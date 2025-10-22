News
All You Need to Know About the Hong Kong Sixes 2025: Full Fixtures, Squads, Venue, and Timings for The Shortest Format of Cricket
All You Need to Know About Hong Kong Sixes 2025: Full Fixtures, Squads, Venue, and Timings for the Shortest Format

Sreejita Sen
Sreejita Sen
Last updated: October 22, 2025
3 min read

India will face Pakistan on November 7.

All You Need to Know About the Hong Kong Sixes 2025: Full Fixtures, Squads, Venue, and Timings for The Shortest Format of Cricket

The 12 edition of the Hong Kong Sixes 2025 will run from November 7 to November 9 at the Tin Kwong Road Recreation Ground. The tournament made a comeback in 2024 after a seven-year absence.

Fans must be looking forward to witnessing the unconventional, five-over league. The Hong Kong Sixes 2025 will feature the former India players, all-rounder Ravichandran Ashwin and wicketkeeper-batter Dinesh Karthik. Earlier, legendary players, including Sachin Tendulkar and MS Dhoni, have also been a part of the tournament.

The Hong Kong Sixes started in 2002, with South Africa and England claiming the silverware five times each. India have clinched the title once so far, in 2005, while Sri Lanka lifted their second in 2024.

Hong Kong Sixes 2025 Squads

Hong Kong: Yasim Murtaza (C), Babar Hayat (WK), Anshuman Rath, Aizaz Khan, Nizakat Khan, Ehsan Khan, and Nasrulla Rana.

India: Yet to be announced

Sri Lanka: Lahiru Madushanka (C), Thanuka Dabare, Dhananjaya Lakshan, Nimesh Vimukthi, Lahiru Samarakoon, Tharindu Rathnayake, Sachitha Jayatilake, and Movin Subasinghe (Standby).

Pakistan: Abbas Afridi (C), Abdul Samad, Khawaja Mohammad Nafay, Maaz Sadaqat, Mohammad Shahzad, Saad Masood, and Shahid Aziz.

Afghanistan: Gulbadin Naib (C), Noor Rehman, Karim Janat, Sharafuddin Ashraf, Farmanullah Safi, Ijaz Ahmad Ahmadzai, and Sediqullah Pacha.

Bangladesh: Yet to be announced

Nepal: Sharad Vesawkar (C), Sundip Jora, Lokesh Bam, Basir Ahamad, Adil Alam, Rashid Khan, and Rupesh Singh.

South Africa: Jordan Morris (C), Abdullah Bayoumy, Ethan Cunningham, Jorich van Schalkwyk, Mbulelo Dube, Kashief Joseph, and Blake Simpson.

Australia: Yet to be announced

England: Yet to be announced

Kuwait: Yasin Patel (C), Usman Patel, Meet Bhavsar, Bilal Tahir, Ravija Sandaruwan, Adnan Idrees, and Mohamed Shafeeq.

United Arab Emirates (UAE): Yet to be announced

Hong Kong Sixes 2025 Groups

As many as 12 teams are participating, and they have been divided into four groups for the Hong Kong Sixes 2025.

  • Group A: South Africa, Afghanistan, Nepal
  • Group B: Australia, England, UAE
  • Group C: India, Pakistan, Kuwait
  • Group D: Sri Lanka, Bangladesh, Hong Kong China

Hong Kong Sixes 2025 Schedule

November 7

MATCHTIME (IST)
Bangladesh vs Hong Kong, China5:45 AM – 6:40 AM
England vs UAE6:40 AM – 7:35 AM
Pakistan vs Kuwait7:35 AM – 8:30 AM
Afghanistan vs Nepal8:30 AM – 9:25 AM
Sri Lanka vs Hong Kong, China9:25 AM – 10:20 AM
Australia vs UAE10:20 AM – 11:15 AM
South Africa vs Afghanistan11:15 AM – 12:10 PM
Sri Lanka vs Bangladesh12:10 PM – 1:05 PM
India vs Pakistan1:05 PM – 2:00 PM
England vs Australia2:00 PM – 2:55 PM

November 8

MATCHTIME (IST)
South Africa vs Nepal5:45 AM – 6:40 AM
India vs Kuwait6:40 AM – 7:35 AM
A3 vs D37:35 AM – 8:30 AM
B3 vs C38:30 AM – 9:25 AM
B1 vs D29:25 AM – 10:20 AM
A1 vs C210:20 AM – 11:15 AM
A3 vs C311:15 AM – 12:10 PM
B3 vs D312:10 PM – 1:05 PM
D1 vs B21:05 PM – 2:00 PM
C1 vs A22:00 PM – 2:55 PM

November 9

MATCHTIME (IST)
A3 vs B35:45 AM – 6:40 AM
LQ1 vs LQ26:40 AM – 7:35 AM
LQ3 vs LQ47:35 AM – 8:30 AM
C3 vs D38:30 AM – 9:25 AM
WQ1 vs WQ29:25 AM – 10:20 AM
TBA vs TBA10:20 AM – 11:15 AM
TBA vs TBA [Bowl Final]11:15 AM – 12:10 PM
TBA vs TBA [Plate Final]12:10 PM – 1:05 PM
TBA vs TBA [Cup Final]1:05 PM – 2:00 PM

