news

SA20 Auction 2026: Full List of Registered Players, Retained Players List, Updated Squads, and Remaining Salary Caps

Sagar Paul
Sagar Paul
Last updated: September 1, 2025
13 min read

The tournament is set to run from December 26, 2025, to January 25, 2026.

The SA20 2026 auction will take place in Johannesburg on Tuesday, September 9, 2025, as teams prepare for the fourth season of South Africa’s top T20 league. The tournament is set to run from December 26, 2025, to January 25, 2026.

Ahead of the auction, all six franchises have confirmed their retentions and pre-signings, leaving 84 player slots to be filled. Each squad will have 19 players, including a Wildcard, with a maximum of seven overseas and at least 11 South African players. Teams are also required to include a minimum of two Under-23 players in their final squad.

This season introduces a major change with the use of Right to Match (RTM) cards, allowing teams to buy back players who represented them in Season 3 by matching the highest bid.

SA20 2026 Auction: List of Players Registered

A total of 784 players have registered for the SA20 2026 auction.

No.NameNationality Player Classification
1Karim JanatAfghanistanOverseas
2Dawlat Khan ZadranAfghanistanOverseas
3Rahmanullah GurbazAfghanistanOverseas
4Zahir Khan PaktenAfghanistanOverseas
5Naveenulhaq MuridAfghanistanOverseas
6Nangeyalia KhanAfghanistanOverseas
7Fareed MalikAfghanistanOverseas
8Izharulhaq NaveedAfghanistanOverseas
9Yama ArabAfghanistanOverseas
10Arab GulAfghanistanOverseas
11Waqarullah IshaqAfghanistanOverseas
12Waqar SalamkheilAfghanistanOverseas
13Sharafuddin AshrafAfghanistanOverseas
14Hashmatullah ShahidiAfghanistanOverseas
15Faridoon DawoodzaiAfghanistanOverseas
16Wafiullah TarakhilAfghanistanOverseas
17Qais AhmadAfghanistanOverseas
18Hazratullah ZazaiAfghanistanOverseas
19Farmanullah SafiAfghanistanOverseas
20Peter HatzoglouAustraliaOverseas
21D’Arcy ShortAustraliaOverseas
22Mustafizur RahmanBangladeshOverseas
23Tanzim Hasan SakibBangladeshOverseas
24Shak Mahedi HasanBangladeshOverseas
25Tanzid Hasan TamimBangladeshOverseas
26Shamim HossainBangladeshOverseas
27Tawhid HridoyBangladeshOverseas
28Hasan MahmudBangladeshOverseas
29Jaker Ali AnikBangladeshOverseas
30Taijul IslamBangladeshOverseas
31Mehidy Hasan MirazBangladeshOverseas
32MD Shoriful IslamBangladeshOverseas
33MD Nahid RanaBangladeshOverseas
34Litton DasBangladeshOverseas
35Shakib Al HasanBangladeshOverseas
36Moeen AliEnglandOverseas
37Will SmeedEnglandOverseas
38Adam RossingtonEnglandOverseas
39Ben SandersonEnglandOverseas
40Jake BallEnglandOverseas
41Asa TribeEnglandOverseas
42Jack TaylorEnglandOverseas
43George ScrimshawEnglandOverseas
44Ben GeddesEnglandOverseas
45Saqib MahmoodEnglandOverseas
46Dominic BessEnglandOverseas
47Kashif AliEnglandOverseas
48Graham ClarkEnglandOverseas
49Nathan SowterEnglandOverseas
50Tom Kohler-CadmoreEnglandOverseas
51Kiran CarlsonEnglandOverseas
52Tom LawesEnglandOverseas
53Ben FoakesEnglandOverseas
54Luc BenkensteinEnglandOverseas
55Jack HaynesEnglandOverseas
56Tom HelmEnglandOverseas
57Luke WellsEnglandOverseas
58George GartonEnglandOverseas
59Stephen EskinaziEnglandOverseas
60Keaton JenningsEnglandOverseas
61Daniel WorrallEnglandOverseas
62Isaac MuhammedEnglandOverseas
63Pat BrownEnglandOverseas
64Saif ZaibEnglandOverseas
65Daniel LawrenceEnglandOverseas
66Marchant De LangeEnglandOverseas
67Alex ThomsonEnglandOverseas
68John TurnerEnglandOverseas
69Oliver SykesEnglandOverseas
70Ben McKinneyEnglandOverseas
71James ColesEnglandOverseas
72Reece TopleyEnglandOverseas
73Leus Du PlooyEnglandOverseas
74Mitchell StanleyEnglandOverseas
75Benny HowellEnglandOverseas
76Chris BenjaminEnglandOverseas
77Eddie ByromEnglandOverseas
78Chris WoodEnglandOverseas
79Jordan CoxEnglandOverseas
80Ben KellawayEnglandOverseas
81Dillon PenningtonEnglandOverseas
82Brett D’OliveiraEnglandOverseas
83Jordan ClarkEnglandOverseas
84Calvin HarrisonEnglandOverseas
85Jake LintottEnglandOverseas
86Jason RoyEnglandOverseas
87Olly StoneEnglandOverseas
88Matt CritchleyEnglandOverseas
89Aneurin DonaldEnglandOverseas
90Danny LambEnglandOverseas
91James BraceyEnglandOverseas
92Tawanda MuyeyeEnglandOverseas
93Sonny BakerEnglandOverseas
94Ajeet Singh DaleEnglandOverseas
95Jordan ThompsonEnglandOverseas
96Michael PepperEnglandOverseas
97Lewis GregoryEnglandOverseas
98Sam CookEnglandOverseas
99Will LuxtonEnglandOverseas
100Tom MooresEnglandOverseas
101Freddie McCannEnglandOverseas
102Matthew PottsEnglandOverseas
103Tom HartleyEnglandOverseas
104Mason CraneEnglandOverseas
105Ben GreenEnglandOverseas
106Ethan BrookesEnglandOverseas
107Sam HainEnglandOverseas
108Tom AspinwallEnglandOverseas
109Liam GuthrieEnglandOverseas
110Thomas RewEnglandOverseas
111Adam HoseEnglandOverseas
112Danny BriggsEnglandOverseas
113Paul WalterEnglandOverseas
114James AndersonEnglandOverseas
115Alex HalesEnglandOverseas
116Matthew HurstEnglandOverseas
117Joe WeatherleyEnglandOverseas
118Tom AbellEnglandOverseas
119Adam LythEnglandOverseas
120David WilleyEnglandOverseas
121Liam Patterson-WhiteEnglandOverseas
122Louis KimberEnglandOverseas
123Sean DicksonEnglandOverseas
124Daniel Bell-DrummondEnglandOverseas
125James RewEnglandOverseas
126Archie LenhamEnglandOverseas
127Ollie RobinsonEnglandOverseas
128Josh HullEnglandOverseas
129Craig OvertonEnglandOverseas
130Ben CharlesworthEnglandOverseas
131Farhan AhmedEnglandOverseas
132Dan DouthwaiteEnglandOverseas
133Curtis CampherIrelandOverseas
134Gareth DelanyIrelandOverseas
135Harry TectorIrelandOverseas
136Josh LittleIrelandOverseas
137George DockrellIrelandOverseas
138Ruben TrumpelmannNamibiaOverseas
139Jan Nicol Loftie-EatonNamibiaOverseas
140Bernard ScholtzNamibiaOverseas
141Gerhard ErasmusNamibiaOverseas
142Dipendra Singh AireeNepalOverseas
143Colin AckermannNetherlandsOverseas
144Michael LevittNetherlandsOverseas
145Roelof Van der MerweNetherlandsOverseas
146Aryan DuttNetherlandsOverseas
147Logan Van BeekNetherlandsOverseas
148Freddie KlaassenNetherlandsOverseas
149Max O’DowdNetherlandsOverseas
150Bas de LeedeNetherlandsOverseas
151Doug BracewellNew ZealandOverseas
152Scott KuggeleijnNew ZealandOverseas
153Tom BruceNew ZealandOverseas
154Michael RipponNew ZealandOverseas
155Corey AndersonNew ZealandOverseas
156Devon ConwayNew ZealandOverseas
157Matthew MontgomeryOtherOverseas
158Virandeep SinghOtherOverseas
159Brandon McMullenScotlandOverseas
160Mark WattScotlandOverseas
161Jack JarvisScotlandOverseas
162Michael LeaskScotlandOverseas
163Brad CurrieScotlandOverseas
164George MunseyScotlandOverseas
165Gerald CoetzeeSouth AfricaSouth African
166Sibonelo MakhanyaSouth AfricaSouth African
167Aya GqamaneSouth AfricaSouth African
168Rashard GibbsSouth AfricaSouth African
169Leo SadlerSouth AfricaSouth African
170Lutho SipamlaSouth AfricaSouth African
171Fayyaadh ToffarSouth AfricaSouth African
172Parth PatelSouth AfricaSouth African
173Kwena MaphakaSouth AfricaSouth African
174Khaif PatelSouth AfricaSouth African
175Christiaan du ToitSouth AfricaSouth African
176Andile PhehlukwayoSouth AfricaSouth African
177Marcus BakkerSouth AfricaSouth African
178Jacques SnymanSouth AfricaSouth African
179Alec van der KruitSouth AfricaSouth African
180Beuran HendricksSouth AfricaSouth African
181Anrich NortjeSouth AfricaSouth African
182Jean Du PlessisSouth AfricaSouth African
183Bryce ParsonsSouth AfricaSouth African
184Duan JansenSouth AfricaSouth African
185Corne BothaSouth AfricaSouth African
186Mitchell van BuurenSouth AfricaSouth African
187Okuhle CeleSouth AfricaSouth African
188Ludwich SchuldSouth AfricaSouth African
189Andile SimelaneSouth AfricaSouth African
190Nealan van HeerdenSouth AfricaSouth African
191Edward MooreSouth AfricaSouth African
192Liam AlderSouth AfricaSouth African
193Muhammed BulbuliaSouth AfricaSouth African
194Siya PlaatjieSouth AfricaSouth African
195Tony De ZorziSouth AfricaSouth African
196Adnaan LagadienSouth AfricaSouth African
197Meyer PretoriusSouth AfricaSouth African
198Johnayden SmitSouth AfricaSouth African
199Tony ChristoffelsSouth AfricaSouth African
200Divan EngelbrechtSouth AfricaSouth African
201Lizaad WilliamsSouth AfricaSouth African
202Tsepo NdwandwaSouth AfricaSouth African
203Steve StolkSouth AfricaSouth African
204Quinton De KockSouth AfricaSouth African
205Daniel SmithSouth AfricaSouth African
206Eduan Van der MerweSouth AfricaSouth African
207Reeza HendricksSouth AfricaSouth African
208Hardus ViljoenSouth AfricaSouth African
209Shane DadswellSouth AfricaSouth African
210Ludwig KaestnerSouth AfricaSouth African
211Emanuel MotswiriSouth AfricaSouth African
212Cameron ShekletonSouth AfricaSouth African
213Romashan PillaySouth AfricaSouth African
214Conrad MoutonSouth AfricaSouth African
215Grant RoelofsenSouth AfricaSouth African
216Marques AckermanSouth AfricaSouth African
217Keith DudgeonSouth AfricaSouth African
218Caleb SelekaSouth AfricaSouth African
219Rivaldo MoonsamySouth AfricaSouth African
220Modiri LithekoSouth AfricaSouth African
221Ruan De SwardtSouth AfricaSouth African
222Gideon PetersSouth AfricaSouth African
223Ryan MaritzSouth AfricaSouth African
224Andile MogakaneSouth AfricaSouth African
225Keagan Lion-CachetSouth AfricaSouth African
226Merrick BrettSouth AfricaSouth African
227Joshua RichardsSouth AfricaSouth African
228Zack MombergSouth AfricaSouth African
229Odirile ModimokoaneSouth AfricaSouth African
230Chad ClassenSouth AfricaSouth African
231James RitchieSouth AfricaSouth African
232Dane PiedtSouth AfricaSouth African
233Wandile MakwetuSouth AfricaSouth African
234Slade van StadenSouth AfricaSouth African
235Esosa AihevbaSouth AfricaSouth African
236Aron Henry VisserSouth AfricaSouth African
237Michael CopelandSouth AfricaSouth African
238Dian ForresterSouth AfricaSouth African
239Evan JonesSouth AfricaSouth African
240CP KlijnhansSouth AfricaSouth African
241Meeka-eel PrinceSouth AfricaSouth African
242Maro HartkopfSouth AfricaSouth African
243SW KempSouth AfricaSouth African
244Thomas KaberSouth AfricaSouth African
245Cole AbrahamsSouth AfricaSouth African
246Tristan LuusSouth AfricaSouth African
247Siya MahimaSouth AfricaSouth African
248Rassie van der DussenSouth AfricaSouth African
249Jason RowlesSouth AfricaSouth African
250Divan de VilliersSouth AfricaSouth African
251Sine QeshileSouth AfricaSouth African
252Migael PretoriusSouth AfricaSouth African
253Kerwin MungrooSouth AfricaSouth African
254Blayde CapellSouth AfricaSouth African
255Ntando SoniSouth AfricaSouth African
256Chad LaycockSouth AfricaSouth African
257Lutendo TsanwaniSouth AfricaSouth African
258Wesley BedjaSouth AfricaSouth African
259Jiveshen PillaySouth AfricaSouth African
260Bayanda MajolaSouth AfricaSouth African
261Neil BrandSouth AfricaSouth African
262Jon HinrichsenSouth AfricaSouth African
263Beyers SwanepoelSouth AfricaSouth African
264Tshepo MorekiSouth AfricaSouth African
265Hardus CoetzerSouth AfricaSouth African
266Johnathan AndersonSouth AfricaSouth African
267Connor EsterhuizenSouth AfricaSouth African
268Jason SmithSouth AfricaSouth African
269Janco SmitSouth AfricaSouth African
270Dewan MaraisSouth AfricaSouth African
271Clyde FortuinSouth AfricaSouth African
272Wiaan MulderSouth AfricaSouth African
273Jarren BacherSouth AfricaSouth African
274Daryn DupavillonSouth AfricaSouth African
275Lehan BothaSouth AfricaSouth African
276Khaya ZondoSouth AfricaSouth African
277Jurie SnymanSouth AfricaSouth African
278Ruan HaasbroekSouth AfricaSouth African
279Codi YusufSouth AfricaSouth African
280Garnett TarrSouth AfricaSouth African
281Rowan BezuidenhoutSouth AfricaSouth African
282Christian SabelaSouth AfricaSouth African
283Amaan KhanSouth AfricaSouth African
284Joshua van HeerdenSouth AfricaSouth African
285Niel ErasmusSouth AfricaSouth African
286Mohammed Aarsh PatelSouth AfricaSouth African
287Oratile MathinyeSouth AfricaSouth African
288Raeeq DanielsSouth AfricaSouth African
289Carl FryerSouth AfricaSouth African
290Lukas Janse van RensburgSouth AfricaSouth African
291Jacob Johannes BassonSouth AfricaSouth African
292Muhammed MayetSouth AfricaSouth African
293Nhlakanipho MpungoseSouth AfricaSouth African
294Kurtlyn MannikamSouth AfricaSouth African
295Ntando ZumaSouth AfricaSouth African
296Wayne ParnellSouth AfricaSouth African
297Delano PotgieterSouth AfricaSouth African
298Bamanye XenxeSouth AfricaSouth African
299Sandiso MbulaSouth AfricaSouth African
300Neil TimmersSouth AfricaSouth African
301Richard SeletswaneSouth AfricaSouth African
302Nqabayomzi PeterSouth AfricaSouth African
303Tabraiz ShamsiSouth AfricaSouth African
304Liam PetersSouth AfricaSouth African
305Gysbert WegeSouth AfricaSouth African
306Renaldo MeyerSouth AfricaSouth African
307Sean WhiteheadSouth AfricaSouth African
308Imraan ManackSouth AfricaSouth African
309Juanrico VorsterSouth AfricaSouth African
310Jordan MorrisSouth AfricaSouth African
311Nonelela YikhaSouth AfricaSouth African
312Chris BritzSouth AfricaSouth African
313James Robb-QuinlanSouth AfricaSouth African
314Ferisco AdamsSouth AfricaSouth African
315Keshav MaharajSouth AfricaSouth African
316Aphiwe MnyandaSouth AfricaSouth African
317Tshepo NtuliSouth AfricaSouth African
318Dwaine PretoriusSouth AfricaSouth African
319Byron MartinSouth AfricaSouth African
320Glenton StuurmanSouth AfricaSouth African
321CJ KingSouth AfricaSouth African
322Cayden WilsonSouth AfricaSouth African
323Gavin KaplanSouth AfricaSouth African
324Nicolaas MentzSouth AfricaSouth African
325Temba BavumaSouth AfricaSouth African
326Junaid DawoodSouth AfricaSouth African
327Hermann RolfesSouth AfricaSouth African
328Morne VenterSouth AfricaSouth African
329Ottneil BaartmanSouth AfricaSouth African
330Matthew BoastSouth AfricaSouth African
331Oliver WhiteheadSouth AfricaSouth African
332Benjamin van RensburgSouth AfricaSouth African
333Matthew BreetzkeSouth AfricaSouth African
334Matt van der MeschtSouth AfricaSouth African
335Lukas van der WaltSouth AfricaSouth African
336Dane PatersonSouth AfricaSouth African
337Sean GilsonSouth AfricaSouth African
338Aiden MarkramSouth AfricaSouth African
339Dewald BrevisSouth AfricaSouth African
340Ziyaad AbrahamsSouth AfricaSouth African
341Jason RaubenheimerSouth AfricaSouth African
342Hanu ViljoenSouth AfricaSouth African
343Talha Farook ChitharaSouth AfricaSouth African
344Kabelo SekhukhuneSouth AfricaSouth African
345Zedan MahomedSouth AfricaSouth African
346Juan JamesSouth AfricaSouth African
347Simon HarmerSouth AfricaSouth African
348Jorich van SchalkwykSouth AfricaSouth African
349Ronan HerrmannSouth AfricaSouth African
350George van HeerdenSouth AfricaSouth African
351GJ MareeSouth AfricaSouth African
352Rilee RossouwSouth AfricaSouth African
353Duanne OlivierSouth AfricaSouth African
354Martin KhumaloSouth AfricaSouth African
355David BeddinghamSouth AfricaSouth African
356Jon Jon SmutsSouth AfricaSouth African
357Eathan BoschSouth AfricaSouth African
358Nandre BurgerSouth AfricaSouth African
359David WieseSouth AfricaSouth African
360Sahil ParbhooSouth AfricaSouth African
361Mohameed Farid PatelSouth AfricaSouth African
362Dayyaan GaliemSouth AfricaSouth African
363Bongile MfunelwaSouth AfricaSouth African
364Kyle SimmondsSouth AfricaSouth African
365Shaveer KhanSouth AfricaSouth African
366Connor MitchleySouth AfricaSouth African
367Muhammad ManackSouth AfricaSouth African
368Keethan PursothamSouth AfricaSouth African
369Muaaz MoosaSouth AfricaSouth African
370Jishan MahadikSouth AfricaSouth African
371Sandiswa YeniSouth AfricaSouth African
372Jacques StadlerSouth AfricaSouth African
373Jordan NeilSouth AfricaSouth African
374Alexander WiestSouth AfricaSouth African
375Enrico FarinhaSouth AfricaSouth African
376Ashil MaharajSouth AfricaSouth African
377Abdallah BayoumySouth AfricaSouth African
378Njabulo KubhekaSouth AfricaSouth African
379Noah BreylSouth AfricaSouth African
380JP KingSouth AfricaSouth African
381Dylan HulettSouth AfricaSouth African
382Junior DalaSouth AfricaSouth African
383David TeegerSouth AfricaSouth African
384Patrick KrugerSouth AfricaSouth African
385Lethabo PhahlamohlakaSouth AfricaSouth African
386Achille CloeteSouth AfricaSouth African
387Keegan PetersenSouth AfricaSouth African
388Jordan Le RouxSouth AfricaSouth African
389Mark KleinhansSouth AfricaSouth African
390Ruben MareeSouth AfricaSouth African
391Euan BridgerSouth AfricaSouth African
392Tiaan GoosenSouth AfricaSouth African
393Rafeeq PatelSouth AfricaSouth African
394Heinrich KrugerSouth AfricaSouth African
395James RobinsonSouth AfricaSouth African
396Aaron PhangisoSouth AfricaSouth African
397Schalk EngelbrechtSouth AfricaSouth African
398Tiaan BritsSouth AfricaSouth African
399Zubayr HamzaSouth AfricaSouth African
400Nikhil SewdassSouth AfricaSouth African
401Mbulelo BudazaSouth AfricaSouth African
402Lleyton TroskieSouth AfricaSouth African
403Mihlali MpongwanaSouth AfricaSouth African
404Luke BeaufortSouth AfricaSouth African
405Jordan HermannSouth AfricaSouth African
406Akhona MnyakaSouth AfricaSouth African
407Jhedli van BriesiesSouth AfricaSouth African
408Raynard Van TonderSouth AfricaSouth African
409Charles SwartSouth AfricaSouth African
410Willem SevensterSouth AfricaSouth African
411Jade de KlerkSouth AfricaSouth African
412Juan OppermanSouth AfricaSouth African
413Jack LeesSouth AfricaSouth African
414Wihan LubbeSouth AfricaSouth African
415Kyle VerreynneSouth AfricaSouth African
416Senuran MuthusamySouth AfricaSouth African
417Nico Van ZylSouth AfricaSouth African
418Tiaan van VuurenSouth AfricaSouth African
419Matthew de VilliersSouth AfricaSouth African
420Lungisani NgidiSouth AfricaSouth African
421Jono BirdSouth AfricaSouth African
422Johan van DykSouth AfricaSouth African
423Jeanri AbelseSouth AfricaSouth African
424Pieter MalanSouth AfricaSouth African
425Greg FordSouth AfricaSouth African
426Morteza ManackSouth AfricaSouth African
427Armaan ManackSouth AfricaSouth African
428Tristan GrundlingSouth AfricaSouth African
429Janneman MalanSouth AfricaSouth African
430Reuben NelSouth AfricaSouth African
431Jean UpmanSouth AfricaSouth African
432Benjamin HansenSouth AfricaSouth African
433Byron GiraudeauxSouth AfricaSouth African
434Dan LateganSouth AfricaSouth African
435Suhael SoganSouth AfricaSouth African
436Safwaan SujeeSouth AfricaSouth African
437Daniël BosmanSouth AfricaSouth African
438Kashief JosephSouth AfricaSouth African
439Justin BehrensSouth AfricaSouth African
440Wian RuthvenSouth AfricaSouth African
441Jesse-James AlbanieSouth AfricaSouth African
442Cameron DelportSouth AfricaSouth African
443Kegomoditswe MotitsweSouth AfricaSouth African
444Jordan StrydomSouth AfricaSouth African
445David ChristieSouth AfricaSouth African
446Valentine KitimeSouth AfricaSouth African
447Wezo GqibaSouth AfricaSouth African
448Matthew FourieSouth AfricaSouth African
449Paul JamesSouth AfricaSouth African
450Kyle GlennistorSouth AfricaSouth African
451Oyama NtshonaSouth AfricaSouth African
452Ammaar HaffejeeSouth AfricaSouth African
453Musa TwalaSouth AfricaSouth African
454Andrew RasemeneSouth AfricaSouth African
455Reuben Du toitSouth AfricaSouth African
456Vihan PretoriusSouth AfricaSouth African
457Imran TahirSouth AfricaSouth African
458Dylan NicholasSouth AfricaSouth African
459Mbongiseni MhlangaSouth AfricaSouth African
460Nqobani MokoenaSouth AfricaSouth African
461Rico FryerSouth AfricaSouth African
462Eben BothaSouth AfricaSouth African
463Prenelan SubrayenSouth AfricaSouth African
464Pieter GildenhuysSouth AfricaSouth African
465Vishen HalambageSri LankaOverseas
466Lilan RangnaSri LankaOverseas
467Chamika KarunaratneSri LankaOverseas
468Charith AsalankaSri LankaOverseas
469Maheesh TheekshanaSri LankaOverseas
470Akila DhananjayaSri LankaOverseas
471Bhanuka RajapaksaSri LankaOverseas
472Kusal PereraSri LankaOverseas
473Traveen MathewSri LankaOverseas
474Navindu PrabashSri LankaOverseas
475Garuka SankethSri LankaOverseas
476Dinesh ChandimalSri LankaOverseas
477Binura FernandoSri LankaOverseas
478Jeffrey VandersaySri LankaOverseas
479Kamindu MendisSri LankaOverseas
480Dhananjaya De SilvaSri LankaOverseas
481Dushan HemanthaSri LankaOverseas
482Tharindu RathnayakeSri LankaOverseas
483Kasun RajithaSri LankaOverseas
484Vijayakanth ViyaskanthSri LankaOverseas
485Sineth JayawardeneSri LankaOverseas
486Sonal DinushaSri LankaOverseas
487Pavan RathnayakeSri LankaOverseas
488Adisha NethmikaSri LankaOverseas
489Aryan LakraUAEOverseas
490Muhammad Rohid KhanUAEOverseas
491Muhammad WaseemUAEOverseas
492Aayan Afzal KhanUAEOverseas
493Smit PatelUSAOverseas
494Carmi le RouxUSAOverseas
495Tajinder Singh DhillonUSAOverseas
496Monank PatelUSAOverseas
497Harmeet Singh BaddhanUSAOverseas
498Rushil UgarkarUSAOverseas
499Calvin SavageUSAOverseas
500Mohammad MohsinUSAOverseas
501Shubham RanjaneUSAOverseas
502Andries GousUSAOverseas
503Sunny PatelUSAOverseas
504Unmukt ChandUSAOverseas
505Ali KhanUSAOverseas
506Nosthush KenjigeUSAOverseas
507Aaron JonesUSAOverseas
508Heath RichardsUSAOverseas
509Terrance HindsWest IndiesOverseas
510Gudakesh MotieWest IndiesOverseas
511Kevin SinclairWest IndiesOverseas
512Johann LayneWest IndiesOverseas
513Jayden SealesWest IndiesOverseas
514Fabian AllenWest IndiesOverseas
515Khary PierreWest IndiesOverseas
516Keacy CartyWest IndiesOverseas
517Shamar JosephWest IndiesOverseas
518Johnson CharlesWest IndiesOverseas
519Jomel WarricanWest IndiesOverseas
520Alick AthanazeWest IndiesOverseas
521Matthew FordeWest IndiesOverseas
522Rahkeem CornwallWest IndiesOverseas
523Kofi JamesWest IndiesOverseas
524Mikyle LouisWest IndiesOverseas
525Ryan JohnWest IndiesOverseas
526Keemo PaulWest IndiesOverseas
527Obed McCoyWest IndiesOverseas
528Shamar SpringerWest IndiesOverseas
529Ramon SimmondsWest IndiesOverseas
530Shaqkere ParrisWest IndiesOverseas
531Dominic DrakesWest IndiesOverseas
532Andre FletcherWest IndiesOverseas
533Odean SmithWest IndiesOverseas
534Jewel AndrewWest IndiesOverseas
535Brandon KingWest IndiesOverseas
536Kadeem AlleyneWest IndiesOverseas
537Ryan BurlZimbabweOverseas
538Richard NgaravaZimbabweOverseas
539Brian BennettZimbabweOverseas
540Sean WilliamsZimbabweOverseas
541Brad EvansZimbabweOverseas

List of Retained Players, Pre-Signings, and Wildcard

Durban Super Giants

Retained: Noor Ahmed

Pre-Signing: Sunil Narine, Jos Buttler

Wildcard: Heinrich Klaasen

Joburg Super Kings

Retained: Faf du Plessis

Pre-Signing: James Vince, Akeal Hosein, Richard Gleeson

Wildcard: Donovan Ferreira

MI Cape Town

Retained: Trent Boult, Rashid Khan, Ryan Rickleton, George Linde, Corbin Bosch

Pre-Signing: Nicholas Pooran

Wildcard: Kagiso Rabada

Paarl Royals

Retained: Lhuan-dre Pretorius, David Miller, Bjorn Fortuin

Pre-Signing: Sikandar Raza, Mujeeb-ur-Rahman

Wildcard: Rubin Hermann

Pretoria Capitals

Pre-Signing: Will Jacks, Sherfane Rutherford

Wildcard: Andre Russell

Sunrisers Eastern Cape

Retained: Tristan Stubbs

Pre-Signing: Jonny Bairstow, AM Ghazanfar, Adam Milne

Wildcard: Marco Jansen

SA20 2026 Updated Squads

Durban Super Giants

Sunil Narine, Noor Ahmad, Jos Buttler, Heinrich Klaasen.

Joburg Super Kings

Faf du Plessis, James Vince, Akeal Hosein, Richard Gleeson, Donovan Ferreira.

MI Cape Town

Ryan Rickelton, George Linde, Corbin Bosch, Rashid Khan, Trent Boult, Nicholas Pooran, Kagiso Rabada.

Paarl Royals

Lhuan-dre Pretorius, David Miller, Bjorn Fortuin, Mujeeb Ur Rahman, Sikandar Raza, Rubin Hermann.

Pretoria Capitals

Will Jacks, Sherfane Rutherford, Andre Russell.

Sunrisers Eastern Cape

Tristan Stubbs, AM Ghazanfar, Adam Milne, Jonny Bairstow, Marco Jansen.

SA20 2026 Remaining Salary Caps

Durban Super Giants: R29.5 million

Joburg Super Kings: R21.5 million

MI Cape Town: R11.5 million

Paarl Royals: R14.5 million

Pretoria Capitals: R32.5 million

Sunrisers Eastern Cape: R21.5 million

SA20 2026 Full Schedule

26th December (Friday)

  • 09:00 PM: MI Cape Town vs Durban Super Giants (Newlands, Cape Town)

27th December (Saturday)

  • 04:30 PM: Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings (SuperSport Park, Centurion)
  • 09:00 PM: Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape (Boland Park, Paarl)

28th December (Sunday)

  • 07:00 PM: Durban Super Giants vs MI Cape Town (Kingsmead, Durban)

29th December (Monday)

  • 09:00 PM: Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals (St George’s Park, Gqeberha)

30th December (Tuesday)

  • 09:00 PM: Durban Super Giants vs Joburg Super Kings (Kingsmead, Durban)

31st December (Wednesday)

  • 04:30 PM: Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals (St George’s Park, Gqeberha)
  • 09:00 PM: MI Cape Town vs Pretoria Capitals (Newlands, Cape Town)

1st January (Thursday)

  • 09:00 PM: Joburg Super Kings vs Durban Super Giants (The Wanderers Stadium, Johannesburg)

2nd January (Friday)

  • 09:00 PM: Paarl Royals vs MI Cape Town (Boland Park, Paarl)

3rd January (Saturday)

  • 04:30 PM: Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape (The Wanderers Stadium, Johannesburg)
  • 09:00 PM: Pretoria Capitals vs Durban Super Giants (SuperSport Park, Centurion)

4th January (Sunday)

  • 07:00 PM: MI Cape Town vs Paarl Royals (Newlands, Cape Town)

5th January (Monday)

  • 09:00 PM: Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape (SuperSport Park, Centurion)

6th January (Tuesday)

  • 09:00 PM: MI Cape Town vs Joburg Super Kings (Newlands, Cape Town)

7th January (Wednesday)

  • 09:00 PM: Durban Super Giants vs Pretoria Capitals (Kingsmead, Durban)

8th January (Thursday)

  • 09:00 PM: Joburg Super Kings vs Paarl Royals (The Wanderers Stadium, Johannesburg)

9th January (Friday)

  • 09:00 PM: Durban Super Giants vs Sunrisers Eastern Cape (Kingsmead, Durban)

10th January (Saturday)

  • 04:30 PM: Paarl Royals vs Pretoria Capitals (Boland Park, Paarl)
  • 09:00 PM: Joburg Super Kings vs MI Cape Town (The Wanderers Stadium, Johannesburg)

11th January (Sunday)

  • 07:00 PM: Sunrisers Eastern Cape vs Durban Super Giants (St George’s Park, Gqeberha)

12th January (Monday)

  • 09:00 PM: Pretoria Capitals vs MI Cape Town (SuperSport Park, Centurion)

13th January (Tuesday)

  • 09:00 PM: Paarl Royals vs Durban Super Giants (Boland Park, Paarl)

14th January (Wednesday)

  • 09:00 PM: Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings (St George’s Park, Gqeberha)

15th January (Thursday)

  • 09:00 PM: Pretoria Capitals vs Paarl Royals (SuperSport Park, Centurion)

16th January (Friday)

  • 09:00 PM: MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape (Newlands, Cape Town)

17th January (Saturday)

  • 04:30 PM: Durban Super Giants vs Paarl Royals (Kingsmead, Durban)
  • 09:00 PM: Joburg Super Kings vs Pretoria Capitals (The Wanderers Stadium, Johannesburg)

18th January (Sunday)

  • 07:00 PM: Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town (St George’s Park, Gqeberha)

19th January (Monday)

  • 09:00 PM: Paarl Royals vs Joburg Super Kings (Boland Park, Paarl)

21st January (Wednesday)

  • 09:00 PM: Qualifier 1 – TBC vs TBC (TBC)

22nd January (Thursday)

  • 09:00 PM: Eliminator – TBC vs TBC (TBC)

23rd January (Friday)

  • 09:00 PM: Qualifier 2 – TBC vs TBC (TBC)

25th January (Sunday)

  • 07:00 PM: Final – TBC vs TBC (TBC)
Durban Super Giants
Joburg Super Kings
MI Cape Town
Paarl Royals
Pretoria Capitals
SA20 Auction 2026
South Africa
Sunrisers Eastern Cape
Sagar Paul
Sagar Paul

As a passionate cricket fan I have been watching the game for over 20 years, and it has been a constant part of my life for as long as I can remember. From childhood, I enjoyed following matches and players, and over time that passion only grew stronger. What began as admiration for the sport slowly turned into a deeper connection, where I found joy in expressing my thoughts through writing. For me, writing about cricket feels natural. It doesn’t feel like work, but rather a reflection of the love I have for the game that has always been close to my heart.

Read more

