Full SA20 2026 Auction List: CSK Sensation, LSG All-Rounder Among Big Names Set To Be Sold.
news

Full SA20 2026 Auction List: CSK Sensation, LSG All-Rounder Among Big Names Set To Be Sold

Darpan Jain
Darpan Jain
Last updated: September 1, 2025
16 min read

The auction will take place on September 9 in Johannesburg.

Full SA20 2026 Auction List: CSK Sensation, LSG All-Rounder Among Big Names Set To Be Sold.

Over 800 players, the highest ever in the tournament’s history, registered for the SA20 2026 auction, with the list trimmed to 541. Among them, 300 names are South African, while as many as 241 are overseas in a star-studded pool. The SA20 2026 auction will take place on September 9 in Johannesburg.

Teams have a total purse of R-41 million, the second-highest cap in a T20 franchise after IPL. Each franchise can sign as many as 18 players and one wildcard, which can be either a South African or an overseas player. Among the regular slots, teams can have 11 domestic and seven foreign cricketers.

Complete list of retained and pre-signed players ahead of SA20 2026 auction

Before the SA20 2026 auction, teams were allowed to sign as many as six retained or pre-signed players. They could have three domestic and as many overseas names. While some used all six slots, a few franchises decided to go with more purse in the auction.

Despite a mega auction, several notable retention and pre-signings bolstered six franchises. Among them are Sunil Narine and Jos Buttler, who were pre-signings by Durban’s Super Giants, while Heinrich Klaasen joined as a wildcard. Similarly, Joburg Super Kings retained Faf du Plessis, and Donovan Ferreira was their wildcard pick.

MI Cape Town decided to keep their core intact and will have the services of Ryan Rickelton, Rashid Khan, and Kagiso Rabada, among others. Lhuan-dre-Pretorius and David Miller remain with Paarl Royals, while Pretoria Capitals roped in Andre Russell as a wildcard pick. Sunrisers Eastern Cape retained Tristan Stubbs and included Marco Jansen as a wildcard, apart from signing Jonny Bairstow and a few others as pre-signings.

Below is a complete summary of retained and pre-signed players by six franchises.

Durban’s Super Giants

*Sunil Narine, *Noor Ahmad, *Jos Buttler, Heinrich Klaasen (Wildcard)

Joburg Super Kings

Faf du Plessis, *James Vince, *Akeal Hosein, *Richard Gleeson, Donovan Ferreira (Wildcard)

MI Cape Town

Ryan Rickelton, George Linde, Corbin Bosch, *Rashid Khan, *Trent Boult, *Nicholas Pooran, Kagiso Rabada (Wildcard)

Paarl Royals

Lhuan-dre Pretorius, David Miller, Bjorn Fortuin, *Mujeeb Ur Rahman, *Sikandar Raza, Rubin Hermann (Wildcard)

Pretoria Capitals

*Will Jacks, *Sherfane Rutherford, *Andre Russell (Wildcard)

Sunrisers Eastern Cape

Tristan Stubbs, *Allah Ghazanfar, *Adam Milne, *Jonny Bairstow, Marco Jansen (Wildcard)

*indicates overseas players.

ALSO READ:

Purse remaining for each franchise for SA20 2026 auction

Pretoria Capitals will have the most money to spend in the SA20 2026 auction. They kept only three players before the auction and will look to build a fairly fresh squad. They are followed by Durban’s Super Giants, who have done smart work.

They got quality players in the pre-signing window and still maintained a reasonable purse before the SA20 2026 auction. MI Cape Town will have the least purse (R11.5 million) since they exhausted most of it to retain the core. The total combined purse for the SA20 2026 auction stands at a whopping R131 million.

TeamPurse
Pretoria CapitalsR32.5 million
Durban’s Super GiantsR29.5 million
Joburg Super KingsR21.5 million
Sunrisers Eastern CapeR21.5 million
Paarl RoyalsR14.5 million
MI Cape TownR11.5 million

What is the U-23 Regulation?

The tournament has announced a U-23 regulation for the SA20 2026 auction. In this rule, all six teams must select at least two U-23 players in their squad. This is different from the Rookie Draft selections in the last two auctions.

During last year’s U-19 World Cup, numerous players from South Africa showcased their talent. Even in general, SA have a vast pool of young sensations making waves in the domestic arena. This rule will enable them to get more exposure at the best event possible.

The big names in this category are Dewald Brevis, who was with MI Cape Town last season, and Kwena Maphaka, who played for Paarl Royals. Steve Stolk, the U-19 star, will also be part of the list. Andile Simelane is another quality name.

Full list of players registered in SA20 2026 auction

The SA20 2026 auction will see big local and overseas names, given that numerous stars decided not to be retained ahead of the next season. Among South Africans, the likes of Aiden Markram, Quinton de Kock, Anrich Nortje, and Gerald Coetzee will be up for grabs. Meanwhile, foreign stars include Shakib Al Hasan, James Anderson, and Alex Hales.

Below is a full list of players in the SA20 2026 auction.

Full NameNational Cricket BoardPlayer ClassificationAgeUnder-23
Karim JanatAfghanistanOverseas27 
Dawlat Khan ZadranAfghanistanOverseas37 
Rahmanullah GurbazAfghanistanOverseas24 
Zahir Khan PaktenAfghanistanOverseas27 
Naveenulhaq MuridAfghanistanOverseas26 
Nangeyalia KhanAfghanistanOverseas21 
Fareed MalikAfghanistanOverseas30 
Izharulhaq NaveedAfghanistanOverseas22 
Yama ArabAfghanistanOverseas18 
Arab GulAfghanistanOverseas20 
Waqarullah IshaqAfghanistanOverseas26 
Waqar SalamkheilAfghanistanOverseas24 
Sharafuddin AshrafAfghanistanOverseas30 
Hashmatullah ShahidiAfghanistanOverseas31 
Faridoon DawoodzaiAfghanistanOverseas20 
Wafiullah TarakhilAfghanistanOverseas18 
Ǫais AhmadAfghanistanOverseas25 
Hazratullah ZazaiAfghanistanOverseas27 
Farmanullah SafiAfghanistanOverseas24 
Peter HatzoglouAustraliaOverseas27 
D’Arcy ShortAustraliaOverseas35 
Mustafizur RahmanBangladeshOverseas30 
Tanzim Hasan SakibBangladeshOverseas23 
Shak Mahedi HasanBangladeshOverseas31 
Tanzid Hasan TamimBangladeshOverseas26 
Shamim HossainBangladeshOverseas25 
Tawhid HridoyBangladeshOverseas25 
Hasan MahmudBangladeshOverseas28 
Jaker Ali AnikBangladeshOverseas27 
Taijul IslamBangladeshOverseas33 
Mehidy Hasan MirazBangladeshOverseas28 
MD Shoriful IslamBangladeshOverseas24 
MD Nahid RanaBangladeshOverseas23 
Litton DasBangladeshOverseas31 
Shakib Al HasanBangladeshOverseas38 
Moeen AliEnglandOverseas38 
Will SmeedEnglandOverseas24 
Adam RossingtonEnglandOverseas32 
Ben SandersonEnglandOverseas37 
Jake BallEnglandOverseas35 
Asa TribeEnglandOverseas21 
Jack TaylorEnglandOverseas34 
George ScrimshawEnglandOverseas27 
Ben GeddesEnglandOverseas24 
Saqib MahmoodEnglandOverseas28 
Dominic BessEnglandOverseas28 
Kashif AliEnglandOverseas27 
Graham ClarkEnglandOverseas32 
Nathan SowterEnglandOverseas33 
Tom Kohler-CadmoreEnglandOverseas31 
Kiran CarlsonEnglandOverseas27 
Tom LawesEnglandOverseas23 
Ben FoakesEnglandOverseas32 
Luc BenkensteinEnglandOverseas21 
Jack HaynesEnglandOverseas24 
Tom HelmEnglandOverseas31 
Luke WellsEnglandOverseas35 
George GartonEnglandOverseas28 
Stephen EskinaziEnglandOverseas31 
Keaton JenningsEnglandOverseas33 
Daniel WorrallEnglandOverseas34 
Isaac MuhammedEnglandOverseas18 
Pat BrownEnglandOverseas27 
Saif ZaibEnglandOverseas37 
Daniel LawrenceEnglandOverseas28 
Marchant De LangeEnglandOverseas35 
Alex ThomsonEnglandOverseas32 
John TurnerEnglandOverseas24 
Oliver SykesEnglandOverseas20 
Ben McKinneyEnglandOverseas21 
James ColesEnglandOverseas21 
Reece TopleyEnglandOverseas31 
Leus Du PlooyEnglandOverseas30 
Mitchell StanleyEnglandOverseas24 
Benny HowellEnglandOverseas37 
Chris BenjaminEnglandOverseas26 
Eddie ByromEnglandOverseas28 
Chris WoodEnglandOverseas35 
Jordan CoxEnglandOverseas25 
Ben KellawayEnglandOverseas21 
Dillon PenningtonEnglandOverseas26 
Brett D’OliveiraEnglandOverseas33 
Jordan ClarkEnglandOverseas35 
Calvin HarrisonEnglandOverseas27 
Jake LintottEnglandOverseas32 
Jason RoyEnglandOverseas35 
Olly StoneEnglandOverseas32 
Matt CritchleyEnglandOverseas29 
Aneurin DonaldEnglandOverseas30 
Danny LambEnglandOverseas30 
James BraceyEnglandOverseas28 
Tawanda MuyeyeEnglandOverseas24 
Sonny BakerEnglandOverseas22 
Ajeet Singh DaleEnglandOverseas25 
Jordan ThompsonEnglandOverseas29 
Michael PepperEnglandOverseas27 
Lewis GregoryEnglandOverseas33 
Sam CookEnglandOverseas28 
Will LuxtonEnglandOverseas22 
Tom MooresEnglandOverseas29 
Freddie McCannEnglandOverseas20 
Matthew PottsEnglandOverseas27 
Tom HartleyEnglandOverseas26 
Mason CraneEnglandOverseas28 
Ben GreenEnglandOverseas28 
Ethan BrookesEnglandOverseas24 
Sam HainEnglandOverseas30 
Tom AspinwallEnglandOverseas21 
Liam GuthrieEnglandOverseas28 
Thomas RewEnglandOverseas18 
Adam HoseEnglandOverseas33 
Danny BriggsEnglandOverseas34 
Paul WalterEnglandOverseas31 
James AndersonEnglandOverseas43 
Alex HalesEnglandOverseas37 
Matthew HurstEnglandOverseas22 
Joe WeatherleyEnglandOverseas28 
Tom AbellEnglandOverseas31 
Adam LythEnglandOverseas38 
David WilleyEnglandOverseas35 
Liam Patterson-WhiteEnglandOverseas27 
Louis KimberEnglandOverseas28 
Sean DicksonEnglandOverseas34 
Daniel Bell-DrummondEnglandOverseas32 
James RewEnglandOverseas21 
Archie LenhamEnglandOverseas21 
Ollie RobinsonEnglandOverseas32 
Josh HullEnglandOverseas21 
Craig OvertonEnglandOverseas31 
Ben CharlesworthEnglandOverseas25 
Farhan AhmedEnglandOverseas  
Dan DouthwaiteEnglandOverseas28 
Curtis CampherIrelandOverseas26 
Gareth DelanyIrelandOverseas28 
Harry TectorIrelandOverseas26 
Josh LittleIrelandOverseas26 
George DockrellIrelandOverseas33 
Ruben TrumpelmannNamibiaOverseas27 
Jan Nicol Loftie-EatonNamibiaOverseas24 
Bernard ScholtzNamibiaOverseas35 
Gerhard ErasmusNamibiaOverseas30 
Dipendra Singh AireeNepalOverseas25 
Colin AckermannNetherlandsOverseas34 
Michael LevittNetherlandsOverseas22 
Roelof Van der MerweNetherlandsOverseas41 
Aryan DuttNetherlandsOverseas22 
Logan Van BeekNetherlandsOverseas35 
Freddie KlaassenNetherlandsOverseas33 
Max O’DowdNetherlandsOverseas31 
Bas de LeedeNetherlandsOverseas26 
Doug BracewellNew ZealandOverseas35 
Scott KuggeleijnNew ZealandOverseas34 
Tom BruceNew ZealandOverseas34 
Michael RipponNew ZealandOverseas34 
Corey AndersonNew ZealandOverseas35 
Devon ConwayNew ZealandOverseas34 
Matthew MontgomeryOtherOverseas25 
Virandeep SinghOtherOverseas26 
Brandon McMullenScotlandOverseas26 
Mark WattScotlandOverseas29 
Jack JarvisScotlandOverseas22 
Michael LeaskScotlandOverseas35 
Brad CurrieScotlandOverseas27 
George MunseyScotlandOverseas32 
Gerald CoetzeeSouth AfricaSouth African25 
Sibonelo MakhanyaSouth AfricaSouth African29 
Aya GqamaneSouth AfricaSouth African36 
Rashard GibbsSouth AfricaSouth African29 
Leo SadlerSouth AfricaSouth African21 
Lutho SipamlaSouth AfricaSouth African27 
Fayyaadh ToffarSouth AfricaSouth African19Yes
Parth PatelSouth AfricaSouth African19Yes
Kwena MaphakaSouth AfricaSouth African19Yes
Khaif PatelSouth AfricaSouth African22Yes
Christiaan du ToitSouth AfricaSouth African22Yes
Andile PhehlukwayoSouth AfricaSouth African29 
Marcus BakkerSouth AfricaSouth African20Yes
Jacques SnymanSouth AfricaSouth African31 
Alec van der KruitSouth AfricaSouth African24 
Beuran HendricksSouth AfricaSouth African35 
Anrich NortjeSouth AfricaSouth African32 
Jean Du PlessisSouth AfricaSouth African27 
Bryce ParsonsSouth AfricaSouth African24 
Duan JansenSouth AfricaSouth African25 
Corne BothaSouth AfricaSouth African18Yes
Mitchell van BuurenSouth AfricaSouth African27 
Okuhle CeleSouth AfricaSouth African28 
Ludwich SchuldSouth AfricaSouth African20Yes
Andile SimelaneSouth AfricaSouth African22Yes
Nealan van HeerdenSouth AfricaSouth African28 
Edward MooreSouth AfricaSouth African32 
Liam AlderSouth AfricaSouth African22Yes
Muhammed BulbuliaSouth AfricaSouth African19Yes
Siya PlaatjieSouth AfricaSouth African24 
Tony De ZorziSouth AfricaSouth African28 
Adnaan LagadienSouth AfricaSouth African18Yes
Meyer PretoriusSouth AfricaSouth African19Yes
Johnayden SmitSouth AfricaSouth African20Yes
Tony ChristoffelsSouth AfricaSouth African23Yes
Divan EngelbrechtSouth AfricaSouth African21Yes
Lizaad WilliamsSouth AfricaSouth African32 
Tsepo NdwandwaSouth AfricaSouth African30 
Steve StolkSouth AfricaSouth African19Yes
Ǫuinton De KockSouth AfricaSouth African33 
Daniel SmithSouth AfricaSouth African23Yes
Eduan Van der MerweSouth AfricaSouth African18Yes
Reeza HendricksSouth AfricaSouth African36 
Hardus ViljoenSouth AfricaSouth African36 
Shane DadswellSouth AfricaSouth African28 
Ludwig KaestnerSouth AfricaSouth African25 
Emanuel MotswiriSouth AfricaSouth African25 
Cameron ShekletonSouth AfricaSouth African25 
Romashan PillaySouth AfricaSouth African20Yes
Conrad MoutonSouth AfricaSouth African23Yes
Grant RoelofsenSouth AfricaSouth African29 
Marques AckermanSouth AfricaSouth African29 
Keith DudgeonSouth AfricaSouth African30 
Caleb SelekaSouth AfricaSouth African23Yes
Rivaldo MoonsamySouth AfricaSouth African29 
Modiri LithekoSouth AfricaSouth African25 
Ruan De SwardtSouth AfricaSouth African27 
Gideon PetersSouth AfricaSouth African26 
Ryan MaritzSouth AfricaSouth African21Yes
Andile MogakaneSouth AfricaSouth African26 
Keagan Lion-CachetSouth AfricaSouth African23Yes
Merrick BrettSouth AfricaSouth African24 
Joshua RichardsSouth AfricaSouth African27 
Zack MombergSouth AfricaSouth African22Yes
Odirile ModimokoaneSouth AfricaSouth African24 
Chad ClassenSouth AfricaSouth African28 
James RitchieSouth AfricaSouth African25 
Dane PiedtSouth AfricaSouth African35 
Wandile MakwetuSouth AfricaSouth African26 
Slade van StadenSouth AfricaSouth African22Yes
Esosa AihevbaSouth AfricaSouth African19Yes
Aron Henry VisserSouth AfricaSouth African26 
Michael CopelandSouth AfricaSouth African23Yes
Dian ForresterSouth AfricaSouth African25 
Evan JonesSouth AfricaSouth African30 
CP KlijnhansSouth AfricaSouth African25 
Meeka-eel PrinceSouth AfricaSouth African21Yes
Maro HartkopfSouth AfricaSouth African18Yes
SW KempSouth AfricaSouth African23Yes
Thomas KaberSouth AfricaSouth African33 
Cole AbrahamsSouth AfricaSouth African26 
Tristan LuusSouth AfricaSouth African20Yes
Siya MahimaSouth AfricaSouth African29 
Rassie van der DussenSouth AfricaSouth African36 
Jason RowlesSouth AfricaSouth African17Yes
Divan de VilliersSouth AfricaSouth African19Yes
Sine ǪeshileSouth AfricaSouth African26 
Migael PretoriusSouth AfricaSouth African30 
Kerwin MungrooSouth AfricaSouth African31 
Blayde CapellSouth AfricaSouth African28 
Ntando SoniSouth AfricaSouth African20Yes
Chad LaycockSouth AfricaSouth African22Yes
Lutendo TsanwaniSouth AfricaSouth African21Yes
Wesley BedjaSouth AfricaSouth African28 
Jiveshen PillaySouth AfricaSouth African26 
Bayanda MajolaSouth AfricaSouth African18Yes
Neil BrandSouth AfricaSouth African29 
Jon HinrichsenSouth AfricaSouth African26 
Beyers SwanepoelSouth AfricaSouth African27 
Tshepo MorekiSouth AfricaSouth African32 
Hardus CoetzerSouth AfricaSouth African23Yes
Johnathan AndersonSouth AfricaSouth African21Yes
Connor EsterhuizenSouth AfricaSouth African24 
Jason SmithSouth AfricaSouth African31 
Janco SmitSouth AfricaSouth African24 
Dewan MaraisSouth AfricaSouth African21Yes
Clyde FortuinSouth AfricaSouth African30 
Wiaan MulderSouth AfricaSouth African27 
Jarren BacherSouth AfricaSouth African22Yes
Daryn DupavillonSouth AfricaSouth African31 
Lehan BothaSouth AfricaSouth African24 
Khaya ZondoSouth AfricaSouth African35 
Jurie SnymanSouth AfricaSouth African30 
Ruan HaasbroekSouth AfricaSouth African28 
Codi YusufSouth AfricaSouth African27 
Garnett TarrSouth AfricaSouth African25 
Rowan BezuidenhoutSouth AfricaSouth African22Yes
Christian SabelaSouth AfricaSouth African18Yes
Amaan KhanSouth AfricaSouth African22Yes
Joshua van HeerdenSouth AfricaSouth African27 
Niel ErasmusSouth AfricaSouth African26 
Mohammed Aarsh PatelSouth AfricaSouth African20Yes
Oratile MathinyeSouth AfricaSouth African23Yes
Raeeq DanielsSouth AfricaSouth African19Yes
Carl FryerSouth AfricaSouth African17Yes
Lukas Janse van RensburgSouth AfricaSouth African20Yes
Jacob Johannes BassonSouth AfricaSouth African17Yes
Muhammed MayetSouth AfricaSouth African27 
Nhlakanipho MpungoseSouth AfricaSouth African26 
Kurtlyn MannikamSouth AfricaSouth African29 
Ntando ZumaSouth AfricaSouth African21Yes
Wayne ParnellSouth AfricaSouth African36 
Delano PotgieterSouth AfricaSouth African29 
Bamanye XenxeSouth AfricaSouth African28 
Sandiso MbulaSouth AfricaSouth African28 
Neil TimmersSouth AfricaSouth African21Yes
Richard SeletswaneSouth AfricaSouth African20Yes
Nqabayomzi PeterSouth AfricaSouth African24 
Tabraiz ShamsiSouth AfricaSouth African35 
Liam PetersSouth AfricaSouth African28 
Gysbert WegeSouth AfricaSouth African21Yes
Renaldo MeyerSouth AfricaSouth African31 
Sean WhiteheadSouth AfricaSouth African28 
Imraan ManackSouth AfricaSouth African34 
Juanrico VorsterSouth AfricaSouth African20Yes
Jordan MorrisSouth AfricaSouth African26 
Nonelela YikhaSouth AfricaSouth African24 
Chris BritzSouth AfricaSouth African27 
James Robb-ǪuinlanSouth AfricaSouth African18Yes
Ferisco AdamsSouth AfricaSouth African36 
Keshav MaharajSouth AfricaSouth African35 
Aphiwe MnyandaSouth AfricaSouth African21Yes
Tshepo NtuliSouth AfricaSouth African30 
Dwaine PretoriusSouth AfricaSouth African36 
Byron MartinSouth AfricaSouth African29 
Glenton StuurmanSouth AfricaSouth African33 
CJ KingSouth AfricaSouth African21Yes
Cayden WilsonSouth AfricaSouth African18Yes
Gavin KaplanSouth AfricaSouth African27 
Nicolaas MentzSouth AfricaSouth African20Yes
Temba BavumaSouth AfricaSouth African35 
Junaid DawoodSouth AfricaSouth African29 
Hermann RolfesSouth AfricaSouth African26 
Morne VenterSouth AfricaSouth African27 
Ottneil BaartmanSouth AfricaSouth African32 
Matthew BoastSouth AfricaSouth African22Yes
Oliver WhiteheadSouth AfricaSouth African20Yes
Benjamin van RensburgSouth AfricaSouth African27 
Matthew BreetzkeSouth AfricaSouth African27 
Matt van der MeschtSouth AfricaSouth African21Yes
Lukas van der WaltSouth AfricaSouth African22Yes
Dane PatersonSouth AfricaSouth African36 
Sean GilsonSouth AfricaSouth African26 
Aiden MarkramSouth AfricaSouth African31 
Dewald BrevisSouth AfricaSouth African22Yes
Ziyaad AbrahamsSouth AfricaSouth African28 
Jason RaubenheimerSouth AfricaSouth African26 
Hanu ViljoenSouth AfricaSouth African24 
Talha Farook ChitharaSouth AfricaSouth African19Yes
Kabelo SekhukhuneSouth AfricaSouth African28 
Zedan MahomedSouth AfricaSouth African22Yes
Juan JamesSouth AfricaSouth African21Yes
Simon HarmerSouth AfricaSouth African36 
Jorich van SchalkwykSouth AfricaSouth African19Yes
Ronan HerrmannSouth AfricaSouth African22Yes
George van HeerdenSouth AfricaSouth African22Yes
GJ MareeSouth AfricaSouth African21Yes
Rilee RossouwSouth AfricaSouth African36 
Duanne OlivierSouth AfricaSouth African33 
Martin KhumaloSouth AfricaSouth African20Yes
David BeddinghamSouth AfricaSouth African29 
Jon Jon SmutsSouth AfricaSouth African37 
Eathan BoschSouth AfricaSouth African27 
Nandre BurgerSouth AfricaSouth African30 
David WieseSouth AfricaSouth African40 
Sahil ParbhooSouth AfricaSouth African20Yes
Mohameed Farid PatelSouth AfricaSouth African20Yes
Dayyaan GaliemSouth AfricaSouth African28 
Bongile MfunelwaSouth AfricaSouth African21Yes
Kyle SimmondsSouth AfricaSouth African31 
Shaveer KhanSouth AfricaSouth African23Yes
Connor MitchleySouth AfricaSouth African27 
Muhammad ManackSouth AfricaSouth African23Yes
Keethan PursothamSouth AfricaSouth African20Yes
Muaaz MoosaSouth AfricaSouth African19Yes
Jishan MahadikSouth AfricaSouth African19Yes
Sandiswa YeniSouth AfricaSouth African19Yes
Jacques StadlerSouth AfricaSouth African25 
Jordan NeilSouth AfricaSouth African24 
Alexander WiestSouth AfricaSouth African18Yes
Enrico FarinhaSouth AfricaSouth African20Yes
Ashil MaharajSouth AfricaSouth African28 
Abdallah BayoumySouth AfricaSouth African21Yes
Njabulo KubhekaSouth AfricaSouth African22Yes
Noah BreylSouth AfricaSouth African18Yes
JP KingSouth AfricaSouth African22Yes
Dylan HulettSouth AfricaSouth African22Yes
Junior DalaSouth AfricaSouth African36 
David TeegerSouth AfricaSouth African20Yes
Patrick KrugerSouth AfricaSouth African30 
Lethabo PhahlamohlakaSouth AfricaSouth African19Yes
Achille CloeteSouth AfricaSouth African24 
Keegan PetersenSouth AfricaSouth African32 
Jordan Le RouxSouth AfricaSouth African20Yes
Mark KleinhansSouth AfricaSouth African24 
Ruben MareeSouth AfricaSouth African19Yes
Euan BridgerSouth AfricaSouth African21Yes
Tiaan GoosenSouth AfricaSouth African19Yes
Rafeeq PatelSouth AfricaSouth African27 
Heinrich KrugerSouth AfricaSouth African24 
James RobinsonSouth AfricaSouth African25 
Aaron PhangisoSouth AfricaSouth African40 
Schalk EngelbrechtSouth AfricaSouth African22Yes
Tiaan BritsSouth AfricaSouth African24 
Zubayr HamzaSouth AfricaSouth African30 
Nikhil SewdassSouth AfricaSouth African23Yes
Mbulelo BudazaSouth AfricaSouth African32 
Lleyton TroskieSouth AfricaSouth African23Yes
Mihlali MpongwanaSouth AfricaSouth African25 
Luke BeaufortSouth AfricaSouth African24 
Jordan HermannSouth AfricaSouth African24 
Akhona MnyakaSouth AfricaSouth African26 
Jhedli van BriesiesSouth AfricaSouth African24 
Raynard Van TonderSouth AfricaSouth African27 
Charles SwartSouth AfricaSouth African19Yes
Willem SevensterSouth AfricaSouth African19Yes
Jade de KlerkSouth AfricaSouth African26 
Juan OppermanSouth AfricaSouth African20Yes
Jack LeesSouth AfricaSouth African24 
Wihan LubbeSouth AfricaSouth African33 
Kyle VerreynneSouth AfricaSouth African28 
Senuran MuthusamySouth AfricaSouth African31 
Nico Van ZylSouth AfricaSouth African26 
Tiaan van VuurenSouth AfricaSouth African24 
Matthew de VilliersSouth AfricaSouth African25 
Lungisani NgidiSouth AfricaSouth African29 
Jono BirdSouth AfricaSouth African24 
Johan van DykSouth AfricaSouth African31 
Jeanri AbelseSouth AfricaSouth African20Yes
Pieter MalanSouth AfricaSouth African36 
Greg FordSouth AfricaSouth African22Yes
Morteza ManackSouth AfricaSouth African18Yes
Armaan ManackSouth AfricaSouth African18Yes
Tristan GrundlingSouth AfricaSouth African19Yes
Janneman MalanSouth AfricaSouth African29 
Reuben NelSouth AfricaSouth African21Yes
Jean UpmanSouth AfricaSouth African20Yes
Benjamin HansenSouth AfricaSouth African19Yes
Byron GiraudeauxSouth AfricaSouth African22Yes
Dan LateganSouth AfricaSouth African19Yes
Suhael SoganSouth AfricaSouth African19Yes
Safwaan SujeeSouth AfricaSouth African21Yes
Daniël BosmanSouth AfricaSouth African18Yes
Kashief JosephSouth AfricaSouth African20Yes
Justin BehrensSouth AfricaSouth African22Yes
Wian RuthvenSouth AfricaSouth African19Yes
Jesse-James AlbanieSouth AfricaSouth African26 
Cameron DelportSouth AfricaSouth African36 
Kegomoditswe MotitsweSouth AfricaSouth African26 
Jordan StrydomSouth AfricaSouth African19Yes
David ChristieSouth AfricaSouth African25 
Valentine KitimeSouth AfricaSouth African22Yes
Wezo GqibaSouth AfricaSouth African24 
Matthew FourieSouth AfricaSouth African23Yes
Paul JamesSouth AfricaSouth African18Yes
Kyle GlennistorSouth AfricaSouth African21Yes
Oyama NtshonaSouth AfricaSouth African22Yes
Ammaar HaffejeeSouth AfricaSouth African20Yes
Musa TwalaSouth AfricaSouth African25 
Andrew RasemeneSouth AfricaSouth African30 
Reuben Du toitSouth AfricaSouth African21Yes
Vihan PretoriusSouth AfricaSouth African17Yes
Imran TahirSouth AfricaSouth African46 
Dylan NicholasSouth AfricaSouth African22Yes
Mbongiseni MhlangaSouth AfricaSouth African22Yes
Nqobani MokoenaSouth AfricaSouth African19Yes
Rico FryerSouth AfricaSouth African21Yes
Eben BothaSouth AfricaSouth African26 
Prenelan SubrayenSouth AfricaSouth African32 
Pieter GildenhuysSouth AfricaSouth African17Yes
Vishen HalambageSri LankaOverseas20 
Lilan RangnaSri LankaOverseas27 
Chamika KarunaratneSri LankaOverseas29 
Charith AsalankaSri LankaOverseas28 
Maheesh TheekshanaSri LankaOverseas25 
Akila DhananjayaSri LankaOverseas32 
Bhanuka RajapaksaSri LankaOverseas34 
Kusal PereraSri LankaOverseas35 
Traveen MathewSri LankaOverseas21 
Navindu PrabashSri LankaOverseas27 
Garuka SankethSri LankaOverseas20 
Dinesh ChandimalSri LankaOverseas36 
Binura FernandoSri LankaOverseas30 
Jeffrey VandersaySri LankaOverseas35 
Kamindu MendisSri LankaOverseas27 
Dhananjaya De SilvaSri LankaOverseas34 
Dushan HemanthaSri LankaOverseas31 
Tharindu RathnayakeSri LankaOverseas29 
Kasun RajithaSri LankaOverseas32 
Vijayakanth ViyaskanthSri LankaOverseas24 
Sineth JayawardeneSri LankaOverseas21 
Sonal DinushaSri LankaOverseas25 
Pavan RathnayakeSri LankaOverseas23 
Adisha NethmikaSri LankaOverseas22 
Aryan LakraUAEOverseas24 
Muhammad Rohid KhanUAEOverseas23 
Muhammad WaseemUAEOverseas31 
Aayan Afzal KhanUAEOverseas20 
Smit PatelUSAOverseas32 
Carmi le RouxUSAOverseas32 
Tajinder Singh DhillonUSAOverseas33 
Monank PatelUSAOverseas35 
Harmeet Singh BaddhanUSAOverseas33 
Rushil UgarkarUSAOverseas22 
Calvin SavageUSAOverseas32 
Mohammad MohsinUSAOverseas29 
Shubham RanjaneUSAOverseas31 
Andries GousUSAOverseas32 
Sunny PatelUSAOverseas38 
Unmukt ChandUSAOverseas32 
Ali KhanUSAOverseas35 
Nosthush KenjigeUSAOverseas34 
Aaron JonesUSAOverseas31 
Heath RichardsUSAOverseas24 
Terrance HindsWest IndiesOverseas33 
Gudakesh MotieWest IndiesOverseas30 
Kevin SinclairWest IndiesOverseas26 
Johann LayneWest IndiesOverseas22 
Jayden SealesWest IndiesOverseas24 
Fabian AllenWest IndiesOverseas30 
Khary PierreWest IndiesOverseas34 
Keacy CartyWest IndiesOverseas28 
Shamar JosephWest IndiesOverseas26 
Johnson CharlesWest IndiesOverseas36 
Jomel WarricanWest IndiesOverseas33 
Alick AthanazeWest IndiesOverseas27 
Matthew FordeWest IndiesOverseas23 
Rahkeem CornwallWest IndiesOverseas32 
Kofi JamesWest IndiesOverseas28 
Mikyle LouisWest IndiesOverseas25 
Ryan JohnWest IndiesOverseas28 
Keemo PaulWest IndiesOverseas27 
Obed McCoyWest IndiesOverseas28 
Shamar SpringerWest IndiesOverseas28 
Ramon SimmondsWest IndiesOverseas24 
Shaqkere ParrisWest IndiesOverseas22 
Dominic DrakesWest IndiesOverseas27 
Andre FletcherWest IndiesOverseas38 
Odean SmithWest IndiesOverseas29 
Jewel AndrewWest IndiesOverseas19 
Brandon KingWest IndiesOverseas31 
Kadeem AlleyneWest IndiesOverseas26 
Ryan BurlZimbabweOverseas31 
Richard NgaravaZimbabweOverseas28 
Brian BennettZimbabweOverseas22 
Sean WilliamsZimbabweOverseas39 
Brad EvansZimbabweOverseas28 

Where to watch SA20 2026 auction in India?

With several star players to go under the gavel, the buzz around the SA20 2026 auction is palpable. The event will be live telecast on Jio Hotstar in India. The event will start at 5 PM IST.

Aiden Markram
Dewald Brevis
Faf du Plessis
Lhuan-Dre Pretorius
Marco Jansen
SA20 2026 Auction
Darpan Jain
Darpan Jain

A cricket nerd.

Read more

