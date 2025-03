IPL 2025 Schedule PDF Download: Full Match List, Start Date, Fixtures for All Teams

The IPL 2025 schedule is here, and fans can now plan their summer of cricket. The tournament kicks off on March 22, 2025, and features all 10 franchises playing home and away matches across India. Whether you’re searching for the IPL 2025 schedule PDF download, checking your favourite team’s fixtures, or looking for the full IPL 2025 match list, we’ve got everything in one place.

You can download the IPL 2025 schedule PDF for free, or scroll down for the complete team-wise fixtures, including dates, times, venues, and opponents for each match.

Let’s take a look at the full IPL 2025 fixtures, starting with the downloadable PDF and followed by individual schedules for CSK, MI, RCB, and more.

Below is the team-wise schedule for all 10 IPL franchises.

IPL 2025 Schedule PDF Download

Looking for the full fixture in one file? Click here to download the IPL 2025 schedule PDF (Free)

Full schedule for CSK for IPL 2025

No Date Day Time Opposition Venue 1 Mar 23 Sunday 7.30 Mumbai Indians Chennai 2 Mar 28 Friday 7.30 Royal Challengers Bengaluru Chennai 3 Mar 30 Sunday 7.30 Rajasthan Royals Guwahati 4 Apr 5 Saturday 3.30 Delhi Capitals Chennai 5 Apr 8 Tuesday 7.30 Punjab Kings New Chandigarh 6 Apr 11 Friday 7.30 Kolkata Knight Riders Chennai 7 Apr 14 Monday 7.30 Lucknow Super Giants Lucknow 8 Apr 20 Sunday 7.30 Mumbai Indians Mumbai 9 Apr 25 Friday 7.30 Sunrisers Hyderabad Chennai 10 Apr 30 Wednesday 7.30 Punjab Kings Chennai 11 May 3 Saturday 7.30 Royal Challengers Bengaluru Bengaluru 12 May 7 Wednesday 7.30 Kolkata Knight Riders Kolkata 13 May 12 Monday 7.30 Rajasthan Royals Chennai 14 May 18 Sunday 3.30 Gujarat Titans Ahmedabad

Download full CSK Schedule Here

Delhi Capitals (DC) Schedule – IPL 2025

No Date Day Time Opposition Venue 1 Mar 24 Monday 7:30 Lucknow Super Giants Visakhapatnam 2 Mar 30 Sunday 3:30 Sunrisers Hyderabad Visakhapatnam 3 Apr 5 Saturday 3:30 Chennai Super Kings Chennai 4 Apr 10 Thursday 7:30 Royal Challengers Bengaluru Bengaluru 5 Apr 13 Sunday 7:30 Mumbai Indians Delhi 6 Apr 16 Wednesday 7:30 Rajasthan Royals Delhi 7 Apr 19 Saturday 3:30 Gujarat Titans Ahmedabad 8 Apr 22 Tuesday 7:30 Lucknow Super Giants Lucknow 9 Apr 27 Sunday 7:30 Royal Challengers Bengaluru Delhi 10 Apr 29 Tuesday 7:30 Kolkata Knight Riders Delhi 11 May 5 Monday 7:30 Sunrisers Hyderabad Hyderabad 12 May 8 Thursday 7:30 Punjab Kings Dharamsala 13 May 11 Sunday 7:30 Gujarat Titans Delhi 14 May 15 Thursday 7:30 Mumbai Indians Mumbai

Download full DC Schedule Here

Kolkata Knight Riders (KKR) Schedule – IPL 2025

No Date Day Time Opposition Venue 1 Mar 22 Sat 7:30 Royal Challengers Bengaluru Kolkata 2 Mar 26 Wed 7:30 Rajasthan Royals Guwahati 3 Mar 31 Mon 7:30 Mumbai Indians Mumbai 4 Apr 3 Thu 7:30 Sunrisers Hyderabad Kolkata 5 Apr 6 Sun 3:30 Lucknow Super Giants Kolkata 6 Apr 11 Fri 7:30 Chennai Super Kings Chennai 7 Apr 15 Tue 7:30 Punjab Kings New Chandigarh 8 Apr 21 Mon 7:30 Gujarat Titans Kolkata 9 Apr 26 Sat 7:30 Punjab Kings Kolkata 10 Apr 29 Tue 7:30 Delhi Capitals Delhi 11 May 4 Sun 7:30 Rajasthan Royals Kolkata 12 May 7 Wed 7:30 Chennai Super Kings Kolkata 13 May 10 Sat 3:30 Sunrisers Hyderabad Hyderabad 14 May 17 Sat 7:30 Royal Challengers Bengaluru Bengaluru

Download full KKR Schedule Here

Lucknow Super Giants (LSG) Schedule – IPL 2025

No Date Day Time Opposition Venue 1 Mar 24 Mon 7:30 Delhi Capitals Visakhapatnam 2 Mar 27 Thu 7:30 Sunrisers Hyderabad Hyderabad 3 Apr 1 Tue 7:30 Punjab Kings Lucknow 4 Apr 4 Fri 7:30 Mumbai Indians Lucknow 5 Apr 6 Sun 3:30 Kolkata Knight Riders Kolkata 6 Apr 12 Sat 3.30 Gujarat Titans Lucknow 7 Apr 14 Mon 7:30 Chennai Super Kings Lucknow 8 Apr 19 Sat 7:30 Rajasthan Royals Jaipur 9 Apr 22 Tues 7:30 Delhi Capitals Lucknow 10 Apr 27 Sun 3:30 Mumbai Indians Mumbai 11 May 4 Sun 7:30 Punjab Kings Dharamsala 12 May 9 Fri 7:30 Royal Challengers Bengaluru Lucknow 13 May 14 Wed 7:30 Gujarat Titans Ahmedabad 14 May 18 Sun 7:30 Sunrisers Hyderabad Lucknow

Download full LSG Schedule Here

📸 𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗗𝗮𝘆 𝗕𝗧𝗦 🤩



Wholesome day with the 🔟 #TATAIPL Captains before what promises to be a rollercoaster journey ahead🎢 pic.twitter.com/Im4miVZkV3 — IndianPremierLeague (@IPL) March 20, 2025

Gujarat Titans (GT) Schedule – IPL 2025

No Date Day Time Opposition Venue 1 Mar 25 Tues 7:30 Punjab Kings Ahmedabad 2 Mar 29 Sat 7:30 Mumbai Indians Ahmedabad 3 Apr 2 Wed 7:30 Royal Challengers Bengaluru Bengaluru 4 Apr 6 Sun 7:30 Sunrisers Hyderabad Hyderabad 5 Apr 9 Wed 7:30 Rajasthan Royals Ahmedabad 6 Apr 12 Sat 3:30 Lucknow Super Giants Lucknow 7 Apr 19 Sat 3:30 Delhi Capitals Ahmedabad 8 Apr 21 Mon 7:30 Kolkata Knight Riders Kolkata 9 Apr 28 Mon 7:30 Rajasthan Royals Jaipur 10 May 2 Fri 7:30 Sunrisers Hyderabad Ahmedabad 11 May 6 Tues 7:30 Mumbai Indians Mumbai 12 May 11 Sun 7:30 Delhi Capitals Delhi 13 May 14 Wed 3:30 Lucknow Super Giant Ahmedabad 14 May 18 Sun 3:30 Chennai Super Kings Ahmedabad

Download full GT Schedule Here

Mumbai Indians (MI) Schedule – IPL 2025

No Date Day Time Opposition Venue 1 Mar 23 Sun 7:30 Chennai Super Kings Chennai 2 Mar 29 Sat 7:30 Gujarat Titans Ahmedabad 3 Mar 31 Mon 7:30 Kolkata Knight Riders Mumbai 4 Apr 4 Fri 7:30 Lucknow Super Giants Lucknow 5 Apr 7 Mon 7:30 Royal Challengers Bengaluru Mumbai 6 Apr 13 Sun 7:30 Delhi Capitals Delhi 7 Apr 17 Thu 7:30 Sunrisers Hyderabad Mumbai 8 Apr 20 Sun 7:30 Chennai Super Kings Mumbai 9 Apr 23 Wed 7:30 Sunrisers Hyderabad Hyderabad 10 Apr 27 Sun 3:30 Lucknow Super Giants Mumbai 11 May 1 Thu 7:30 Rajasthan Royals Jaipur 12 May 6 Tue 7:30 Gujarat Titans Mumbai 13 May 11 Sun 3:30 Punjab Kings Dharamsala 14 May 15 Thu 7:30 Delhi Capitalss Mumbai

Download full MI Schedule Here

Punjab Kings (PBKS) Schedule – IPL 2025

No Date Day Time Opposition Venue 1 Mar 25 Tuesday 7:30 Gujarat Titans Ahmedabad 2 Apr 1 Tuesday 7:30 Lucknow Super Giants Lucknow 3 Apr 5 Saturday 7:30 Rajasthan Royals New Chandigarh 4 Apr 8 Tuesday 7:30 Chennai Super Kings New Chandigarh 5 Apr 12 Saturday 7:30 Sunrisers Hyderabad Hyderabad 6 Apr 15 Tuesday 7:30 Kolkata Knight Riders New Chandigarh 7 Apr 18 Friday 7:30 Royal Challengers Bengaluru Bengaluru 8 Apr 20 Sunday 3:30 Royal Challengers Bengaluru New Chandigarh 9 Apr 26 Saturday 7:30 Kolkata Knight Riders Kolkata 10 Apr 30 Wednesday 7:30 Chennai Super Kings Chennai 11 May 4 Sunday 7:30 Lucknow Super Giants Dharamsala 12 May 8 Thursday 7:30 Delhi Capitals Dharamsala 13 May 11 Sunday 3:30 Mumbai Indians Dharamsala 14 May 16 Friday 7:30 Rajasthan Royals Jaipur

Download full PBKS Schedule Here

Rajasthan Royals (RR) Schedule – IPL 2025

No Date Day Time Opposition Venue 1 Mar 23 Sun 3:30 Sunrisers Hyderabad Hyderabad 2 Mar 26 Wed 7:30 Kolkata Knight Riders Guwahati 3 Mar 30 Sun 7:30 Chennai Super Kings Guwahati 4 Apr 5 Sat 7:30 Punjab Kings New Chandigarh 5 Apr 9 Wed 7:30 Gujarat Titans Ahmedabad 6 Apr 13 Sun 3:30 Royal Challengers Bengaluru Jaipur 7 Apr 16 Wed 7:30 Delhi Capitals Delhi 8 Apr 19 Sat 7:30 Lucknow Super Giants Jaipur 9 Apr 24 Thu 7:30 Royal Challengers Bengaluru Bengaluru 10 Apr 28 Mon 7:30 Gujarat Titans Jaipur 11 May 1 Thu 7:30 Mumbai Indians Jaipur 12 May 4 Sun 3:30 Kolkata Knight Riders Kolkata 13 May 12 Mon 3:30 Chennai Super Kings Chennai 14 May 16 Fri 7:30 Punjab Kings Jaipur

Download full RR Schedule Here

Mark your calendars, folks! 🥳🗓#TATAIPL 2025 kicks off on March 2️⃣2️⃣ with a clash between @KKRiders and @RCBTweets 🤜🤛



When is your favourite team's first match? 🤔 pic.twitter.com/f2tf3YcSyY — IndianPremierLeague (@IPL) February 16, 2025

Royal Challengers Bengaluru (RCB) Schedule – IPL 2025

No Date Day Time Opposition Venue 1 Mar 22 Sat 7:30 Kolkata Knight Riders Kolkata 2 Mar 28 Fri 7:30 Chennai Super Kings Chennai 3 Apr 2 Wed 7:30 Gujarat Titans Bengaluru 4 Apr 7 Mon 7:30 Mumbai Indians Mumbai 5 Apr 10 Thu 7:30 Delhi Capitals Bengaluru 6 Apr 13 Sun 3:30 Rajasthan Royals Jaipur 7 Apr 18 Fri 7:30 Punjab Kings Bengaluru 8 Apr 20 Sun 3:30 Punjab Kings Mullanpur 9 Apr 24 Thu 7:30 Rajasthan Royals Bengaluru 10 Apr 27 Sun 7:30 Delhi Capitals Delhi 11 May 3 Sat 7:30 Chennai Super Kings Bengaluru 12 May 9 Fri 7:30 Lucknow Super Giants Lucknow 13 May 13 Tue 7:30 Sunrisers Hyderabad Bengaluru 14 May 17 Sat 7:30 Kolkata Knight Riders Bengaluru

Download full RCB Schedule Here

Sunrisers Hyderabad (SRH) Schedule – IPL 2025

No Date Day Time Opposition Venue 1 Mar 23 Sunday 3:30 Rajasthan Royals Hyderabad 2 Mar 27 Thursday 7:30 Lucknow Super Giants Hyderabad 3 Mar 30 Sunday 3:30 Delhi Capitals Visakhapatnam 4 Apr 3 Thursday 7:30 Kolkata Knight Riders Kolkata 5 Apr 6 Saturday 7:30 Gujarat Titans Hyderabad 6 Apr 12 Saturday 7:30 Punjab Kings Hyderabad 7 Apr 17 Thursday 7:30 Mumbai Indians Mumbai 8 Apr 23 Wednesday 7:30 Mumbai Indians Hyderabad 9 Apr 25 Friday 7:30 Chennai Super Kings Chennai 10 May 2 Friday 7:30 Gujarat Titans Ahmedabad 11 May 5 Monday 7:30 Delhi Capitals Hyderabad 12 May 10 Saturday 7:30 Kolkata Knight Riders Hyderabad 13 May 13 Tuesday 7:30 Royal Challengers Bengaluru Bengaluru 14 May 18 Sunday 7:30 Lucknow Super Giants Lucknow

Download Full SRH Schedule Here

IPL 2025 Start Date & Format

Playoffs: Top 4 teams qualify for playoffs

Start Date: March 22, 2025 (Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru)

Number of Teams: 10

Format: Each team plays 14 matches (7 home, 7 away)

Click here to download the IPL 2025 schedule PDF (Free)

