar Paul
Sagar Paul
Last updated: November 28, 2025
1 min read
Ayush Mhatre, Vaibhav Suryavanshi Headline India Squad for ACC Men’s U19 Asia Cup 2025

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Friday announced a strong Indian squad for the upcoming U19 Asia Cup. Ayush Mhatre has been named the captain of the team, and players like Vaibhav Suryavanshi have also been included in the squad.

India Squad for ACC Men’s U19 Asia Cup

Ayush Mhatre (C), Vaibhav Suryavanshi, Vihaan Malhotra (vc), Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu (wk), Harvansh Singh (wk), Yuvraj Gohil, Kanishk Chouhan, Khilan A. Patel, Naman Pushpak, D. Deepesh, Henil Patel, Kishan Kumar Singh*, Udhav Mohan, Aaron George.

Note: * – Subject to fitness clearance

Standby players: Rahul Kumar, Hemchudeshan J, B.K. Kishore, Aditya Rawat

ALSO READ:

ACC Men’s U19 Asia Cup Groups

Group A: India, Pakistan, Qualifier 1, Qualifier 3

Group B: Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Qualifier 2

India Schedule for ACC Men’s U19 Asia Cup

Friday, December 12

  • 1st One-Day vs Qualifier 1 (ICC Academy)

Sunday, December 14

  • 2nd One-Day vs Pakistan (ICC Academy)

Tuesday, December 16

  • 3rd One-Day vs Qualifier 3 (The Seven’s)

Friday, December 19

1st Semi-final: A1 vs B2 (ICC Academy)

Friday, December 19

  • 2nd Semi-final: B1 vs A2 (The Seven’s)

Sunday, December 21

  • Final vs TBC (Venue TBC)

More to Follow…

