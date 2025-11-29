All You Need to Know About ILT20 2025-26: Full Fixtures, Squads, Venues, and Timings for International League T20

Dinesh Karthik and Piyush Chawla, among other Indian players, will also feature in the league.
The ILT20 2025-26 will kickstart on December 2. A total of six franchises will participate in the 20-over extravaganza. They are – Dubai Capitals, Gulf Giants, MI Emirates, Desert Vipers, Abu Dhabi Knight Riders, and Sharjah Warriorz.
The defending champions, Dubai Capitals, and the two-time runners-up, Desert Vipers, will set the ball rolling at the Dubai International Stadium for the tournament opener. Notably, the International League T20 2025-26 is set to witness multiple Indian cricket stars, including RCB batting coach and mentor Dinesh Karthik and spinner Piyush Chawla.
Previously, veteran all-rounder Ravichandran Ashwin had also registered for the ILT20 2025 auction, following his retirement from the Indian Premier League (IPL). But he went unsold for the edition alongside other Indian names like Ankit Rajpoot, Priyank Panchal, and Siddarth Kaul.
Dubai Capitals: Dasun Shanaka, Dushmantha Chameera, Jordan Cox, Gulbadin Naib, Rovman Powell, Shai Hope, Jimmy Neesham, Luke Wood, Waqar Salamkheil, Muhammad Jawadullah, David Willey, Leus de Plooy, Muhammad Farooq, Tymal Mills, Scott Currie, Mohammad Nabi, Farhan Khan, Anudeep Chenthamara, Usman Najeeb, Ritesh Mallikarjuna Grandhi, Shayan Jahangir, Rushil Ugarkar, Naveen Bidiasee, Toby Albert, and Akshay Wakhare.
Gulf Giants: Aayan Afzal Khan, Blessing Muzarabani, Gerhard Erasmus, Mark Adair, James Vince, Azmatullah Omarzai, Rahmanullah Gurbaz, Moeen Ali, Kyle Mayers, Matthew Forde, Asif Khan, Zuhaib Zubair, Sean Dickson, Tabraiz Shamsi, Liam Dawson, Fred Klaassen, Haider Razzaq, Meet Bhavsar, Ishtiaq Ahmad, Lorcan Tucker, Chris Wood, Tom Moores, and Ramon Simmonds.
MI Emirates: Nicholas Pooran, AM Ghazanfar, Fazalhaq Farooqi, Kusal Perera, Muhammad Waseem, Romario Shepherd, Tom Banton, Chris Woakes, Kamindu Mendis, Muhammad Rohid, Jordan Thompson, Naveen-ul-Haq, Andre Fletcher, Nosthush Kenjige, Mohamed Shafeeq, Zain Ul Abidin, Usman Khan, Ackeem Auguste, Arab Gul, Tajinder Dhillon, Zahoor Khan, and Shakib Al Hasan.
Desert Vipers: Dan Lawrence, David Payne, Khuzaima Bin Tanveer, Lockie Ferguson, Max Holden, Sam Curran, Wanindu Hasaranga, Andries Gous, Shimron Hetmyer, Vriitya Aravind, Fakhar Zaman, Naseem Shah, Qais Ahmad, Sanjay Pahal, Bilal Tahir, Faisal Khan, Hasan Nawaz, Tom Bruce, Matiullah Khan, Tawanda Muyeye, and Faridoon Dawoodzai.
Abu Dhabi Knight Riders: Jason Holder, Andre Russell, Alishan Sharafu, Charith Asalanka, Phil Salt, Piyush Chawla, Sunil Narine, Alex Hales, Liam Livingstone, Sherfane Rutherford, Usman Tariq, Michael Pepper, George Garton, Brandon McMullen, Ibrar Ahmed, Ajay Kumar, Adnan Idrees Muhammad, Abdul Manan Ali, Mayank Chowdary, Khary Pierre, Shadley Van Schalkwyk, and Unmukt Chand.
Sharjah Warriorz: Johnson Charles, Tom Kohler-Cadmore, Tim Southee, Sikandar Raza, Maheesh Theekshana, Saurabh Netravalkar, Tim David, Dinesh Karthik, Tom Abell, Adil Rashid, Junaid Siddique, James Rew, Nathan Sowter, Dwaine Pretorius, Jayden Seales, Harmeet Singh, Wasim Akram, Mohamed Nawfer Mohamed Aslam, Raees Ahmad, Richard Ngarava, Shubham Ranjane, Ethan D’Souza, Taskin Ahmed, and Abdul Salman Khan.
|DATE
|MATCH
|VENUE
|TIME in IST (local time)
|December 2
|Dubai Capitals vs Desert Vipers
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 3
|Sharjah Warriorz vs Abu Dhabi Knight Riders
|Sharjah
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 4
|Gulf Giants vs MI Emirates
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 5
|Desert Vipers vs Abu Dhabi Knight Riders
|Sharjah
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 6
|Dubai Capitals vs Gulf Giants
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 7
|Sharjah Warriorz vs MI Emirates
|Sharjah
|3:30 PM IST and 2:00 PM local time
|December 7
|Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight Riders
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 8
|Desert Vipers vs Gulf Giants
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 9
|MI Emirates vs Desert Vipers
|Abu Dhabi
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 10
|Gulf Giants vs Sharjah Warriorz
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 11
|Abu Dhabi Knight Riders vs MI Emirates
|Abu Dhabi
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 12
|Gulf Giants vs Desert Vipers
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 13
|Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals
|Abu Dhabi
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 14
|MI Emirates vs Sharjah Warriorz
|Abu Dhabi
|3:30 PM IST and 2:00 PM local time
|December 14
|Desert Vipers vs Dubai Capitals
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 15
|Sharjah Warriorz vs Gulf Giants
|Sharjah
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 16
|Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers
|Abu Dhabi
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 17
|Dubai Capitals vs MI Emirates
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 18
|Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants
|Abu Dhabi
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 19
|Sharjah Warriorz vs Dubai Capitals
|Sharjah
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 20
|MI Emirates vs Abu Dhabi Knight Riders
|Abu Dhabi
|3:30 PM (2:00 PM)
|December 20
|Desert Vipers vs Sharjah Warriorz
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 21
|Gulf Giants vs Dubai Capitals
|Sharjah
|3:30 PM (2:00 PM)
|December 21
|Desert Vipers vs MI Emirates
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 22
|Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriorz
|Abu Dhabi
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 23
|MI Emirates vs Gulf Giants
|Abu Dhabi
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 24
|Dubai Capitals vs Sharjah Warriorz
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 26
|Sharjah Warriorz vs Desert Vipers
|Sharjah
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 27
|MI Emirates vs Dubai Capitals
|Abu Dhabi
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 28
|Gulf Giants vs Abu Dhabi Knight Riders
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|December 30
|TBC vs TBC, Qualifier 1
|Abu Dhabi
|8:00 PM (6:30 PM)
|January 1
|TBC vs TBC, Eliminator
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
|January 2
|TBC vs TBC, Qualifier 2
|Sharjah
|8:00 PM (6:30 PM)
|January 4
|TBC vs TBC, Final
|Dubai
|8:00 PM (6:30 PM)
