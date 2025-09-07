News
IPL
Indian Cricket Team
Women's World Cup 2025
International Cricket
Women’s Premier League (WPL)
Features
Opinion Analysis
Watch
Interviews
Social Reactions
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
News
IPL
Indian Cricket Team
More
Asia Cup 2025 Squads – Full List of Matches, Date And Timings, Venue Details
international-cricket

Asia Cup 2025 Squads – Full Schedule, Match Start Timings, and Venue Details

Sreejita Sen
Sreejita Sen
Last updated: September 7, 2025
4 min read

India will start their campaign as the defending champions.

Asia Cup 2025 Squads – Full List of Matches, Date And Timings, Venue Details

The highly anticipated Asia Cup 2025 will kickstart on September 9 in the United Arab Emirates (UAE). Eight nations have been divided into two groups. They will clash in 12 league-stage fixtures to qualify for the Super Fours. The teams are India, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, the UAE, Oman, and Hong Kong. Check out the Asia Cup 2025 squads and schedule here.

The top two sides from both groups will advance to the next stage to play three Super Fours matches each. The summit clash is scheduled to take place on September 28 at the Dubai International Stadium.

India will start their campaign as the defending champions, following their comprehensive victory against Sri Lanka in the ODI edition in 2023. On the other hand, Sri Lanka would also look to secure the T20 title after winning it in 2022 by defeating Pakistan.

Asia Cup 2025 Squads

Group A

India: Suryakumar Yadav (C), Shubman Gill (VC), Sanju Samson, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Axar Patel, Hardik Pandya, Shivam Dube, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Jitesh Sharma, Varun Chakravarthy, Harshit Rana, Rinku Singh, Kuldeep Yadav, Prasidh Krishna, Washington Sundar, Dhruv Jurel, Riyan Parag, and Yashasvi Jaiswal.

Pakistan: Salman Ali Agha (C), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, and Sufiyan Muqeem.

United Arab Emirates (UAE): Muhammad Waseem (C), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma (WK), Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D’Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra (WK), Rohid Khan, Simranjeet Singh, and Saghir Khan.

Oman: Jatinder Singh (C), Vinayak Shukla, Mohammed Nadeem, Hammad Mirza, Aamir Kaleem, Sufyan Mehmood, Ashish Odedra, Shakeel Ahmad, Aryan Bisht, Samay Shrivastava, Sufyan Yousaf, Nadeem Khan, Zikriya Islam, Faisal Shah, Karan Sonavale, Hassnain Ali Shah, and Muhammed Imran.

Group B

Sri Lanka: Charith Asalanka (C), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, and Matheesha Pathirana.

Bangladesh: Litton Das (C), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Quazi Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, and Shaif Uddin.

Afghanistan: Rashid Khan (C), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Okazaki, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Fariq Ahmad Malik, Naveen Ul Haq, and Fazalhaq Farooqi.

Hong Kong: Yasim Murtaza (C), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hassan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan, and Ehsan Khan.

ALSO READ:

Asia Cup 2025 Full Schedule

DATESFIXTURESVENUESMATCH TIMINGS
September 9Afghanistan vs Hong KongAbu Dhabi 8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 10UAE vs IndiaDubai8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 11Bangladesh vs Hong Kong Abu Dhabi8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 12Oman vs PakistanDubai8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 13Bangladesh vs Sri LankaAbu Dhabi8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 14India vs PakistanDubai8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 15UAE vs Oman Abu Dhabi5:30 PM IST and 4:00 PM local time
September 15Hong Kong vs Sri LankaDubai8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 16Afghanistan vs BangladeshAbu Dhabi8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 17UAE vs PakistanDubai8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 18Afghanistan vs Sri LankaAbu Dhabi8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 19India vs OmanAbu Dhabi8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 20B1 vs B2, Super FoursDubai8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 21A1 vs A2, Super FoursDubai8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 23A2 vs B1, Super FoursAbu Dhabi8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 24A1 vs B2, Super FoursDubai8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 25A2 vs B2, Super FoursDubai8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 26A1 vs B1, Super FoursDubai8:00 PM IST and 6:30 PM local time
September 28TBC vs TBC, FinalDubai8:00 PM IST and 6:30 PM local time

For more updates, follow CricXtasy on FacebookInstagramTwitter, and YouTube.

Afghanistan
Asia Cup 2025
Bangladesh
Hong Kong
India
Oman
Pakistan
Sri Lanka
UAE
United Arab Emirates
Sreejita Sen
Sreejita Sen

A sports writer covering cricket leagues and matches from around the world. I'm doing what I love the most — keeping the fans updated about the latest happenings in the cricketing world.

Read more

Related posts

Are Bangladesh Too Dependent On Litton Das For Asia Cup 2025?

Are Bangladesh Too Dependent On Litton Das For Asia Cup 2025?

The wicketkeeper-batter is one of the most experienced players in the Bangladesh setup.
8:28 pm
Amogh Bodas
Rashid Khan Afghanistan vs UAE T20I Tri-series

Why is Rashid Khan Not Included in Afghanistan Playing XI for AFG vs UAE Clash in T20I Tri-series?

He led Afghanistan to two wins after losing the tournament opener.
September 5, 2025
Disha Asrani
Top Cricketers Who Took U-turn On International Retirement Ft. Ross Taylor

Top Cricketers Who Took U-turn On International Retirement Ft. Ross Taylor

Ross Taylor will play in T20 World Cup qualifiers.
September 5, 2025
Sandip Pawar
Ranking The Best Spinners At Asia Cup 2025

Ranking The Best Spinners At Asia Cup 2025

The tournament is set to commence from September 9.
8:06 am
Amogh Bodas
New Zealand legend Ross Taylor has reversed his retirement from international cricket and will be back on the field again.

New Zealand Legend Ross Taylor Set for Shock International Comeback at the Age of 41

His final outing for the Kiwis came in April 2022.
September 5, 2025
Darpan Jain
South African spinner Tabraiz Shamsi opted out of the national contract in October and has been playing in various T20 leagues.

How Tabraiz Shamsi Can Be South Africa’s Wrist-Spin Answer if Deployed Selectively in T20 World Cup 2026

Shamsi opted out of the national contract in October last year.
September 4, 2025
Darpan Jain
News
IPL
Indian Cricket Team
Women's World Cup 2025
International Cricket
Women’s Premier League (WPL)
Features
Watch
Interviews
Social Reactions
Contact
Privacy Policy
Cookie Policy
COPYRIGHT © 2025 - CricXtasy.