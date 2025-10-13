News
All You Need to Know About the Ranji Trophy 2025-26: Full Fixtures, Squads, Venues, and Timings for First-Class Tournament of India
news

All You Need to Know About Ranji Trophy 2025-26: Full Fixtures, Squads, Venues, and Timings for First-Class Tournament of India

Sreejita Sen
Sreejita Sen
Last updated: October 13, 2025
14 min read
All You Need to Know About the Ranji Trophy 2025-26: Full Fixtures, Squads, Venues, and Timings for First-Class Tournament of India

India’s premier domestic red-ball tournament, the Ranji Trophy, will kick off its 2025-26 season on October 15. Vidarbha will enter the season as the reigning champions after defeating Kerala in the previous edition to lift their third Ranji title. A total of 38 teams will play the 2025-26 Ranji Trophy.

A total of 38 teams will clash across 138 fixtures till February 2026, in the 91st edition of India’s prestigious First-Class league. Six of these teams will compete in the Plate league, including Bihar, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Sikkim. The remaining 32 sides will participate in the Elite league, which has been divided into four groups with eight teams each.

All teams will play seven matches in a round-robin format, and the top two teams from each Elite group will advance to the quarter-finals.

Ranji Trophy 2025-26: Full Squads

Jammu & Kashmir: Paras Dogra (C), Shubham Khajuria, Rohit Sharma, Abdul Samad, Vivrant Sharma, Qamran Iqbal, Kawalpreet Singh, Sahil Lotra, Abid Mushtaq, Vanshaj Sharma, Yawer Hassan, Musaif Aijaz, Sunil Kumar, Umran Malik, Umar Nazir, Kanhaiya Wadhawan, Yudhvir Singh, Mujtaba Yousuf, Lone Nasir Muzaffar, Auqib Nabi.

Delhi: Ayush Badoni (C), Yash Dhull, Arpit Rana, Sanat Sangwan, Anuj Rawat (WK), Sumit Mathur, Shivam Sharma, Rounak Waghela, Navdeep Saini, Simarjeet Singh, Money Grewal, Siddhant Sharma, Dhruv Kaushik, Pranav Rajvanshi (WK), Nitish Rana, Himmat Singh, Ayush Doseja, Rahul Dagar, Hrithik Shokeen, Priyansh Arya, Tejasvi Dahiya (WK), Vaibhav Kandpal, Rohan Rana, Aryan Rana.

Chandigarh: Manan Vohra (C), Shivam Bhambri, Arjun Azad, Ankit Kaushik, Rajangad Bawa, Bhagmender Lather, Kual Mahajan, Raman Bishnoi, Nikhil Thakur, Vishu Kashyap, Nishunk Birla, Jagjit Sandhu, Abhishek Saini, Mohit Soni, Mayank Sidhu.

Himachal Pradesh: Vaibhav Arora, Aryaman Singh, Ankush Bains, Innesh Mahajan, Akash Vasisht, Mayank Dagar, Arpit Guleria, Divesh Sharma, Nikhil Gangta, Sidhant Purohit, Ravi Thakur, Mukul Negi, Vipin Sharma, Ekant Sen, Ankit Kalsi, Pukhraj Mann.

Punjab: Anmolpreet Singh, Harnoor Singh, Naman Dhir, Prabhsimran Singh, Ramandeep Singh, Uday Saharan, Nehal Wadhera, Gurnoor Brar, Raghu Sharma, Salil Arora, Ayush Goyal, Harjas Singh, Prerit Dutta, Jaskaranvir Singh Paul, Krish Bhagat.

Vidarbha: Akshay Wadkar (C), Atharva Taide, Aman Mokhade, Danish Malewar, Yash Rathod, Harsh Dubey, Parth Rekhade, Yash Thakur, Nachiket Bhute, Darshan Nalkande, Aditya Thakare, Yash Kadam, Shivam Deshmukh (WK), Praful Hinge, Akshay Karnewar, Dhruv Shorey, R. Samarth.

Maharashtra: Ankeet Bawane (C), Ruturaj Gaikwad, Prithvi Shaw, Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Saurabh Nawale (WK), Mandar Bhandari (WK), Jalaj Saxena, Vicky Ostwal, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Pradeep Dadhe, Hitesh Walunj, Siddharth Mhatre, Harshal Kate, Rajneesh Gurbani.

Mumbai: Shardul Thakur (C), Ayush Mhatre, Musheer Khan, Angkrish Raghuvanshi, Akhil Herwadkar, Ajinkya Rahane, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad, Suved Parkar, Suryansh Shedge, Akash Parkar, Tushar Deshpande, Sylvester Dsouza, Irfan Umair, Roystan Dias, Pratik Mishra, Akash Anand (WK), Hardik Tamore (WK), Prasad Pawar (WK), Shams Mulani, Tanush Kotian, Himanshu Singh, Atharva Ankolekar, Ishan Mulchandani.

Gujarat: Manan Hingrajia (C), Aarya Desai, Kshitij Patel, Urvil Patel, Chintan Gaja, Arzan Nagwaswalla, Ravi Bishnoi, Siddharth Desai, Abhishek Desai, Umang Kumar, Hemang Patel, Jaymeet Patel, Priyesh Patel, Rinkesh Vaghela, Vishal Jayswal.

Baroda: Atit Sheth (C), Jyotsnil Singh, Nitya Pandya, Shashwat Rawat, Shivalik Sharma, Mahesh Pithiya, Ninad Rathva, Sukirt Pandey, Vishnu Solanki, Akshay More, Mitesh Patel, Bhargav Bhatt, Lukman Meriwala, Raj Limbani, Rasikh Salam.

Rajasthan: Mahipal Lomror (C), Sumit Godara, Kartik Sharma, Kunal Singh Rathore, Abhijeet Tomar, Deepak Hooda, Manav Suthar, Khaleel Ahmed, Kukna Ajay Singh, Akash Singh, Ashok Sharma, Deepak Chahar, Rahul Chahar, Ankit Chaudhary, Mukul Choudhary.

Saurashtra: Jaydev Unadkat (C), Harvik Desai, Tarang Gohel, Arpit Vasavada, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvrajsinh Dodiya, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Ansh Gosai, Jay Gohil, Kevin Jivrajani, Hetvik Kotak, Ankur Panwar.

Tamil Nadu: Narayan Jagadeesan (C), Pradosh Ranjan Paul, B. Indrajith, M. Shahrukh Khan, R. Vimal Khumar, B. Sachin, C. Andre Siddarth, RS Ambrish, P. Vidyuth, DT Chandrasekar, Sandeep Warrier, Gurjapneet Singh, CV Achyuth, H. Trilok Nag, J. Hemchudesan, G. Ajitesh (WK).

Karnataka: Mayank Agarwal (C), Karun Nair, R. Smaran, KL Shrijith (WK), KV Aneesh, Abhinav Manohar, Nikin Jose, Vijaykumar Vyshak, Vidwath Kaverappa, Shreyas Gopal, Kruthik Krishna (WK), Shikar Shetty, Mohsin Khan, Abhilash Shetty, M. Venkatesh.

Kerala: Mohammed Azharuddeen (C), Baba Aparajith, Sanju Samson, Rohan S. Kunnummal, Vathsal Govind Sharma, Akshay Chandran, Sachin Baby, Salman Nizar, Ankit Sharma, Nidheesh MD, Basil NP, Edhen Apple Tom, Ahammed Imran, Shoun Roger, Abhishek P. Nair.

West Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Abishek Porel (WK), Sudip Gharami, Anustup Majumdar, Sudip Chatterjee, Sumanta Gupta, Saurabh Kumar Singh, Vishal Bhati, Mohammed Shami, Akash Deep, Suraj Sindhu Jaiswal, Shakir Habib Gandhi (WK), Ishan Porel, Kazi Junaid Saifi, Rahul Prasad, Sumit Mohanta, Vikash Singh.

Odisha: Subhranshu Senapati (C), Swastik Samal, Gourav Choudhary, Sandeep Pattanaik, Govinda Poddar, Aashirwad Swain (WK), Rajesh Dhupar (WK), Anil Parida, Sambit Baral, Sumit Sharma, Badal Biswal, Sunil Roul, Rajesh Mohanty, Tarani Sa, Tapas Das.

Uttarakhand: Prashant Chopra, Bhupen Lalwani, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Abhay Negi, Rajan Kumar, Jagadeesha Suchith, Kunal Chandela, Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Devendra Singh Bora, Shashwat Dangwal, Jagmohan Nagarkoti, Harsh Patwal, Sagar Rawat, Saurabh Rawat, Aanjaneya Suryavanshi.

Uttar Pradesh: Karan Sharma (C), Aryan Juyal, Abhishek Goswami, Priyam Garg, Madhav Kaushik, Rinku Singh, Aaqib Khan, Vipraj Nigam, Shivam Mavi, Aaditya Sharma, Aaradhya Yadav, Vaibhav Chaudhary, Kunal Tyagi, Shivam Sharma, Siddarth Yadav, Prashant Veer, Vijay Kumar.

Andhra Pradesh: Narayan Jagadeesan (C), Y. Prithvi Raj, Satyanarayana Raju, KV Sasikanth, Pradosh Ranjan Paul, CV Achyuth, Ajitesh Guruswamy, Chengalpet Gnaneshwar, Shaik Rasheed, Ashwin Hebbar, Ricky Bhui, Saurabh Kumar, Manish Golamaru, Mudi Prajith, Karan Shinde.

Madhya Pradesh: Rajat Patidar (C), Yash Dubey, Harsh Gawli, Shubham Sharma, Himanshu Mantri, Harpreet Singh, Venkatesh Iyer, Sagar Solanki, Kumar Kartikey, Saransh Jain, Adheer Pratap, Aryan Pandey.

Chhattisgarh: Amandeep Khare (C), Ayush Pandey, Aditya Sarwate, Ajay Mandal, Anuj Tiwari, Arafat Khan, Ashish Chouhan, Ashutosh Singh, Prateek Yadav, M Ravi Kiran, Sahban Khan, Sanjeet Desai, Shashank Chandrakar (WK), Shashank Singh, Shubham Agrawal, Sourabh Majumdar, Vasudev Bareth.

Hyderabad: Tilak Varma (C), Rahul Singh, CV Milind, Tanmay Agarwal, M. Abhirath Reddy, Himateja, Varun Goud, Tanay Thyagarajan, Rohit Rayudu, Saranu Nishant, Punnaiah, Aniketh Reddy, Kartikeya Kak, Ali Kachi Diamond (WK), Rahul Radesh (WK).

Jharkhand: Ishan Kishan (C), Virat Singh, Sharandeep Singh, Shikhar Mohan, Kumar Kushagra (WK), Kumar Suraj, Anukul Roy, Manishi, Vikas Kumar, Jatin Kumar Pandey, Vikash Singh, Aditya Singh, Sahil Raj, Shubham Singh, Aryaman Sen, Rishav Raj.

Bihar: Sakibul Gani (C), Vaibhav Suryavanshi, Piyush Kumar Singh, Bhashkar Dubey, Arnav Kishor, Ayush Loharuka, Bipin Saurabh, Amod Yadav, Nawaz Khan, Sakib Hussain, Raghvendra Pratap Singh, Sachin Kumar Singh, Himanshu Singh, Khalid Alam, Sachin Kumar.

Nagaland: Sedezhalie Rupreo, Nzanthung Mozhui, Hem Bahadur Chetri, Jonathan Rongsen, Tohuka Zhimo, Imiwati Lemtur, Yugandhar Singh, Odilemba Kichu, Dip Borah, Saurav Kumar, Vino G Zhimo, Tahmeed Rahman, and guest players Nischal Dega, Chetan Bisht, Ronit More.

Arunachal Pradesh: Neelam Obi (C), Abhinav Singh, Siddharth Balodi, Biki Kumar, Limar Dabi, Darge Bagra, Techi Doria, Licha Jhon, Penjor Mangal, TNR Mohith, Nabam Dol, Nabam Natung, Techi Neri, Yorjum Sera, Nabam Tatang, Yab Niya, Kamsha Yangfo.

Assam: Denish Das (C), Riyan Parag, Sibsankar Roy, Rahul Singh, Sumit Ghadigaonkar, Avinov Choudhury, Bhargab Lahkar, Ayushman Malakar, Mukhtar Hussain, Parvej Musaraf, Swarupam Purkayastha, Darshan Rajbongshi, Pradyun Saikia, Akash Sengupta, Abhishek Thakuri.

Manipur: Al Bashid Muhammed, Johnson Singh, Ulenyai Khwairakpam, L. Kishan Singha, Bishworjit Konthoujam, Ronald Longjam, Mohammed Mustaque, Naesh Hussain, Amom Singh, Kishan Thokchom, Lamabam Singh, Rex Rajkumar, Kangabam Priyojit, Pheiroijam Jotin, Karnajit Yumnam.

Meghalaya: Kishan Lyngdoh (C), Akash Choudhary, Kush Agarwal, Arpit Bhatewara, Aryan Bora, Swastic Chettri, Rahul Dalal, Bijon Dey, Ajay Duhan, Jaskirat Singh Sachdeva, Aaron Nongrum, Dippu Sangma, Chengkam Sangma, Arien Sangma, Bamanbha Shangpliang.

Mizoram: Codanda Ajit Karthik, KC Cariappa, Jehu Anderson, G Lalbiakvela, Lalhruaizela, F Lalmuanzuala, Lalrempuia, Marty Lalrinhlua, Joseph Lalthankhuma, Lalhruai Ralte, Sahil Reza, Sumit Lama, Khiangte Vanrotlinga, Bobby Zothansanga.

Tripura: Manisankar Murasingh (C), Bikramkumar Das, Rajat Dey, Sridam Paul, Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Parvez Sultan, Sankar Paul, Rana Dutta, Ajay Sarkar, Swapnil Singh, Arjun Debnath, Bikramjit Debnath, Babul Dey, Subham Ghosh, Viki Saha, Abhijit Sarkar, Nirupam Sen.

Sikkim: Lee Yong Lepcha (C), Ankur Malik, Gurinder Singh, Kranthi Kumar, Amit Rajera, Pranesh Chettri, Arun Chettri, Nilesh Lamichaney, Robin Limboo, Bhim Luitel, Bijay Prasad, K. Sai Satwik, Anwesh Sharma, Palzor Tamang, Ashish Thapa.

Railways: Pratham Singh (C), Suraj Ahuja, Vivek Singh, Upendra Yadav, Karn Sharma, Ayan Chaudhari, Shivam Chaudhary, Kunal Yadav, Bhargav Merai, Mohammad Saif, Akash Pandey, Himanshu Sangwan, Rahul Sharma, Adarsh Singh, Zubair Ali.

Ranji Trophy 2025-26: Full Schedule

Ranji Trophy 2025-26 Plate Group Schedule

DateMatchStadium
October 15 – October 18Bihar vs Arunachal PradeshMoin-ul-Haq Stadium, Patna
October 15 – October 18Sikkim vs ManipurSICA ground, Rangpo
October 15 -October 18Meghalaya vs MizoramMeghalaya Cricket Association Cricket Ground, Shillong
October 25 – October 28Manipur vs BiharGokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad
October 25 – October 28Meghalaya vs SikkimMeghalaya Cricket Association Cricket Ground, Shillong
October 25 – October 28Arunachal Pradesh vs MizoramADSA Railways Cricket Ground, Ahmedabad
November 1 – November 4Mizoram vs SikkimLal Bahadur Shastri Stadium, Anand
November 1 – November 4Manipur vs Arunachal PradeshNarendra Modi Stadium B Ground, Ahmedabad
November 1 – November 4Bihar vs MeghalayaMoin-ul-Haq Stadium, Patna
November 8 – November 11Sikkim vs BiharSICA ground, Rangpo
November 8 – November 11Arunachal Pradesh vs MeghalayaPithwala Stadium, Bhimpore
November 8 – November 11Mizoram vs ManipurLal Bahadur Shastri Stadium, Anand
November 16 – November 19Bihar vs MizoramMoin-ul-Haq Stadium, Patna
November 16 – November 19Manipur vs MeghalayaPithwala Stadium, Bhimpore
November 16 – November 19Sikkim vs Arunachal PradeshSICA ground, Rangpo
January 22 – January 26FinalTBC

Ranji Trophy 2025-26 Elite Group Schedule

Round 1

DateMatchGroupStadium
October 15 – October 18Uttar Pradesh vs Andhra PradeshGroup AGreen Park, Kanpur
October 15 – October 18Hyderabad vs DelhiGroup DNexGen Cricket Ground, Hyderabad
October 15 – October 18Rajasthan vs ChhattisgarhGroup DMadan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand
October 15 – October 18Jammu & Kashmir vs MumbaiGroup DSher-i-Kashmir Stadium, Srinagar
October 15 – October 18Puducherry vs Himachal PradeshGroup DCricket Association Puducherry Siechem Ground
October 15 – October 18Railways vs HaryanaGroup CPithwala Stadium, Bhimpore, Surat
October 15 – October 18West Bengal vs UttarakhandGroup CEden Gardens, Kolkata
October 15 – October 18Gujarat vs AssamGroup CNarendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad
October 15 – October 18Services vs TripuraGroup CPalam A Stadium, Delhi
October 15 – October 18Saurashtra vs KarnatakaGroup BNiranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot
October 15 – October 18Tamil Nadu vs JharkhandGroup ASri Ramakrishna College Ground, Coimbatore
October 15 – October 18Odisha vs BarodaGroup ABarabati Stadium, Cuttack
October 15 – October 18Nagaland vs VidarbhaGroup ABCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru
October 15 – October 18Kerala vs MaharashtraGroup BGreenfield International Stadium, Thiruvananthapuram
October 15 – October 18Goa vs ChandigarhGroup BGoa Cricket Association Academy Ground, Porvorim
October 15 – October 18Madhya Pradesh vs PunjabGroup BEmerald High School Ground, Indore

Round 2

DateMatchGroupStadium
October 25 – October 28West Bengal vs GujaratGroup CEden Gardens, Kolkata
October 25 – October 28Uttarakhand vs RailwaysGroup CKaushiki Cricket Ground, Jim Corbett, Ramnagar
October 25 – October 28Assam vs ServicesGroup CTinsukia District Sports Association Ground, Tinsukia
October 25 – October 28Puducherry vs HyderabadGroup DCricket Association Puducherry Siechem Ground
October 25 – October 28Mumbai vs ChhattisgarhGroup DSharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai
October 25 – October 28Jammu & Kashmir vs RajasthanGroup DSher-i-Kashmir Stadium, Srinagar
October 25 – October 28Delhi vs Himachal PradeshGroup DArun Jaitley Stadium, Delhi
October 25 – October 28Tripura vs HaryanaGroup CCh Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak
October 25 – October 28Punjab vs KeralaGroup BMaharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium
October 25 – October 28Uttar Pradesh vs OdishaGroup AGreen Park, Kanpur
October 25 – October 28Nagaland vs Tamil NaduGroup ANagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur
October 25 – October 28Andhra Pradesh vs BarodaGroup ADr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram
October 25 – October 28Vidarbha vs JharkhandGroup AVidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur
October 25 – October 28Chandigarh vs MaharashtraGroup BSector 16 Stadium, Chandigarh
October 25 – October 28Karnataka vs GoaGroup BKSCA Navule Stadium, Shimoga
October 25 – October 28Saurashtra vs Madhya PradeshGroup BNiranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot

Round 3

DateMatchGroupStadium
November 1 – November 4Gujarat vs HaryanaGroup CGujarat College Ground, Ahmedabad
November 1 – November 4Services vs UttarakhandGroup CPalam A Stadium, Delhi
November 1 – November 4Assam vs RailwaysGroup CTinsukia District Sports Association Ground
November 1 – November 4Delhi vs PuducherryGroup DArun Jaitley Stadium, Delhi
November 1 – November 4Rajasthan vs MumbaiGroup DSawai Mansingh Stadium, Jaipur
November 1 – November 4Chhattisgarh vs Jammu & KashmirGroup DShaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur
November 1 – November 4Himachal Pradesh vs HyderabadGroup DAtal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun
November 1 – November 4Tripura vs West BengalGroup CMaharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala
November 1 – November 4Kerala vs KarnatakaGroup BKCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram
November 1 – November 4Baroda vs Uttar PradeshGroup ABCA Stadium, Kotambi, Vadodara
November 1 – November 4Tamil Nadu vs VidarbhaGroup ASri Ramakrishna College Ground, Coimbatore
November 1 – November 4Odisha vs Andhra PradeshGroup ABarabati Stadium, Cuttack
November 1 – November 4Jharkhand vs NagalandGroup AJSCA International Stadium Complex, Ranchi
November 1 – November 4Maharashtra vs SaurashtraGroup BGolf Club Ground, Nasik
November 1 – November 4Goa vs PunjabGroup BMaharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh
November 1 – November 4Madhya Pradesh vs ChandigarhGroup BHolkar Cricket Stadium, Indore

Round 4

DateMatchGroupStadium
November 8 – November 11Gujarat vs ServicesGroup CGokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad
November 8 – November 11Railways vs West BengalGroup CLalbhai Contractor Stadium, Vesu, Surat
November 8 – November 11Haryana vs UttarakhandGroup DCh Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak
November 8 – November 11Chhattisgarh vs PuducherryGroup DShaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur
November 8 – November 11Mumbai vs Himachal PradeshGroup DSharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai
November 8 – November 11Delhi vs Jammu & KashmirGroup DArun Jaitley Stadium, Delhi
November 8 – November 11Hyderabad vs RajasthanGroup DNexGen Cricket Ground, Hyderabad
November 8 – November 11Tripura vs AssamGroup CMaharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala
November 8 – November 11Kerala vs SaurashtraGroup BKCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram
November 8 – November 11Uttar Pradesh vs NagalandGroup AGreen Park, Kanpur
November 8 – November 11Andhra Pradesh vs Tamil NaduGroup ADr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium
November 8 – November 11Vidarbha vs OdishaGroup AVidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur
November 8 – November 11Baroda vs JharkhandGroup ABCA Stadium, Kotambi, Vadodara
November 8 – November 11Maharashtra vs KarnatakaGroup BGolf Club Ground, Nasik
November 8 – November 11Goa vs Madhya PradeshGroup BGoa Cricket Association Academy Ground, Porvorim
November 8 – November 11Chandigarh vs PunjabGroup BSector 16 Stadium, Chandigarh

Round 5

DateMatchGroupStadium
November 16 – November 19Uttarakhand vs GujaratGroup CAbhimanyu Cricket Academy, Dehradun
November 16 – November 19West Bengal vs AssamGroup CBengal Cricket Academy Ground, Kalyani
November 16 -November 19Haryana vs ServicesGroup CCh Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak
November 16 – November 19Mumbai vs PuducherryGroup DSharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai
November 16 – November 19Himachal Pradesh vs ChhattisgarhGroup DAtal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun
November 16 – November 19Jammu & Kashmir vs HyderabadGroup DHostel Ground JKCA, Jammu
November 16 – November 19Rajasthan vs DelhiGroup DMadan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand
November 16 – November 19Railways vs TripuraGroup CSardar Vallabhai Patel Stadium, Valsad
November 16 – November 19Karnataka vs ChandigarhGroup BKSCA Hubli Cricket Ground, Hubli
November 16 – November 19Tamil Nadu vs Uttar PradeshGroup ASri Ramakrishna College Ground, Coimbatore
November 16 – November 19Jharkhand vs Andhra PradeshGroup AKeenan Stadium, Jamshedpur
November 16 – November 19Odisha vs NagalandGroup AKIIT Stadium, Bhubaneswar
November 16 – November 19Vidarbha vs BarodaGroup AVidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur
November 16 – November 19Punjab vs MaharashtraGroup BMaharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium
November 16 – November 19Saurashtra vs GoaGroup BNiranjan Shah Stadium, Rajkot
November 16 – November 19Madhya Pradesh vs KeralaGroup BHolkar Cricket Stadium, Indore

Round 6

DateMatchGroupStadium
January 22 – January 25Gujarat vs RailwaysGroup CNarendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad
January 22 – January 25West Bengal vs ServicesGroup CEden Gardens, Kolkata
January 22 – January 25Assam vs HaryanaGroup CACA Cricket Academy Ground, Fulung, Guwahati
January 22 – January 25Puducherry vs Jammu & KashmirGroup DCricket Association Puducherry Siechem Ground
January 22 – January 25Hyderabad vs MumbaiGroup DRajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
January 22 – January 25Chhattisgarh vs DelhiGroup DTBC
January 22 – January 25Rajasthan vs Himachal PradeshGroup DMadan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand
January 22 – January 25Tripura vs UttarakhandGroup CMaharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala
January 22 – January 25Kerala vs ChandigarhGroup BKCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram
January 22 – January 25Uttar Pradesh vs JharkhandGroup AVictoria Park Stadium, Meerut
January 22 – January 25Odisha vs Tamil NaduGroup ABarabati Stadium, Cuttack
January 22 – January 25Andhra Pradesh vs VidarbhaGroup ADr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram
January 22 – January 25Baroda vs NagalandGroup ABCA Stadium, Kotambi, Vadodara
January 22 – January 25Maharashtra vs GoaGroup BDeccan Gymkhana Ground, Pune
January 22 – January 25Karnataka vs Madhya PradeshGroup BM.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
January 22 – January 25Saurashtra vs PunjabGroup BNiranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot

Round 7

DateMatchGroupStadium
January 29 – February 1Haryana vs West BengalGroup CCh Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak
January 29 – February 1Uttarakhand vs AssamGroup CAbhimanyu Cricket Academy, Dehradun
January 29 – February 1Services vs RailwaysGroup CPalam A Stadium, Delhi
January 29 – February 1Puducherry vs RajasthanGroup DCricket Association Puducherry Siechem Ground
January 29 – February 1Mumbai vs DelhiGroup DSharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai
January 29 – February 1Hyderabad vs ChhattisgarhGroup DRajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
January 29 – February 1Himachal Pradesh vs Jammu & KashmirGroup DAtal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun
January 29 – February 1Tripura vs GujaratGroup CMaharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala
January 29 – February 1Chandigarh vs SaurashtraGroup BSector 16 Stadium, Chandigarh
January 29 – February 1Vidarbha vs Uttar PradeshGroup AVidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur
January 29-February 01Tamil Nadu vs BarodaGroup ASri Ramakrishna College Ground, Coimbatore
January 29 – February 1Nagaland vs Andhra PradeshGroup ANagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur
January 29 – February 1Jharkhand vs OdishaGroup AKeenan Stadium, Jamshedpur
January 29 – February 1Madhya Pradesh vs MaharashtraGroup BHolkar Cricket Stadium, Indore
January 29 – February 1Goa vs KeralaGroup BGoa Cricket Association Academy Ground, Porvorim
January 29 – February 1Punjab vs KarnatakaGroup BMaharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh

Quarter-Finals

DateMatchStadium
February 6 – February 101st Quarter-final (A1 v C2)TBC
February 6 – February 102nd Quarter-final (B1 v D2)TBC
February 6 – February 103rd Quarter-final (C1 v A2)TBC
February 6 – February 104th Quarter-final (D1 v B2)TBC

Semi-Finals

DateMatchStadium
February 15 – February 191st Semi-final (TBC vs TBC)TBC
February 15 – February 192nd Semi-final (TBC vs TBC)TBC

Final

DateMatchStadium
February 24 – February 28Final (TBC vs TBC)TBC

