All You Need to Know About ILT20 2025-26: Full Fixtures, Squads, Venues, and Timings for International League T20
Sreejita Sen
Sreejita Sen
Last updated: November 29, 2025
Dinesh Karthik and Piyush Chawla, among other Indian players, will also feature in the league.

The ILT20 2025-26 will kickstart on December 2. A total of six franchises will participate in the 20-over extravaganza. They are – Dubai Capitals, Gulf Giants, MI Emirates, Desert Vipers, Abu Dhabi Knight Riders, and Sharjah Warriorz.

The defending champions, Dubai Capitals, and the two-time runners-up, Desert Vipers, will set the ball rolling at the Dubai International Stadium for the tournament opener. Notably, the International League T20 2025-26 is set to witness multiple Indian cricket stars, including RCB batting coach and mentor Dinesh Karthik and spinner Piyush Chawla.

Previously, veteran all-rounder Ravichandran Ashwin had also registered for the ILT20 2025 auction, following his retirement from the Indian Premier League (IPL). But he went unsold for the edition alongside other Indian names like Ankit Rajpoot, Priyank Panchal, and Siddarth Kaul.

ILT20 2025-26: Squads

Dubai Capitals: Dasun Shanaka, Dushmantha Chameera, Jordan Cox, Gulbadin Naib, Rovman Powell, Shai Hope, Jimmy Neesham, Luke Wood, Waqar Salamkheil, Muhammad Jawadullah, David Willey, Leus de Plooy, Muhammad Farooq, Tymal Mills, Scott Currie, Mohammad Nabi, Farhan Khan, Anudeep Chenthamara, Usman Najeeb, Ritesh Mallikarjuna Grandhi, Shayan Jahangir, Rushil Ugarkar, Naveen Bidiasee, Toby Albert, and Akshay Wakhare.

Gulf Giants: Aayan Afzal Khan, Blessing Muzarabani, Gerhard Erasmus, Mark Adair, James Vince, Azmatullah Omarzai, Rahmanullah Gurbaz, Moeen Ali, Kyle Mayers, Matthew Forde, Asif Khan, Zuhaib Zubair, Sean Dickson, Tabraiz Shamsi, Liam Dawson, Fred Klaassen, Haider Razzaq, Meet Bhavsar, Ishtiaq Ahmad, Lorcan Tucker, Chris Wood, Tom Moores, and Ramon Simmonds.

MI Emirates: Nicholas Pooran, AM Ghazanfar, Fazalhaq Farooqi, Kusal Perera, Muhammad Waseem, Romario Shepherd, Tom Banton, Chris Woakes, Kamindu Mendis, Muhammad Rohid, Jordan Thompson, Naveen-ul-Haq, Andre Fletcher, Nosthush Kenjige, Mohamed Shafeeq, Zain Ul Abidin, Usman Khan, Ackeem Auguste, Arab Gul, Tajinder Dhillon, Zahoor Khan, and Shakib Al Hasan.

Desert Vipers: Dan Lawrence, David Payne, Khuzaima Bin Tanveer, Lockie Ferguson, Max Holden, Sam Curran, Wanindu Hasaranga, Andries Gous, Shimron Hetmyer, Vriitya Aravind, Fakhar Zaman, Naseem Shah, Qais Ahmad, Sanjay Pahal, Bilal Tahir, Faisal Khan, Hasan Nawaz, Tom Bruce, Matiullah Khan, Tawanda Muyeye, and Faridoon Dawoodzai.

Abu Dhabi Knight Riders: Jason Holder, Andre Russell, Alishan Sharafu, Charith Asalanka, Phil Salt, Piyush Chawla, Sunil Narine, Alex Hales, Liam Livingstone, Sherfane Rutherford, Usman Tariq, Michael Pepper, George Garton, Brandon McMullen, Ibrar Ahmed, Ajay Kumar, Adnan Idrees Muhammad, Abdul Manan Ali, Mayank Chowdary, Khary Pierre, Shadley Van Schalkwyk, and Unmukt Chand.

Sharjah Warriorz: Johnson Charles, Tom Kohler-Cadmore, Tim Southee, Sikandar Raza, Maheesh Theekshana, Saurabh Netravalkar, Tim David, Dinesh Karthik, Tom Abell, Adil Rashid, Junaid Siddique, James Rew, Nathan Sowter, Dwaine Pretorius, Jayden Seales, Harmeet Singh, Wasim Akram, Mohamed Nawfer Mohamed Aslam, Raees Ahmad, Richard Ngarava, Shubham Ranjane, Ethan D’Souza, Taskin Ahmed, and Abdul Salman Khan.

ILT20 2025-26: Schedule

DATEMATCHVENUETIME in IST (local time)
December 2Dubai Capitals vs Desert VipersDubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 3Sharjah Warriorz vs Abu Dhabi Knight RidersSharjah 8:00 PM (6:30 PM)
December 4Gulf Giants vs MI EmiratesDubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 5Desert Vipers vs Abu Dhabi Knight RidersSharjah 8:00 PM (6:30 PM)
December 6Dubai Capitals vs Gulf GiantsDubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 7Sharjah Warriorz vs MI EmiratesSharjah 3:30 PM IST and 2:00 PM local time
December 7Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight RidersDubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 8Desert Vipers vs Gulf GiantsDubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 9MI Emirates vs Desert VipersAbu Dhabi8:00 PM (6:30 PM)
December 10Gulf Giants vs Sharjah WarriorzDubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 11Abu Dhabi Knight Riders vs MI EmiratesAbu Dhabi8:00 PM (6:30 PM)
December 12Gulf Giants vs Desert VipersDubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 13Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai CapitalsAbu Dhabi8:00 PM (6:30 PM)
December 14MI Emirates vs Sharjah WarriorzAbu Dhabi3:30 PM IST and 2:00 PM local time
December 14Desert Vipers vs Dubai Capitals Dubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 15Sharjah Warriorz vs Gulf GiantsSharjah 8:00 PM (6:30 PM)
December 16Abu Dhabi Knight Riders vs Desert VipersAbu Dhabi8:00 PM (6:30 PM)
December 17Dubai Capitals vs MI EmiratesDubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 18Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf GiantsAbu Dhabi8:00 PM (6:30 PM)
December 19Sharjah Warriorz vs Dubai CapitalsSharjah 8:00 PM (6:30 PM)
December 20MI Emirates vs Abu Dhabi Knight RidersAbu Dhabi3:30 PM (2:00 PM)
December 20Desert Vipers vs Sharjah WarriorzDubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 21Gulf Giants vs Dubai CapitalsSharjah 3:30 PM (2:00 PM)
December 21Desert Vipers vs MI EmiratesDubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 22Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah WarriorzAbu Dhabi8:00 PM (6:30 PM)
December 23MI Emirates vs Gulf GiantsAbu Dhabi8:00 PM (6:30 PM)
December 24Dubai Capitals vs Sharjah WarriorzDubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 26Sharjah Warriorz vs Desert VipersSharjah 8:00 PM (6:30 PM)
December 27MI Emirates vs Dubai CapitalsAbu Dhabi8:00 PM (6:30 PM)
December 28Gulf Giants vs Abu Dhabi Knight RidersDubai 8:00 PM (6:30 PM)
December 30TBC vs TBC, Qualifier 1Abu Dhabi8:00 PM (6:30 PM)
January 1TBC vs TBC, EliminatorDubai 8:00 PM (6:30 PM)
January 2TBC vs TBC, Qualifier 2Sharjah 8:00 PM (6:30 PM)
January 4TBC vs TBC, FinalDubai 8:00 PM (6:30 PM)

