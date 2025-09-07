Asia Cup 2025 Squads – Full Schedule, Match Start Timings, and Venue Details

India will start their campaign as the defending champions.
The highly anticipated Asia Cup 2025 will kickstart on September 9 in the United Arab Emirates (UAE). Eight nations have been divided into two groups. They will clash in 12 league-stage fixtures to qualify for the Super Fours. The teams are India, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, the UAE, Oman, and Hong Kong. Check out the Asia Cup 2025 squads and schedule here.
The top two sides from both groups will advance to the next stage to play three Super Fours matches each. The summit clash is scheduled to take place on September 28 at the Dubai International Stadium.
India will start their campaign as the defending champions, following their comprehensive victory against Sri Lanka in the ODI edition in 2023. On the other hand, Sri Lanka would also look to secure the T20 title after winning it in 2022 by defeating Pakistan.
India: Suryakumar Yadav (C), Shubman Gill (VC), Sanju Samson, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Axar Patel, Hardik Pandya, Shivam Dube, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Jitesh Sharma, Varun Chakravarthy, Harshit Rana, Rinku Singh, Kuldeep Yadav, Prasidh Krishna, Washington Sundar, Dhruv Jurel, Riyan Parag, and Yashasvi Jaiswal.
Pakistan: Salman Ali Agha (C), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, and Sufiyan Muqeem.
United Arab Emirates (UAE): Muhammad Waseem (C), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma (WK), Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D’Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra (WK), Rohid Khan, Simranjeet Singh, and Saghir Khan.
Oman: Jatinder Singh (C), Vinayak Shukla, Mohammed Nadeem, Hammad Mirza, Aamir Kaleem, Sufyan Mehmood, Ashish Odedra, Shakeel Ahmad, Aryan Bisht, Samay Shrivastava, Sufyan Yousaf, Nadeem Khan, Zikriya Islam, Faisal Shah, Karan Sonavale, Hassnain Ali Shah, and Muhammed Imran.
Sri Lanka: Charith Asalanka (C), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, and Matheesha Pathirana.
Bangladesh: Litton Das (C), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Quazi Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, and Shaif Uddin.
Afghanistan: Rashid Khan (C), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Okazaki, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Fariq Ahmad Malik, Naveen Ul Haq, and Fazalhaq Farooqi.
Hong Kong: Yasim Murtaza (C), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hassan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan, and Ehsan Khan.
|DATES
|FIXTURES
|VENUES
|MATCH TIMINGS
|September 9
|Afghanistan vs Hong Kong
|Abu Dhabi
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 10
|UAE vs India
|Dubai
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 11
|Bangladesh vs Hong Kong
|Abu Dhabi
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 12
|Oman vs Pakistan
|Dubai
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 13
|Bangladesh vs Sri Lanka
|Abu Dhabi
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 14
|India vs Pakistan
|Dubai
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 15
|UAE vs Oman
|Abu Dhabi
|5:30 PM IST and 4:00 PM local time
|September 15
|Hong Kong vs Sri Lanka
|Dubai
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 16
|Afghanistan vs Bangladesh
|Abu Dhabi
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 17
|UAE vs Pakistan
|Dubai
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 18
|Afghanistan vs Sri Lanka
|Abu Dhabi
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 19
|India vs Oman
|Abu Dhabi
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 20
|B1 vs B2, Super Fours
|Dubai
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 21
|A1 vs A2, Super Fours
|Dubai
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 23
|A2 vs B1, Super Fours
|Abu Dhabi
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 24
|A1 vs B2, Super Fours
|Dubai
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 25
|A2 vs B2, Super Fours
|Dubai
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 26
|A1 vs B1, Super Fours
|Dubai
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
|September 28
|TBC vs TBC, Final
|Dubai
|8:00 PM IST and 6:30 PM local time
