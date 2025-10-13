All You Need to Know About Ranji Trophy 2025-26: Full Fixtures, Squads, Venues, and Timings for First-Class Tournament of India

India’s premier domestic red-ball tournament, the Ranji Trophy, will kick off its 2025-26 season on October 15. Vidarbha will enter the season as the reigning champions after defeating Kerala in the previous edition to lift their third Ranji title. A total of 38 teams will play the 2025-26 Ranji Trophy.

A total of 38 teams will clash across 138 fixtures till February 2026, in the 91st edition of India’s prestigious First-Class league. Six of these teams will compete in the Plate league, including Bihar, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Sikkim. The remaining 32 sides will participate in the Elite league, which has been divided into four groups with eight teams each.

All teams will play seven matches in a round-robin format, and the top two teams from each Elite group will advance to the quarter-finals.

Ranji Trophy 2025-26: Full Squads

Jammu & Kashmir: Paras Dogra (C), Shubham Khajuria, Rohit Sharma, Abdul Samad, Vivrant Sharma, Qamran Iqbal, Kawalpreet Singh, Sahil Lotra, Abid Mushtaq, Vanshaj Sharma, Yawer Hassan, Musaif Aijaz, Sunil Kumar, Umran Malik, Umar Nazir, Kanhaiya Wadhawan, Yudhvir Singh, Mujtaba Yousuf, Lone Nasir Muzaffar, Auqib Nabi.

Delhi: Ayush Badoni (C), Yash Dhull, Arpit Rana, Sanat Sangwan, Anuj Rawat (WK), Sumit Mathur, Shivam Sharma, Rounak Waghela, Navdeep Saini, Simarjeet Singh, Money Grewal, Siddhant Sharma, Dhruv Kaushik, Pranav Rajvanshi (WK), Nitish Rana, Himmat Singh, Ayush Doseja, Rahul Dagar, Hrithik Shokeen, Priyansh Arya, Tejasvi Dahiya (WK), Vaibhav Kandpal, Rohan Rana, Aryan Rana.

Chandigarh: Manan Vohra (C), Shivam Bhambri, Arjun Azad, Ankit Kaushik, Rajangad Bawa, Bhagmender Lather, Kual Mahajan, Raman Bishnoi, Nikhil Thakur, Vishu Kashyap, Nishunk Birla, Jagjit Sandhu, Abhishek Saini, Mohit Soni, Mayank Sidhu.

Himachal Pradesh: Vaibhav Arora, Aryaman Singh, Ankush Bains, Innesh Mahajan, Akash Vasisht, Mayank Dagar, Arpit Guleria, Divesh Sharma, Nikhil Gangta, Sidhant Purohit, Ravi Thakur, Mukul Negi, Vipin Sharma, Ekant Sen, Ankit Kalsi, Pukhraj Mann.

Punjab: Anmolpreet Singh, Harnoor Singh, Naman Dhir, Prabhsimran Singh, Ramandeep Singh, Uday Saharan, Nehal Wadhera, Gurnoor Brar, Raghu Sharma, Salil Arora, Ayush Goyal, Harjas Singh, Prerit Dutta, Jaskaranvir Singh Paul, Krish Bhagat.

Vidarbha: Akshay Wadkar (C), Atharva Taide, Aman Mokhade, Danish Malewar, Yash Rathod, Harsh Dubey, Parth Rekhade, Yash Thakur, Nachiket Bhute, Darshan Nalkande, Aditya Thakare, Yash Kadam, Shivam Deshmukh (WK), Praful Hinge, Akshay Karnewar, Dhruv Shorey, R. Samarth.

Maharashtra: Ankeet Bawane (C), Ruturaj Gaikwad, Prithvi Shaw, Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Saurabh Nawale (WK), Mandar Bhandari (WK), Jalaj Saxena, Vicky Ostwal, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Pradeep Dadhe, Hitesh Walunj, Siddharth Mhatre, Harshal Kate, Rajneesh Gurbani.

Mumbai: Shardul Thakur (C), Ayush Mhatre, Musheer Khan, Angkrish Raghuvanshi, Akhil Herwadkar, Ajinkya Rahane, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad, Suved Parkar, Suryansh Shedge, Akash Parkar, Tushar Deshpande, Sylvester Dsouza, Irfan Umair, Roystan Dias, Pratik Mishra, Akash Anand (WK), Hardik Tamore (WK), Prasad Pawar (WK), Shams Mulani, Tanush Kotian, Himanshu Singh, Atharva Ankolekar, Ishan Mulchandani.

Gujarat: Manan Hingrajia (C), Aarya Desai, Kshitij Patel, Urvil Patel, Chintan Gaja, Arzan Nagwaswalla, Ravi Bishnoi, Siddharth Desai, Abhishek Desai, Umang Kumar, Hemang Patel, Jaymeet Patel, Priyesh Patel, Rinkesh Vaghela, Vishal Jayswal.

Baroda: Atit Sheth (C), Jyotsnil Singh, Nitya Pandya, Shashwat Rawat, Shivalik Sharma, Mahesh Pithiya, Ninad Rathva, Sukirt Pandey, Vishnu Solanki, Akshay More, Mitesh Patel, Bhargav Bhatt, Lukman Meriwala, Raj Limbani, Rasikh Salam.

Rajasthan: Mahipal Lomror (C), Sumit Godara, Kartik Sharma, Kunal Singh Rathore, Abhijeet Tomar, Deepak Hooda, Manav Suthar, Khaleel Ahmed, Kukna Ajay Singh, Akash Singh, Ashok Sharma, Deepak Chahar, Rahul Chahar, Ankit Chaudhary, Mukul Choudhary.

Saurashtra: Jaydev Unadkat (C), Harvik Desai, Tarang Gohel, Arpit Vasavada, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvrajsinh Dodiya, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Ansh Gosai, Jay Gohil, Kevin Jivrajani, Hetvik Kotak, Ankur Panwar.

Tamil Nadu: Narayan Jagadeesan (C), Pradosh Ranjan Paul, B. Indrajith, M. Shahrukh Khan, R. Vimal Khumar, B. Sachin, C. Andre Siddarth, RS Ambrish, P. Vidyuth, DT Chandrasekar, Sandeep Warrier, Gurjapneet Singh, CV Achyuth, H. Trilok Nag, J. Hemchudesan, G. Ajitesh (WK).

Karnataka: Mayank Agarwal (C), Karun Nair, R. Smaran, KL Shrijith (WK), KV Aneesh, Abhinav Manohar, Nikin Jose, Vijaykumar Vyshak, Vidwath Kaverappa, Shreyas Gopal, Kruthik Krishna (WK), Shikar Shetty, Mohsin Khan, Abhilash Shetty, M. Venkatesh.

Kerala: Mohammed Azharuddeen (C), Baba Aparajith, Sanju Samson, Rohan S. Kunnummal, Vathsal Govind Sharma, Akshay Chandran, Sachin Baby, Salman Nizar, Ankit Sharma, Nidheesh MD, Basil NP, Edhen Apple Tom, Ahammed Imran, Shoun Roger, Abhishek P. Nair.

West Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Abishek Porel (WK), Sudip Gharami, Anustup Majumdar, Sudip Chatterjee, Sumanta Gupta, Saurabh Kumar Singh, Vishal Bhati, Mohammed Shami, Akash Deep, Suraj Sindhu Jaiswal, Shakir Habib Gandhi (WK), Ishan Porel, Kazi Junaid Saifi, Rahul Prasad, Sumit Mohanta, Vikash Singh.

Odisha: Subhranshu Senapati (C), Swastik Samal, Gourav Choudhary, Sandeep Pattanaik, Govinda Poddar, Aashirwad Swain (WK), Rajesh Dhupar (WK), Anil Parida, Sambit Baral, Sumit Sharma, Badal Biswal, Sunil Roul, Rajesh Mohanty, Tarani Sa, Tapas Das.

Uttarakhand: Prashant Chopra, Bhupen Lalwani, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Abhay Negi, Rajan Kumar, Jagadeesha Suchith, Kunal Chandela, Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Devendra Singh Bora, Shashwat Dangwal, Jagmohan Nagarkoti, Harsh Patwal, Sagar Rawat, Saurabh Rawat, Aanjaneya Suryavanshi.

Uttar Pradesh: Karan Sharma (C), Aryan Juyal, Abhishek Goswami, Priyam Garg, Madhav Kaushik, Rinku Singh, Aaqib Khan, Vipraj Nigam, Shivam Mavi, Aaditya Sharma, Aaradhya Yadav, Vaibhav Chaudhary, Kunal Tyagi, Shivam Sharma, Siddarth Yadav, Prashant Veer, Vijay Kumar.

Andhra Pradesh: Narayan Jagadeesan (C), Y. Prithvi Raj, Satyanarayana Raju, KV Sasikanth, Pradosh Ranjan Paul, CV Achyuth, Ajitesh Guruswamy, Chengalpet Gnaneshwar, Shaik Rasheed, Ashwin Hebbar, Ricky Bhui, Saurabh Kumar, Manish Golamaru, Mudi Prajith, Karan Shinde.

Madhya Pradesh: Rajat Patidar (C), Yash Dubey, Harsh Gawli, Shubham Sharma, Himanshu Mantri, Harpreet Singh, Venkatesh Iyer, Sagar Solanki, Kumar Kartikey, Saransh Jain, Adheer Pratap, Aryan Pandey.

Chhattisgarh: Amandeep Khare (C), Ayush Pandey, Aditya Sarwate, Ajay Mandal, Anuj Tiwari, Arafat Khan, Ashish Chouhan, Ashutosh Singh, Prateek Yadav, M Ravi Kiran, Sahban Khan, Sanjeet Desai, Shashank Chandrakar (WK), Shashank Singh, Shubham Agrawal, Sourabh Majumdar, Vasudev Bareth.

Hyderabad: Tilak Varma (C), Rahul Singh, CV Milind, Tanmay Agarwal, M. Abhirath Reddy, Himateja, Varun Goud, Tanay Thyagarajan, Rohit Rayudu, Saranu Nishant, Punnaiah, Aniketh Reddy, Kartikeya Kak, Ali Kachi Diamond (WK), Rahul Radesh (WK).

Jharkhand: Ishan Kishan (C), Virat Singh, Sharandeep Singh, Shikhar Mohan, Kumar Kushagra (WK), Kumar Suraj, Anukul Roy, Manishi, Vikas Kumar, Jatin Kumar Pandey, Vikash Singh, Aditya Singh, Sahil Raj, Shubham Singh, Aryaman Sen, Rishav Raj.

Bihar: Sakibul Gani (C), Vaibhav Suryavanshi, Piyush Kumar Singh, Bhashkar Dubey, Arnav Kishor, Ayush Loharuka, Bipin Saurabh, Amod Yadav, Nawaz Khan, Sakib Hussain, Raghvendra Pratap Singh, Sachin Kumar Singh, Himanshu Singh, Khalid Alam, Sachin Kumar.

Nagaland: Sedezhalie Rupreo, Nzanthung Mozhui, Hem Bahadur Chetri, Jonathan Rongsen, Tohuka Zhimo, Imiwati Lemtur, Yugandhar Singh, Odilemba Kichu, Dip Borah, Saurav Kumar, Vino G Zhimo, Tahmeed Rahman, and guest players Nischal Dega, Chetan Bisht, Ronit More.

Arunachal Pradesh: Neelam Obi (C), Abhinav Singh, Siddharth Balodi, Biki Kumar, Limar Dabi, Darge Bagra, Techi Doria, Licha Jhon, Penjor Mangal, TNR Mohith, Nabam Dol, Nabam Natung, Techi Neri, Yorjum Sera, Nabam Tatang, Yab Niya, Kamsha Yangfo.

Assam: Denish Das (C), Riyan Parag, Sibsankar Roy, Rahul Singh, Sumit Ghadigaonkar, Avinov Choudhury, Bhargab Lahkar, Ayushman Malakar, Mukhtar Hussain, Parvej Musaraf, Swarupam Purkayastha, Darshan Rajbongshi, Pradyun Saikia, Akash Sengupta, Abhishek Thakuri.

Manipur: Al Bashid Muhammed, Johnson Singh, Ulenyai Khwairakpam, L. Kishan Singha, Bishworjit Konthoujam, Ronald Longjam, Mohammed Mustaque, Naesh Hussain, Amom Singh, Kishan Thokchom, Lamabam Singh, Rex Rajkumar, Kangabam Priyojit, Pheiroijam Jotin, Karnajit Yumnam.

Meghalaya: Kishan Lyngdoh (C), Akash Choudhary, Kush Agarwal, Arpit Bhatewara, Aryan Bora, Swastic Chettri, Rahul Dalal, Bijon Dey, Ajay Duhan, Jaskirat Singh Sachdeva, Aaron Nongrum, Dippu Sangma, Chengkam Sangma, Arien Sangma, Bamanbha Shangpliang.

Mizoram: Codanda Ajit Karthik, KC Cariappa, Jehu Anderson, G Lalbiakvela, Lalhruaizela, F Lalmuanzuala, Lalrempuia, Marty Lalrinhlua, Joseph Lalthankhuma, Lalhruai Ralte, Sahil Reza, Sumit Lama, Khiangte Vanrotlinga, Bobby Zothansanga.

Tripura: Manisankar Murasingh (C), Bikramkumar Das, Rajat Dey, Sridam Paul, Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Parvez Sultan, Sankar Paul, Rana Dutta, Ajay Sarkar, Swapnil Singh, Arjun Debnath, Bikramjit Debnath, Babul Dey, Subham Ghosh, Viki Saha, Abhijit Sarkar, Nirupam Sen.

Sikkim: Lee Yong Lepcha (C), Ankur Malik, Gurinder Singh, Kranthi Kumar, Amit Rajera, Pranesh Chettri, Arun Chettri, Nilesh Lamichaney, Robin Limboo, Bhim Luitel, Bijay Prasad, K. Sai Satwik, Anwesh Sharma, Palzor Tamang, Ashish Thapa.

Railways: Pratham Singh (C), Suraj Ahuja, Vivek Singh, Upendra Yadav, Karn Sharma, Ayan Chaudhari, Shivam Chaudhary, Kunal Yadav, Bhargav Merai, Mohammad Saif, Akash Pandey, Himanshu Sangwan, Rahul Sharma, Adarsh Singh, Zubair Ali.

Ranji Trophy 2025-26: Full Schedule

Ranji Trophy 2025-26 Plate Group Schedule

Date Match Stadium October 15 – October 18 Bihar vs Arunachal Pradesh Moin-ul-Haq Stadium, Patna October 15 – October 18 Sikkim vs Manipur SICA ground, Rangpo October 15 -October 18 Meghalaya vs Mizoram Meghalaya Cricket Association Cricket Ground, Shillong October 25 – October 28 Manipur vs Bihar Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad October 25 – October 28 Meghalaya vs Sikkim Meghalaya Cricket Association Cricket Ground, Shillong October 25 – October 28 Arunachal Pradesh vs Mizoram ADSA Railways Cricket Ground, Ahmedabad November 1 – November 4 Mizoram vs Sikkim Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand November 1 – November 4 Manipur vs Arunachal Pradesh Narendra Modi Stadium B Ground, Ahmedabad November 1 – November 4 Bihar vs Meghalaya Moin-ul-Haq Stadium, Patna November 8 – November 11 Sikkim vs Bihar SICA ground, Rangpo November 8 – November 11 Arunachal Pradesh vs Meghalaya Pithwala Stadium, Bhimpore November 8 – November 11 Mizoram vs Manipur Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand November 16 – November 19 Bihar vs Mizoram Moin-ul-Haq Stadium, Patna November 16 – November 19 Manipur vs Meghalaya Pithwala Stadium, Bhimpore November 16 – November 19 Sikkim vs Arunachal Pradesh SICA ground, Rangpo January 22 – January 26 Final TBC

Ranji Trophy 2025-26 Elite Group Schedule

Round 1

Date Match Group Stadium October 15 – October 18 Uttar Pradesh vs Andhra Pradesh Group A Green Park, Kanpur October 15 – October 18 Hyderabad vs Delhi Group D NexGen Cricket Ground, Hyderabad October 15 – October 18 Rajasthan vs Chhattisgarh Group D Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand October 15 – October 18 Jammu & Kashmir vs Mumbai Group D Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar October 15 – October 18 Puducherry vs Himachal Pradesh Group D Cricket Association Puducherry Siechem Ground October 15 – October 18 Railways vs Haryana Group C Pithwala Stadium, Bhimpore, Surat October 15 – October 18 West Bengal vs Uttarakhand Group C Eden Gardens, Kolkata October 15 – October 18 Gujarat vs Assam Group C Narendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad October 15 – October 18 Services vs Tripura Group C Palam A Stadium, Delhi October 15 – October 18 Saurashtra vs Karnataka Group B Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot October 15 – October 18 Tamil Nadu vs Jharkhand Group A Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore October 15 – October 18 Odisha vs Baroda Group A Barabati Stadium, Cuttack October 15 – October 18 Nagaland vs Vidarbha Group A BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru October 15 – October 18 Kerala vs Maharashtra Group B Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram October 15 – October 18 Goa vs Chandigarh Group B Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim October 15 – October 18 Madhya Pradesh vs Punjab Group B Emerald High School Ground, Indore

Round 2

Date Match Group Stadium October 25 – October 28 West Bengal vs Gujarat Group C Eden Gardens, Kolkata October 25 – October 28 Uttarakhand vs Railways Group C Kaushiki Cricket Ground, Jim Corbett, Ramnagar October 25 – October 28 Assam vs Services Group C Tinsukia District Sports Association Ground, Tinsukia October 25 – October 28 Puducherry vs Hyderabad Group D Cricket Association Puducherry Siechem Ground October 25 – October 28 Mumbai vs Chhattisgarh Group D Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai October 25 – October 28 Jammu & Kashmir vs Rajasthan Group D Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar October 25 – October 28 Delhi vs Himachal Pradesh Group D Arun Jaitley Stadium, Delhi October 25 – October 28 Tripura vs Haryana Group C Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak October 25 – October 28 Punjab vs Kerala Group B Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium October 25 – October 28 Uttar Pradesh vs Odisha Group A Green Park, Kanpur October 25 – October 28 Nagaland vs Tamil Nadu Group A Nagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur October 25 – October 28 Andhra Pradesh vs Baroda Group A Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram October 25 – October 28 Vidarbha vs Jharkhand Group A Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur October 25 – October 28 Chandigarh vs Maharashtra Group B Sector 16 Stadium, Chandigarh October 25 – October 28 Karnataka vs Goa Group B KSCA Navule Stadium, Shimoga October 25 – October 28 Saurashtra vs Madhya Pradesh Group B Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot

Round 3

Date Match Group Stadium November 1 – November 4 Gujarat vs Haryana Group C Gujarat College Ground, Ahmedabad November 1 – November 4 Services vs Uttarakhand Group C Palam A Stadium, Delhi November 1 – November 4 Assam vs Railways Group C Tinsukia District Sports Association Ground November 1 – November 4 Delhi vs Puducherry Group D Arun Jaitley Stadium, Delhi November 1 – November 4 Rajasthan vs Mumbai Group D Sawai Mansingh Stadium, Jaipur November 1 – November 4 Chhattisgarh vs Jammu & Kashmir Group D Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur November 1 – November 4 Himachal Pradesh vs Hyderabad Group D Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun November 1 – November 4 Tripura vs West Bengal Group C Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala November 1 – November 4 Kerala vs Karnataka Group B KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram November 1 – November 4 Baroda vs Uttar Pradesh Group A BCA Stadium, Kotambi, Vadodara November 1 – November 4 Tamil Nadu vs Vidarbha Group A Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore November 1 – November 4 Odisha vs Andhra Pradesh Group A Barabati Stadium, Cuttack November 1 – November 4 Jharkhand vs Nagaland Group A JSCA International Stadium Complex, Ranchi November 1 – November 4 Maharashtra vs Saurashtra Group B Golf Club Ground, Nasik November 1 – November 4 Goa vs Punjab Group B Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh November 1 – November 4 Madhya Pradesh vs Chandigarh Group B Holkar Cricket Stadium, Indore

Round 4

Date Match Group Stadium November 8 – November 11 Gujarat vs Services Group C Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad November 8 – November 11 Railways vs West Bengal Group C Lalbhai Contractor Stadium, Vesu, Surat November 8 – November 11 Haryana vs Uttarakhand Group D Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak November 8 – November 11 Chhattisgarh vs Puducherry Group D Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur November 8 – November 11 Mumbai vs Himachal Pradesh Group D Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai November 8 – November 11 Delhi vs Jammu & Kashmir Group D Arun Jaitley Stadium, Delhi November 8 – November 11 Hyderabad vs Rajasthan Group D NexGen Cricket Ground, Hyderabad November 8 – November 11 Tripura vs Assam Group C Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala November 8 – November 11 Kerala vs Saurashtra Group B KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram November 8 – November 11 Uttar Pradesh vs Nagaland Group A Green Park, Kanpur November 8 – November 11 Andhra Pradesh vs Tamil Nadu Group A Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium November 8 – November 11 Vidarbha vs Odisha Group A Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur November 8 – November 11 Baroda vs Jharkhand Group A BCA Stadium, Kotambi, Vadodara November 8 – November 11 Maharashtra vs Karnataka Group B Golf Club Ground, Nasik November 8 – November 11 Goa vs Madhya Pradesh Group B Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim November 8 – November 11 Chandigarh vs Punjab Group B Sector 16 Stadium, Chandigarh

Round 5

Date Match Group Stadium November 16 – November 19 Uttarakhand vs Gujarat Group C Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun November 16 – November 19 West Bengal vs Assam Group C Bengal Cricket Academy Ground, Kalyani November 16 -November 19 Haryana vs Services Group C Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak November 16 – November 19 Mumbai vs Puducherry Group D Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai November 16 – November 19 Himachal Pradesh vs Chhattisgarh Group D Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun November 16 – November 19 Jammu & Kashmir vs Hyderabad Group D Hostel Ground JKCA, Jammu November 16 – November 19 Rajasthan vs Delhi Group D Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand November 16 – November 19 Railways vs Tripura Group C Sardar Vallabhai Patel Stadium, Valsad November 16 – November 19 Karnataka vs Chandigarh Group B KSCA Hubli Cricket Ground, Hubli November 16 – November 19 Tamil Nadu vs Uttar Pradesh Group A Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore November 16 – November 19 Jharkhand vs Andhra Pradesh Group A Keenan Stadium, Jamshedpur November 16 – November 19 Odisha vs Nagaland Group A KIIT Stadium, Bhubaneswar November 16 – November 19 Vidarbha vs Baroda Group A Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur November 16 – November 19 Punjab vs Maharashtra Group B Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium November 16 – November 19 Saurashtra vs Goa Group B Niranjan Shah Stadium, Rajkot November 16 – November 19 Madhya Pradesh vs Kerala Group B Holkar Cricket Stadium, Indore

Round 6

Date Match Group Stadium January 22 – January 25 Gujarat vs Railways Group C Narendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad January 22 – January 25 West Bengal vs Services Group C Eden Gardens, Kolkata January 22 – January 25 Assam vs Haryana Group C ACA Cricket Academy Ground, Fulung, Guwahati January 22 – January 25 Puducherry vs Jammu & Kashmir Group D Cricket Association Puducherry Siechem Ground January 22 – January 25 Hyderabad vs Mumbai Group D Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad January 22 – January 25 Chhattisgarh vs Delhi Group D TBC January 22 – January 25 Rajasthan vs Himachal Pradesh Group D Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand January 22 – January 25 Tripura vs Uttarakhand Group C Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala January 22 – January 25 Kerala vs Chandigarh Group B KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram January 22 – January 25 Uttar Pradesh vs Jharkhand Group A Victoria Park Stadium, Meerut January 22 – January 25 Odisha vs Tamil Nadu Group A Barabati Stadium, Cuttack January 22 – January 25 Andhra Pradesh vs Vidarbha Group A Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram January 22 – January 25 Baroda vs Nagaland Group A BCA Stadium, Kotambi, Vadodara January 22 – January 25 Maharashtra vs Goa Group B Deccan Gymkhana Ground, Pune January 22 – January 25 Karnataka vs Madhya Pradesh Group B M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru January 22 – January 25 Saurashtra vs Punjab Group B Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot

Round 7

Date Match Group Stadium January 29 – February 1 Haryana vs West Bengal Group C Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak January 29 – February 1 Uttarakhand vs Assam Group C Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun January 29 – February 1 Services vs Railways Group C Palam A Stadium, Delhi January 29 – February 1 Puducherry vs Rajasthan Group D Cricket Association Puducherry Siechem Ground January 29 – February 1 Mumbai vs Delhi Group D Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai January 29 – February 1 Hyderabad vs Chhattisgarh Group D Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad January 29 – February 1 Himachal Pradesh vs Jammu & Kashmir Group D Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun January 29 – February 1 Tripura vs Gujarat Group C Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala January 29 – February 1 Chandigarh vs Saurashtra Group B Sector 16 Stadium, Chandigarh January 29 – February 1 Vidarbha vs Uttar Pradesh Group A Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur January 29-February 01 Tamil Nadu vs Baroda Group A Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore January 29 – February 1 Nagaland vs Andhra Pradesh Group A Nagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur January 29 – February 1 Jharkhand vs Odisha Group A Keenan Stadium, Jamshedpur January 29 – February 1 Madhya Pradesh vs Maharashtra Group B Holkar Cricket Stadium, Indore January 29 – February 1 Goa vs Kerala Group B Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim January 29 – February 1 Punjab vs Karnataka Group B Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh

Quarter-Finals

Date Match Stadium February 6 – February 10 1st Quarter-final (A1 v C2) TBC February 6 – February 10 2nd Quarter-final (B1 v D2) TBC February 6 – February 10 3rd Quarter-final (C1 v A2) TBC February 6 – February 10 4th Quarter-final (D1 v B2) TBC

Semi-Finals

Date Match Stadium February 15 – February 19 1st Semi-final (TBC vs TBC) TBC February 15 – February 19 2nd Semi-final (TBC vs TBC) TBC

Final

Date Match Stadium February 24 – February 28 Final (TBC vs TBC) TBC

