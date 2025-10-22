All You Need to Know About Hong Kong Sixes 2025: Full Fixtures, Squads, Venue, and Timings for the Shortest Format

India will face Pakistan on November 7.
The 12 edition of the Hong Kong Sixes 2025 will run from November 7 to November 9 at the Tin Kwong Road Recreation Ground. The tournament made a comeback in 2024 after a seven-year absence.
Fans must be looking forward to witnessing the unconventional, five-over league. The Hong Kong Sixes 2025 will feature the former India players, all-rounder Ravichandran Ashwin and wicketkeeper-batter Dinesh Karthik. Earlier, legendary players, including Sachin Tendulkar and MS Dhoni, have also been a part of the tournament.
The Hong Kong Sixes started in 2002, with South Africa and England claiming the silverware five times each. India have clinched the title once so far, in 2005, while Sri Lanka lifted their second in 2024.
Hong Kong: Yasim Murtaza (C), Babar Hayat (WK), Anshuman Rath, Aizaz Khan, Nizakat Khan, Ehsan Khan, and Nasrulla Rana.
India: Yet to be announced
Sri Lanka: Lahiru Madushanka (C), Thanuka Dabare, Dhananjaya Lakshan, Nimesh Vimukthi, Lahiru Samarakoon, Tharindu Rathnayake, Sachitha Jayatilake, and Movin Subasinghe (Standby).
Pakistan: Abbas Afridi (C), Abdul Samad, Khawaja Mohammad Nafay, Maaz Sadaqat, Mohammad Shahzad, Saad Masood, and Shahid Aziz.
Afghanistan: Gulbadin Naib (C), Noor Rehman, Karim Janat, Sharafuddin Ashraf, Farmanullah Safi, Ijaz Ahmad Ahmadzai, and Sediqullah Pacha.
Bangladesh: Yet to be announced
Nepal: Sharad Vesawkar (C), Sundip Jora, Lokesh Bam, Basir Ahamad, Adil Alam, Rashid Khan, and Rupesh Singh.
South Africa: Jordan Morris (C), Abdullah Bayoumy, Ethan Cunningham, Jorich van Schalkwyk, Mbulelo Dube, Kashief Joseph, and Blake Simpson.
Australia: Yet to be announced
England: Yet to be announced
Kuwait: Yasin Patel (C), Usman Patel, Meet Bhavsar, Bilal Tahir, Ravija Sandaruwan, Adnan Idrees, and Mohamed Shafeeq.
United Arab Emirates (UAE): Yet to be announced
As many as 12 teams are participating, and they have been divided into four groups for the Hong Kong Sixes 2025.
|MATCH
|TIME (IST)
|Bangladesh vs Hong Kong, China
|5:45 AM – 6:40 AM
|England vs UAE
|6:40 AM – 7:35 AM
|Pakistan vs Kuwait
|7:35 AM – 8:30 AM
|Afghanistan vs Nepal
|8:30 AM – 9:25 AM
|Sri Lanka vs Hong Kong, China
|9:25 AM – 10:20 AM
|Australia vs UAE
|10:20 AM – 11:15 AM
|South Africa vs Afghanistan
|11:15 AM – 12:10 PM
|Sri Lanka vs Bangladesh
|12:10 PM – 1:05 PM
|India vs Pakistan
|1:05 PM – 2:00 PM
|England vs Australia
|2:00 PM – 2:55 PM
|MATCH
|TIME (IST)
|South Africa vs Nepal
|5:45 AM – 6:40 AM
|India vs Kuwait
|6:40 AM – 7:35 AM
|A3 vs D3
|7:35 AM – 8:30 AM
|B3 vs C3
|8:30 AM – 9:25 AM
|B1 vs D2
|9:25 AM – 10:20 AM
|A1 vs C2
|10:20 AM – 11:15 AM
|A3 vs C3
|11:15 AM – 12:10 PM
|B3 vs D3
|12:10 PM – 1:05 PM
|D1 vs B2
|1:05 PM – 2:00 PM
|C1 vs A2
|2:00 PM – 2:55 PM
|MATCH
|TIME (IST)
|A3 vs B3
|5:45 AM – 6:40 AM
|LQ1 vs LQ2
|6:40 AM – 7:35 AM
|LQ3 vs LQ4
|7:35 AM – 8:30 AM
|C3 vs D3
|8:30 AM – 9:25 AM
|WQ1 vs WQ2
|9:25 AM – 10:20 AM
|TBA vs TBA
|10:20 AM – 11:15 AM
|TBA vs TBA [Bowl Final]
|11:15 AM – 12:10 PM
|TBA vs TBA [Plate Final]
|12:10 PM – 1:05 PM
|TBA vs TBA [Cup Final]
|1:05 PM – 2:00 PM
