WBBL Live Streaming in India — Where To Watch Women's Big Bash League 2025 Featuring India Player Jemimah Rodrigues
news

WBBL Live Streaming in India — Where To Watch Women's Big Bash League 2025 Featuring India Player Jemimah Rodrigues?

Sreejita Sen
Sreejita Sen
Last updated: November 7, 2025
5 min read

The women's T20 league of Australia will begin on November 9.

WBBL Live Streaming in India — Where To Watch Women's Big Bash League 2025 Featuring India Player Jemimah Rodrigues

The Women’s Big Bash League (WBBL) 2025 is set to commence on November 9 with last season’s finalists, Melbourne Renegades and Brisbane Heat. Fans can check out the details of 2025 WBBL live streaming in India here.

Eight teams are set to clash in 40 league-stage matches in a double round-robin format. They are — Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Brisbane Heat, Sydney Thunder, Sydney Sixers, Hobart Hurricanes, Perth Scorchers, and Adelaide Strikers.

The top four sides on the points table will advance to the Playoffs, starting on December 9. Earlier, Melbourne Renegades had restricted Brisbane Heat from becoming the most successful franchise in the league’s history. The Renegades’s maiden title in the BBL 2024 denied a third trophy in the latter’s cabinet. Brisbane Heat are now tied with Sydney Sixers and Adelaide Strikers with two titles each.

However, the Indian fans would be excited to see the star Delhi Capitals (DC) batter, Jemimah Rodrigues, back in action for the Brisbane Heat Women. The 25-year-old will be the only Indian player to feature in this edition of Australia’s domestic T20 league.

Where to Watch 2025 WBBL Live Streaming in India?

The 2025 WBBL live streaming in India will be available on the JioHotstar app.

Where to Watch 2025 WBBL Live Telecast in India?

Viewers can also watch Women’s Big Bash League 2025 live telecast in India on the Star Sports Network.

Where to Watch 2025 WBBL Live Streaming in Australia, UK, and Rest of the World?

The 2025 WBBL live streaming will be available globally across multiple platforms.

  • Australia: FOX Sports, Foxtel, Kayo Sports
  • UK: Sky Sports, TNT Sports, Discovery+,
  • South Africa: SuperSport
  • USA: Willow TV, Cricbuzz
  • Caribbean: SportsMax

WBBL 2025 Squads

Melbourne Renegades: Charis Bekker, Alice Capsey, Sarah Coyte, Emma de Broughe, Deandra Dottin, Nicole Faltum, Tess Flintoff, Milly Illingworth, Sara Kennedy, Sophie Molineux, Davina Perrin, Naomi Stalenberg, Georgia Wareham, Courtney Webb, and Issy Wong.

Melbourne Stars: Sophie Day, Kim Garth, Dani Gibson, Maisy Gibson, Ella Hayward, Amy Jones, Marizanne Kapp, Meg Lanning, Rhys McKenna, Ines McKeon, Sasha Moloney, Georgia Prestwidge, Sophie Reid, and Annabel Sutherland.

Brisbane Heat: Lily Bassingthwaighte, Bonnie Berry, Lucy Bourke, Nadine de Klerk, Sianna Ginger, Lucy Hamilton, Nicola Hancock, Grace Harris, Chinelle Henry, Jess Jonassen, Charli Knott, Grace Parsons, Georgia Redmayne, Jemimah Rodrigues, and Mikayla Wrigley.

Sydney Thunder: Chamari Athapaththu, Sam Bates, Ella Briscoe, Hannah Darlington, Sienna Eve, Lucy Finn, Hasrat Gill, Laura Harris, Shabnim Ismail, Heather Knight, Anika Learoyd, Phoebe Litchfield, Taneale Peschel, Georgia Voll, and Tahlia Wilson.

Sydney Sixers: Caoimhe Bray, Maitlan Brown, Erin Burns, Mathilda Carmichael, Lauren Cheatle, Sophia Dunkley, Ashleigh Gardner, Alyssa Healy, Elsa Hunter, Amelia Kerr, Lauren Kua, Emma Manix-Geeves, Ellyse Perry, Courtney Sippel, and Mady Villiers.

Hobart Hurricanes: Nicola Carey, Heather Graham, Isabella Malgioglio, Ruth Johnston, Lizelle Lee, Nat Sciver-Brunt, Hayley Silver-Holmes, Amy Smith, Lauren Smith, Linsey Smith, Molly Strano, Rachel Trenaman, Elyse Villani, Callie Wilson, and Danni Wyatt-Hodge.

Perth Scorchers: Chloe Ainsworth, Maddy Darke, Sophie Devine, Amy Edgar, Mikayla Hinkley, Ebony Hoskin, Freya Kemp, Alana King, Katie Mack, Shay Manolini, Lilly Mills, Beth Mooney, Chloe Piparo, Paige Scholfield, and Ruby Strange.

Adelaide Strikers: Jemma Barsby, Tammy Beaumont, Darcie Brown, Sophie Ecclestone, Ellie Johnston, Eleanor Larosa, Anesu Mushangwe, Tahlia McGrath, Bridget Patterson, Maddie Penna, Megan Schutt, Tabatha Saville, Amanda-Jade Wellington, Ella Wilson, and Laura Wolvaardt.

ALSO READ:

WBBL 2025 Schedule

DATEMATCHSTADIUMLOCAL TIME
November 9Brisbane Heat vs Melbourne RenegadesAllan Border Field1:40 PM
November 9Sydney Thunder vs Hobart HurricanesAllan Border Field5:10 PM
November 9Perth Scorchers vs Sydney SixersWACA Ground8:30 PM
November 10Melbourne Stars vs Adelaide StrikersCitiPower Centre3:10 PM local time and 9:40 AM IST
November 11Melbourne Renegades vs Sydney ThunderCitiPower Centre3:10 PM local time and 9:40 AM IST
November 12Brisbane Heat vs Perth ScorchersAllan Border Field7:10 PM
November 13Sydney Sixers vs Hobart HurricanesNorth Sydney Oval7:10 PM local time and 1:40 PM IST
November 14Perth Scorchers vs Melbourne StarsKaren Rolton Oval3:40 PM
November 14Melbourne Renegades vs Adelaide StrikersKaren Rolton Oval7:10 PM
November 15Hobart Hurricanes vs Brisbane HeatDrummoyne Oval3:40 PM local time and 10:10 AM IST
November 15Sydney Thunder vs Sydney SixersDrummoyne Oval7:10 PM local time and 1:40 PM IST
November 16Adelaide Strikers vs Perth ScorchersCitiPower Centre10:10 AM local time and 4:40 AM IST
November 16Melbourne Renegades vs Melbourne StarsCitiPower Centre1:40 PM local time and 8:10 IST
November 18Hobart Hurricanes vs Adelaide StrikersBellerive Oval7:10 PM local time and 1:40 PM IST
November 19Sydney Thunder vs Perth ScorchersDrummoyne Oval7:10 PM local time and 1:40 PM IST
November 20Melbourne Renegades vs Hobart HurricanesNorth Sydney Oval3:40 PM local time and 10:10 AM IST
November 20Sydney Sixers vs Melbourne StarsNorth Sydney Oval7:10 PM local time and 1:40 PM IST
November 21Brisbane Heat vs Sydney ThunderAllan Border Field8:10 PM
November 22Hobart Hurricanes vs Sydney SixersNorth Sydney Oval10:00 AM local time and 4:30 AM IST
November 22Perth Scorchers vs Adelaide StrikersWACA Ground8:50 PM
November 23Sydney Thunder vs Melbourne RenegadesDrummoyne Oval10:00 AM local time and 4:30 AM IST
November 23Brisbane Heat vs Melbourne StarsAllan Border Field8:10 PM
November 25Adelaide Strikers vs Brisbane HeatKaren Rolton Oval7:10 PM
November 26Melbourne Stars vs Hobart HurricanesCitiPower Centre3:10 PM local time and 9:40 AM IST
November 27Melbourne Renegades vs Perth ScorchersCitiPower Centre3:10 PM local time and 9:40 AM IST
November 28Sydney Sixers vs Brisbane HeatAdelaide Oval3:40 PM
November 28Adelaide Strikers vs Sydney ThunderAdelaide Oval7:10 PM
November 29Melbourne Renegades vs Melbourne StarsCitiPower Centre3:10 PM local time and 9:40 AM IST
November 29Hobart Hurricanes vs Perth ScorchersBellerive Oval7:10 PM
November 30Brisbane Heat vs Adelaide StrikersNorth Sydney Oval12:10 PM
November 30Sydney Sixers vs Sydney ThunderNorth Sydney Oval3:40 PM
December 1Hobart Hurricanes vs Melbourne StarsBellerive Oval7:10 PM
December 2Perth Scorchers vs Melbourne RenegadesWACA Ground8:10 PM
December 3Melbourne Stars vs Sydney SixersDrummoyne Oval3:40 PM
December 3Sydney Thunder vs Brisbane HeatDrummoyne Oval7:10 PM
December 5Melbourne Renegades vs Sydney SixersCitiPower Centre10:40 AM
December 5Adelaide Strikers vs Hobart HurricanesKaren Rolton Oval7:10 PM
December 6Melbourne Stars vs Sydney ThunderCitiPower Centre11:00 AM
December 6Perth Scorchers vs Brisbane HeatWACA Ground7:10 PM
December 7Sydney Sixers vs Adelaide StrikersNorth Sydney Oval10:40 AM
December 9The KnockoutTBDTBD
December 11The ChallengerTBDTBD
December 13The FinalTBDTBD

