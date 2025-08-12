Dewald Brevis Recreates His Iconic ‘No-Look’ Six During AUS vs SA 2nd T20I [WATCH]

South Africa young batting sensation Dewald Brevis gave a sheer display of his talent and batting prowess by slamming his iconic no-look six during the ongoing second T20I match against Australia today (August 12).

Popularly known as Baby AB, Brevis has made a reputation for his no-look sixes and has hit it previously in franchise cricket too. The incident happened on the first ball of the 10th over of the Proteas innings as the 22-year-old decided to bring it out once again against Sean Abbott. The Aussie bowled full at the stumps but Brevis lofted it for a brilliant on-drive with a magnificent bat swing while keeping his head down.

Watch the video of the shot below.

ALSO READ:

At the time of writing this report, Brevis has raced to 44 off 22 balls with the South Africa scoreboard reading 99 for 3 in 10.5 overs.

