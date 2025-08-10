Tim David Hammers a Brutal Six, Gets Applause From Kwena Maphaka During AUS vs SA 1st T20I [WATCH]

The AUS vs SA 1st T20I started with back-to-back entertainment. The first ball itself was hit for a six by Mitchell Marsh off Lungi Ngidi’s bowling. Amid the quick wickets and regular boundaries, a signature moment has caught the attention of the viewers. During the 12th over of the first innings, Kwena Maphaka was seen applauding Tim David for a six off his bowling.

Watch Tim David Smokes A Six Off Kwena Maphaka

Simply rotating his shoulder, the Australia batter smacked the short ball over the boundary ropes off mid-wicket. David picked the length early off Maphaka, to swing his bat for a maximum. The South Africa bowler couldn’t help but applaud the batter for his beautiful shot.

Watch the video here:

More to follow…