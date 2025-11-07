WBBL Live Streaming in India — Where To Watch Women’s Big Bash League 2025 Featuring India Player Jemimah Rodrigues?

The women's T20 league of Australia will begin on November 9.

The Women’s Big Bash League (WBBL) 2025 is set to commence on November 9 with last season’s finalists, Melbourne Renegades and Brisbane Heat. Fans can check out the details of 2025 WBBL live streaming in India here.

Eight teams are set to clash in 40 league-stage matches in a double round-robin format. They are — Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Brisbane Heat, Sydney Thunder, Sydney Sixers, Hobart Hurricanes, Perth Scorchers, and Adelaide Strikers.

The top four sides on the points table will advance to the Playoffs, starting on December 9. Earlier, Melbourne Renegades had restricted Brisbane Heat from becoming the most successful franchise in the league’s history. The Renegades’s maiden title in the BBL 2024 denied a third trophy in the latter’s cabinet. Brisbane Heat are now tied with Sydney Sixers and Adelaide Strikers with two titles each.

However, the Indian fans would be excited to see the star Delhi Capitals (DC) batter, Jemimah Rodrigues, back in action for the Brisbane Heat Women. The 25-year-old will be the only Indian player to feature in this edition of Australia’s domestic T20 league.

Where to Watch 2025 WBBL Live Streaming in India?

The 2025 WBBL live streaming in India will be available on the JioHotstar app.

Where to Watch 2025 WBBL Live Telecast in India?

Viewers can also watch Women’s Big Bash League 2025 live telecast in India on the Star Sports Network.

Where to Watch 2025 WBBL Live Streaming in Australia, UK, and Rest of the World?

The 2025 WBBL live streaming will be available globally across multiple platforms.

Australia: FOX Sports, Foxtel, Kayo Sports

FOX Sports, Foxtel, Kayo Sports UK: Sky Sports, TNT Sports, Discovery+,

Sky Sports, TNT Sports, Discovery+, South Africa: SuperSport

SuperSport USA: Willow TV, Cricbuzz

Willow TV, Cricbuzz Caribbean: SportsMax

WBBL 2025 Squads

Melbourne Renegades: Charis Bekker, Alice Capsey, Sarah Coyte, Emma de Broughe, Deandra Dottin, Nicole Faltum, Tess Flintoff, Milly Illingworth, Sara Kennedy, Sophie Molineux, Davina Perrin, Naomi Stalenberg, Georgia Wareham, Courtney Webb, and Issy Wong.

Melbourne Stars: Sophie Day, Kim Garth, Dani Gibson, Maisy Gibson, Ella Hayward, Amy Jones, Marizanne Kapp, Meg Lanning, Rhys McKenna, Ines McKeon, Sasha Moloney, Georgia Prestwidge, Sophie Reid, and Annabel Sutherland.

Brisbane Heat: Lily Bassingthwaighte, Bonnie Berry, Lucy Bourke, Nadine de Klerk, Sianna Ginger, Lucy Hamilton, Nicola Hancock, Grace Harris, Chinelle Henry, Jess Jonassen, Charli Knott, Grace Parsons, Georgia Redmayne, Jemimah Rodrigues, and Mikayla Wrigley.

Sydney Thunder: Chamari Athapaththu, Sam Bates, Ella Briscoe, Hannah Darlington, Sienna Eve, Lucy Finn, Hasrat Gill, Laura Harris, Shabnim Ismail, Heather Knight, Anika Learoyd, Phoebe Litchfield, Taneale Peschel, Georgia Voll, and Tahlia Wilson.

Sydney Sixers: Caoimhe Bray, Maitlan Brown, Erin Burns, Mathilda Carmichael, Lauren Cheatle, Sophia Dunkley, Ashleigh Gardner, Alyssa Healy, Elsa Hunter, Amelia Kerr, Lauren Kua, Emma Manix-Geeves, Ellyse Perry, Courtney Sippel, and Mady Villiers.

Hobart Hurricanes: Nicola Carey, Heather Graham, Isabella Malgioglio, Ruth Johnston, Lizelle Lee, Nat Sciver-Brunt, Hayley Silver-Holmes, Amy Smith, Lauren Smith, Linsey Smith, Molly Strano, Rachel Trenaman, Elyse Villani, Callie Wilson, and Danni Wyatt-Hodge.

Perth Scorchers: Chloe Ainsworth, Maddy Darke, Sophie Devine, Amy Edgar, Mikayla Hinkley, Ebony Hoskin, Freya Kemp, Alana King, Katie Mack, Shay Manolini, Lilly Mills, Beth Mooney, Chloe Piparo, Paige Scholfield, and Ruby Strange.

Adelaide Strikers: Jemma Barsby, Tammy Beaumont, Darcie Brown, Sophie Ecclestone, Ellie Johnston, Eleanor Larosa, Anesu Mushangwe, Tahlia McGrath, Bridget Patterson, Maddie Penna, Megan Schutt, Tabatha Saville, Amanda-Jade Wellington, Ella Wilson, and Laura Wolvaardt.

WBBL 2025 Schedule

DATE MATCH STADIUM LOCAL TIME November 9 Brisbane Heat vs Melbourne Renegades Allan Border Field 1:40 PM November 9 Sydney Thunder vs Hobart Hurricanes Allan Border Field 5:10 PM November 9 Perth Scorchers vs Sydney Sixers WACA Ground 8:30 PM November 10 Melbourne Stars vs Adelaide Strikers CitiPower Centre 3:10 PM local time and 9:40 AM IST November 11 Melbourne Renegades vs Sydney Thunder CitiPower Centre 3:10 PM local time and 9:40 AM IST November 12 Brisbane Heat vs Perth Scorchers Allan Border Field 7:10 PM November 13 Sydney Sixers vs Hobart Hurricanes North Sydney Oval 7:10 PM local time and 1:40 PM IST November 14 Perth Scorchers vs Melbourne Stars Karen Rolton Oval 3:40 PM November 14 Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers Karen Rolton Oval 7:10 PM November 15 Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat Drummoyne Oval 3:40 PM local time and 10:10 AM IST November 15 Sydney Thunder vs Sydney Sixers Drummoyne Oval 7:10 PM local time and 1:40 PM IST November 16 Adelaide Strikers vs Perth Scorchers CitiPower Centre 10:10 AM local time and 4:40 AM IST November 16 Melbourne Renegades vs Melbourne Stars CitiPower Centre 1:40 PM local time and 8:10 IST November 18 Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers Bellerive Oval 7:10 PM local time and 1:40 PM IST November 19 Sydney Thunder vs Perth Scorchers Drummoyne Oval 7:10 PM local time and 1:40 PM IST November 20 Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes North Sydney Oval 3:40 PM local time and 10:10 AM IST November 20 Sydney Sixers vs Melbourne Stars North Sydney Oval 7:10 PM local time and 1:40 PM IST November 21 Brisbane Heat vs Sydney Thunder Allan Border Field 8:10 PM November 22 Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers North Sydney Oval 10:00 AM local time and 4:30 AM IST November 22 Perth Scorchers vs Adelaide Strikers WACA Ground 8:50 PM November 23 Sydney Thunder vs Melbourne Renegades Drummoyne Oval 10:00 AM local time and 4:30 AM IST November 23 Brisbane Heat vs Melbourne Stars Allan Border Field 8:10 PM November 25 Adelaide Strikers vs Brisbane Heat Karen Rolton Oval 7:10 PM November 26 Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes CitiPower Centre 3:10 PM local time and 9:40 AM IST November 27 Melbourne Renegades vs Perth Scorchers CitiPower Centre 3:10 PM local time and 9:40 AM IST November 28 Sydney Sixers vs Brisbane Heat Adelaide Oval 3:40 PM November 28 Adelaide Strikers vs Sydney Thunder Adelaide Oval 7:10 PM November 29 Melbourne Renegades vs Melbourne Stars CitiPower Centre 3:10 PM local time and 9:40 AM IST November 29 Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers Bellerive Oval 7:10 PM November 30 Brisbane Heat vs Adelaide Strikers North Sydney Oval 12:10 PM November 30 Sydney Sixers vs Sydney Thunder North Sydney Oval 3:40 PM December 1 Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars Bellerive Oval 7:10 PM December 2 Perth Scorchers vs Melbourne Renegades WACA Ground 8:10 PM December 3 Melbourne Stars vs Sydney Sixers Drummoyne Oval 3:40 PM December 3 Sydney Thunder vs Brisbane Heat Drummoyne Oval 7:10 PM December 5 Melbourne Renegades vs Sydney Sixers CitiPower Centre 10:40 AM December 5 Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes Karen Rolton Oval 7:10 PM December 6 Melbourne Stars vs Sydney Thunder CitiPower Centre 11:00 AM December 6 Perth Scorchers vs Brisbane Heat WACA Ground 7:10 PM December 7 Sydney Sixers vs Adelaide Strikers North Sydney Oval 10:40 AM December 9 The Knockout TBD TBD December 11 The Challenger TBD TBD December 13 The Final TBD TBD

