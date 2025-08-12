News
IPL
Women’s Premier League (WPL)
Features
Opinion Analysis
Fantasy Cricket
Watch
Interviews
MP T20 League
Social Reactions
Betting Tips
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
News
IPL
Women’s Premier League (WPL)
More
Dewald Brevis Recreates His Iconic 'No-Look' Six During AUS vs SA 2nd T20I [WATCH]
south-africa-cricket

Dewald Brevis Recreates His Iconic ‘No-Look’ Six During AUS vs SA 2nd T20I [WATCH]

Chandra Moulee Das
Chandra Moulee Das
Last updated: August 12, 2025
1 min read
Dewald Brevis Recreates His Iconic 'No-Look' Six During AUS vs SA 2nd T20I [WATCH]

South Africa young batting sensation Dewald Brevis gave a sheer display of his talent and batting prowess by slamming his iconic no-look six during the ongoing second T20I match against Australia today (August 12).

Upcoming – oneday – Wooloowin
India A Women tour of Australia, Oneday, 2025
13 Aug 2025, 05:00 AM IST
Australia A Women AUSA-W

India A Women INDA-W

Fixtures
Upcoming – t20 – Visakhapatnam
Andhra Premier League, 2025
12 Aug 2025, 01:30 PM IST
Bhimavaram Bulls BVB

Amaravati Royals AMR

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Visakhapatnam
Andhra Premier League, 2025
12 Aug 2025, 06:30 PM IST
Vijayawada Sunshiners VSS

Simhadri Vizag Lions SVL

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Visakhapatnam
Andhra Premier League, 2025
13 Aug 2025, 01:30 PM IST
Royals of Rayalaseema ROR

Tungabhadra Warriors TBW

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Visakhapatnam
Andhra Premier League, 2025
13 Aug 2025, 06:30 PM IST
Vijayawada Sunshiners VSS

Bhimavaram Bulls BVB

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Central Delhi
Delhi Premier League , 2025
12 Aug 2025, 02:00 PM IST
Outer Delhi Warriors ODW

Central Delhi Kings CDK

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Central Delhi
Delhi Premier League , 2025
12 Aug 2025, 07:00 PM IST
Purani Delhi 6 PD

East Delhi Riders EDR

Fixtures Standings
Live – t10 – Croatia
ECS Croatia T10 , 2025
Zagreb Warriors ZGW

Zagreb Sokol ZAS

51/0

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Croatia
ECS Croatia T10 , 2025
12 Aug 2025, 02:15 PM IST
Zagreb Sokol ZAS

Sir Oliver Split SOS

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Croatia
ECS Croatia T10 , 2025
12 Aug 2025, 04:15 PM IST
Zagreb Warriors ZGW

Rijeka Markhors RJM

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Croatia
ECS Croatia T10 , 2025
12 Aug 2025, 06:15 PM IST
Zagreb Sokol ZAS

Sir Oliver Split SOS

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Croatia
ECS Croatia T10 , 2025
12 Aug 2025, 08:15 PM IST
Zagreb Warriors ZGW

Rijeka Markhors RJM

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Croatia
ECS Croatia T10 , 2025
13 Aug 2025, 12:15 PM IST
Rijeka Markhors RJM

Sir Oliver Split SOS

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Croatia
ECS Croatia T10 , 2025
13 Aug 2025, 02:15 PM IST
Zagreb Assassins ZGA

Rijeka Markhors RJM

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Croatia
ECS Croatia T10 , 2025
13 Aug 2025, 04:15 PM IST
Sir Oliver Split SOS

Zagreb Assassins ZGA

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Croatia
ECS Croatia T10 , 2025
13 Aug 2025, 06:15 PM IST
Zagreb Warriors ZGW

Sir Oliver Split SOS

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Croatia
ECS Croatia T10 , 2025
13 Aug 2025, 08:15 PM IST
Zagreb Assassins ZGA

Rijeka Markhors RJM

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – Northern Ireland
England Domestic One-Day Cup, 2025
12 Aug 2025, 03:30 PM IST
Yorkshire YOR

Lancashire LAN

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – United Kingdom
England Domestic One-Day Cup, 2025
13 Aug 2025, 03:30 PM IST
Durham DURH

Middlesex MID

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – Kibworth
England Domestic One-Day Cup, 2025
13 Aug 2025, 03:30 PM IST
Leicestershire LEI

Nottinghamshire NOT

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – Northern Ireland
England Domestic One-Day Cup, 2025
13 Aug 2025, 03:30 PM IST
Birmingham Bears BB

Kent KENT

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – United Kingdom
England Domestic One-Day Cup, 2025
13 Aug 2025, 03:30 PM IST
Worcestershire WOR

Hampshire HAM

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – London
England Domestic One-Day Cup, 2025
13 Aug 2025, 03:30 PM IST
Surrey SURR

Glamorgan GLAM

Fixtures Standings
Result – t20 – Kamrup Metropolitan
GTC Spring T20 Cup, 2nd Edition, 2025
Gauhati Town Club GTC

142/4

City Cricket Club CCC

138/5

Gauhati Town Club beat City Cricket Club by 6 wickets

Fixtures Standings
Toss – t20 – Kamrup Metropolitan
GTC Spring T20 Cup, 2nd Edition, 2025
12 Aug 2025, 01:15 PM IST
Bud Cricket Club BCC

Nabajyoti Club NAJC

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Kamrup Metropolitan
GTC Spring T20 Cup, 2nd Edition, 2025
13 Aug 2025, 10:00 AM IST
TBC TBC

TBC TBC

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – Cork
Ireland Inter-Provincial Limited Over Cup, 2025
13 Aug 2025, 03:15 PM IST
Leinster Lightning LLG

Munster Reds MUR

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – Magheramason
Ireland Inter-Provincial Limited Over Cup, 2025
13 Aug 2025, 03:15 PM IST
Northern Knights (Ireland) NK

North West Warriors NWW

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kuwait City
KCC T10 Summer League, 2025
12 Aug 2025, 10:15 PM IST
Bader & Nie Cricket Club BNC

Khan Zalmi Kings KZK

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kuwait City
KCC T10 Summer League, 2025
13 Aug 2025, 12:15 AM IST
Tally Rangers TCC

Kuwait Swedish KUMS

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kuwait City
KCC T10 Summer League, 2025
13 Aug 2025, 10:15 PM IST
Jhelum Jaguars JJ

SBS CC SBSCC

Fixtures Standings
Upcoming – t10 – Kuwait City
KCC T10 Summer League, 2025
14 Aug 2025, 12:15 AM IST
NCM Investment NCMI

Bihar CC BCC

Fixtures Standings
Result – t20 – Klang
MCA Men’s T20 Inter-State Championship, 2025
Kuala Lumpur KLPR

101/1

Johor JOR

100/10

Kuala Lumpur beat Johor by 9 wickets

Fixtures Standings
Live – t20 – Klang
MCA Men’s T20 Inter-State Championship, 2025
Perak PRK

Selangor SEL

99/6

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Mysuru
Maharaja Trophy KSCA T20, 2025
12 Aug 2025, 03:15 PM IST
Hubli Tigers HBT

Shivamogga Lions SML

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Mysuru
Maharaja Trophy KSCA T20, 2025
12 Aug 2025, 07:15 PM IST
Mysore Warriors MYW

Gulbarga Mystics GBM

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Mysuru
Maharaja Trophy KSCA T20, 2025
13 Aug 2025, 03:15 PM IST
Bengaluru Blasters BNB

Hubli Tigers HBT

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Mysuru
Maharaja Trophy KSCA T20, 2025
13 Aug 2025, 07:15 PM IST
Mangalore Dragons MGD

Shivamogga Lions SML

Fixtures Standings
Upcoming – oneday – San Fernando
Pakistan tour of West Indies, ODI, 2025
12 Aug 2025, 07:00 PM IST
West Indies WI

Pakistan PAK

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Colombo
SLC T20 League, 2025
13 Aug 2025, 01:30 PM IST
SLC Blues SLBL

SLC Greys SLGY

Fixtures Standings
Upcoming – t20 – Marrara
South Africa tour of Australia, 2025
12 Aug 2025, 02:45 PM IST
Australia AUS

South Africa SA

Fixtures Standings
Upcoming – 100-ball – Birmingham
The Hundred Mens Competition 2025
12 Aug 2025, 11:00 PM IST
Birmingham Phoenix BIP

Oval Invincibles OVI

Fixtures Standings
Upcoming – 100-ball – United Kingdom
The Hundred Mens Competition 2025
13 Aug 2025, 07:30 PM IST
Southern Brave SOB

Northern Superchargers NOS

Fixtures Standings
Upcoming – 100-ball – United Kingdom
The Hundred Mens Competition 2025
13 Aug 2025, 11:00 PM IST
Welsh Fire WEF

Manchester Originals MAO

Fixtures Standings
Upcoming – 100-ball – Birmingham
The Hundred Women’s Competition, 2025
12 Aug 2025, 07:30 PM IST
Birmingham Phoenix Women BIP-W

Oval Invincibles Women OIW-W

Fixtures Standings
Upcoming – 100-ball – United Kingdom
The Hundred Women’s Competition, 2025
13 Aug 2025, 04:00 PM IST
Southern Brave Women SBW-W

Northern Superchargers Women NOS-W

Fixtures Standings
Upcoming – 100-ball – United Kingdom
The Hundred Women’s Competition, 2025
13 Aug 2025, 07:30 PM IST
Welsh Fire Women WFW-W

Manchester Originals Women MOW-W

Fixtures Standings

Popularly known as Baby AB, Brevis has made a reputation for his no-look sixes and has hit it previously in franchise cricket too. The incident happened on the first ball of the 10th over of the Proteas innings as the 22-year-old decided to bring it out once again against Sean Abbott. The Aussie bowled full at the stumps but Brevis lofted it for a brilliant on-drive with a magnificent bat swing while keeping his head down.

Watch the video of the shot below.

ALSO READ:

At the time of writing this report, Brevis has raced to 44 off 22 balls with the South Africa scoreboard reading 99 for 3 in 10.5 overs.

(more to follow)

AUS vs SA
Dewald Brevis
Chandra Moulee Das
Chandra Moulee Das

Related posts

Lhuan-dre Pretorius hit a gigantic six that landed on the roof off Glenn Maxwell during the second T20I in Darwin.

Lhuan-Dre Pretorius Capitalises Dropped Catch With Monumental 107m Six on the Roof off Glenn Maxwell [WATCH]

3:29 pm
Darpan Jain
Kwena Maphaka Tim David South Africa AUS vs SA

‘Let Umpires Deal With It’ – What a Fiery Kwena Maphaka Told RCB Player During The AUS vs SA T20I

Australia won the first T20I by 17 runs.
9:19 pm
Aditya Ighe
glenn maxwell boundary catch aus vs sa 1st t20i ryan rickleton

Glenn Maxwell Pulls Off A Stunner On Boundary To Dismiss Ryan Rickleton In Aus vs SA 1st T20I [WATCH]

Australia set South Africa a target of 179 at
August 10, 2025
Samarnath Soory
Tim David Kwena Maphaka AUS vs SA 1st T20I

Tim David Hammers a Brutal Six, Gets Applause From Kwena Maphaka During AUS vs SA 1st T20I [WATCH]

His knock included eight sixes.
August 10, 2025
Disha Asrani
Why is David Miller Not in South Africa Playing XI For AUS vs SA T20Is?

Why is David Miller Not in South Africa Playing XI For AUS vs SA T20Is?

He last played a T20I match in December 2024.
August 10, 2025
Sreejita Sen
Why is Marco Jansen Not in Australia Playing XI For AUS vs SA T20Is?

Why is Marco Jansen Not in Australia Playing XI For AUS vs SA T20Is?

The player last featured in a T20 international in December 2024.
August 10, 2025
Sreejita Sen
News
IPL
Women’s Premier League (WPL)
Features
Fantasy Cricket
Watch
Interviews
MP T20 League
Social Reactions
Betting Tips
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
COPYRIGHT © 2025 - CricXtasy. Gambling products may not be available in some regions. Make sure you're aware of and follow the applicable laws in your region when using these products. These services might be limited or are not available for users from the State of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Maharashtra, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tamil Nadu and Telangana. Please be aware that these games may be habit-forming or financially risky. Play responsibly and at your own risk.