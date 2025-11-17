News
Nepal Premier League Live Streaming in India NPL 2025
news

Nepal Premier League Live Streaming in India: Where to Watch NPL 2025 Live Telecast Details, Schedule, Squads

Disha Asrani
Disha Asrani
Last updated: November 17, 2025
5 min read

Two IPL 2025 stars have also taken part in this league.

Nepal Premier League Live Streaming in India NPL 2025

The second edition of the Nepal Premier League began on November 17, with an opening clash between Janakpur Bolts, the defending champions, and Kathmandu Gorkhas. Fans looking for details of the Nepal Premier League live streaming in India have come to the right spot.

A total of eight teams will be competing in the NPL 2025. They are Biratnagar Kings, Chitwan Rhinos, Janakpur Bolts, Karnali Yaks, Kathmandu Gorkhas, Lumbini Lions, Pokhara Avengers, and Sudur Paschim Royals. After a total of 28 matches, the Nepal Premier League Final will take place in early December.

In the inaugural season, the Bolts lifted the trophy with five wins in the league stage and beat the table-toppers, the Royals, who had won six out of seven matches. However, they started the 2025 season on a losing note, as Kathmandu Gorkhas beat the side in a low-scoring match.

Out of the talent squad, two IPL stars from the 2025 season have also taken part in this competition. Heinrich Klaasen of Sunrisers Hyderabad is representing the Gorkhas. He was recently in the IPL 2026 retention list. However, playing for the Kings, Faf du Plessis found himself in the DC released players 2026 list, ahead of the IPL auction in December.

Other overseas stars like Wayne Parnell, Imran Tahir, Jason Roy, Jimmy Neesham, and Martin Guptill are also a part of the NPL squad list.

Where to Watch Nepal Premier League Live Streaming in India?

The Nepal Premier League live streaming in India will be available on the FanCode app and website.

Where to Watch Nepal Premier League Live Telecast in India?

The Nepal Premier League live telecast in India will be available on Star Sports.

Where to Watch Nepal Premier League Live Streaming and Telecast in Nepal?

Viewers in Nepal can enjoy the Nepal Premier League 2025 live streaming on the Dish Home Go app and the live telecast on Kantipur Max TV.

Where Will Nepal Premier League 2025 Matches Take Place?

All matches of the Nepal Premier League 2025 will be played at the Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur.

ALSO READ:

Nepal Premier League 2025 Squads

Biratnagar Kings – Sandeep Lamichhane (c), Lokesh Bam (wk), Sahil Patel (wk), Basir Ahamad, Subash Bhandari, Naren Bhatta, Marchant de Lange, Faf du Plessis, Martin Guptill, Pratish GC, Sam Heazlett, Narayan Joshi, Shrawan Kisku, George Munsey, Ayush Neupane, Shankar Rana, Shubham Ranjane, and Surya Tamang.

Chitwan Rhinos – Kushal Malla (c), Bipin Rawal (wk), Arjun Saud (wk), Bipin Acharya, Kamal Singh Airee, Deepak Bohara, Ravi Bopara, Rijan Dhakal, Saugat Dhakal, Gautam KC, Dev Khanal, Ranjeet Kumar, Dawid Malan, Alpesh Ramjani, Amar Rautela, Sohail Tanvir, and Saif Zaib.

Janakpur Bolts – Anil Sah (c & wk), Lahiru Milantha (wk), Aasif Sheikh (wk), Bikash Aagri, Sachin Bhatta, Sangeeth Cooray, Shubh Kansakar, Jan-Nicol Loftie-Eaton, Sanjay Krishnamurthi, Aaditya Mahata, Kishore Mahato, Wayne Parnell, Lalit Rajbanshi, Lahiru Samarakoon, Rupesh Singh, Imran Tahir, Tul Bahadur Thapa, Mayan Yadav, and Pappu Yadav.

Karnali Yaks – Sompal Kami (c), Jaykishan Kolsawala (wk), Manish Thapa (wk), Will Bosisto, Deepak Dumre, Arjun Gharti, Gulsan Jha, Mark Watt, Yuvraj Khatri, Max O’Dowd, Priyank Panchal, Dipendra Rawat, Pawan Sarraf, Bipin Sharma, Imran Sheikh, Unish Thakuri, Nandan Yadav, and Najibullah Zadran.

Kathmandu Gorkhas – Karan KC (c), Uttam Magar (wk), John Simpson (wk), Ricardo Vasconcelos (wk), Mohammad Aadil Alam, Shahab Alam, Ben Charlesworth, Sonu Devkota, Gerhard Erasmus, Dipesh Kandel, Milind Kumar, Rashid Khan, Sunny Patel, Bhim Sharki, Natarjan Shah, Pratik Shrestha, Aakash Tripathi, Tul B Thapa, and Santosh Yadav.

Lumbini Lions – Rohit Paudel (c), Dilip Nath (wk), Dinesh Adhikari, Sameer Ali, Tilak Bhandari, Thomas Draca, Abhishesh Gautam, Durgesh Gupta, Sundeep Jora, Aadil Khan, Sumit Maharjan, Sher Malla, Gulbadin Naib, Bishal Patel, D’Arcy Short, JJ Smit, Ruben Trumpelmann, and Bibek Yadav.

Pokhara Avengers – Kushal Bhurtel (c), Adam Rossington (wk), Aakash Chand, Rohit Chand, Sandeep Chhetri, Matt Taylor, Trit Raj Das, Dan Douthwaite, Sagar Dhakal, Dinesh Kharel, Bipin Khatri, Arjun Kumal, James Neesham, Krishna Poudel, Raymon Reifer, Jason Roy, Kiran Thagunna, and Abhisekh Tiwari.

Sudur Paschim Royals – Dipendra Singh Airee (c), Binod Bhandari (wk), Dipak Bohara (wk), Tek Rawat (wk), Dipendra Thapa (wk), Abinash Bohara, Milan Bohara, Josh Brown, Hemant Dhami, Scott Kuggeleijn, Chris Lynn, Hikmat Mahara, Ishan Pandey, Naren Saud, Harmeet Singh, and Aarif Sheikh.

Nepal Premier League 2025 Schedule

DateMatchesTimings in IST (local time)
November 17Janakpur Bolts vs Kathmandu Gorkhas3:45 PM (4:00 PM)
November 18Chitwan Rhinos vs Karnali Yaks11:30 AM (11:45 AM)
November 18Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers3:45 PM (4:00 PM)
November 19Kathmandu Gorkhas vs Sudur Paschim Royals3:45 PM (4:00 PM)
November 20Chitwan Rhinos vs Lumbini Lions3:45 PM (4:00 PM)
November 21Pokhara Avengers vs Sudur Paschim Royals3:45 PM (4:00 PM)
November 22Karnali Yaks vs Lumbini Lions11:00 AM (11:15 PM)
November 22Biratnagar Kings vs Kathmandu Gorkhas3:15 PM (3:30 PM)
November 24Biratnagar Kings vs Janakpur Bolts11:30 AM (11:45 AM)
November 24Karnali Yaks vs Sudur Paschim Royals3:45 PM (4:00 PM)
November 25Kathmandu Gorkhas vs Lumbini Lions3:45 PM (4:00 PM)
November 26Biratnagar Kings vs Chitwan Rhinos3:45 PM (4:00 PM)
November 27Lumbini Lions vs Sudur Paschim Royals11:30 AM (11:45 AM)
November 27Janakpur Bolts vs Pokhara Avengers3:45 PM (4:00 PM)
November 28 Chitwan Rhinos vs Kathmandu Gorkhas11:30 AM (11:45 AM)
November 28Biratnagar Kings vs Karnali Yaks3:45 PM (4:00 PM)
November 29Lumbini Lions vs Pokhara Avengers11:00 AM (11:15 PM)
November 29Janakpur vs Bolts vs Sudur Paschim Royals3:15 PM (3:30 PM)
November 30Karnali Yaks vs Kathmandu Gorkhas3:15 PM (3:30 PM)
December 2Chitwan Rhinos vs Janakpur Bolts11:30 AM (11:45 AM)
December 2Karnali Yaks vs Pokhara Avengers3:45 PM (4:00 PM)
December 3Biratnagar Kings vs Lumbini Lions3:45 PM (4:00 PM)
December 4Kathmandu Gorkhas vs Pokhara Avengers11:30 AM (11:45 AM)
December 4Chitwan Rhinos vs Sudur Paschim Royals3:45 PM (4:00 PM)
December 5Janakpur Bolts vs Lumbini Lions3:45 PM (4:00 PM)
December 6Biratnagar Kings vs Sudur Paschim Royals11:00 AM (11:15 PM)
December 6Chitwan Rhinos vs Pokhara Avengers3:15 PM (3:30 PM)
December 7Janakpur Bolts vs Karnali Yaks3:15 PM (3:30 PM)
December 9Qualifier 13:45 PM (4:00 PM)
December 10Eliminator3:45 PM (4:00 PM)
December 11Qualifier 23:45 PM (4:00 PM)
December 13Final3:15 PM (3:30 PM)

