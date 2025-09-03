Women’s World Cup 2025 Updated Squads – Full List of Matches, Date and Timings, Venue Details

The final of the competition will be played on November 2.

The ICC Women’s ODI World Cup 2025 is set to get underway on September 30, when hosts India take on Sri Lanka in Guwahati. The tournament promises several high-profile clashes right from the start.

Australia, the defending champions, will begin their campaign against neighbours New Zealand on October 1. A few days later, England, who finished runners-up in the last edition, will meet South Africa on October 3. The much-awaited India vs Pakistan fixture is scheduled for October 5 in Colombo.

The final of the competition will be played on November 2. If Pakistan qualifies, the match will be held in Colombo. Otherwise, Navi Mumbai will stage the title decider.

India, chasing their first-ever Women’s World Cup trophy, became the first team to name their squad for the event. The format will see all eight teams play each other once in the group stage, with the top four advancing to the semifinals.

Women’s World Cup 2025 Squads

Five teams have already confirmed their squads for the Women’s World Cup 2025, with Australia, Sri Lanka and New Zealand still to announce.

India

Harmanpreet Kaur (c), Smriti Mandhana (vc), Pratika Rawal, Harleen Deol, Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh, Yastika Bhatia, Renuka Singh Thakur, Deepti Sharma, Sneh Rana, Sree Charani, Radha Yadav, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Kranti Gaud. Reserves: Tejal Hasabnis, Prema Rawat, Priya Mishra, Uma Chetry, Minnu Mani, Sayali Satghare.

Bangladesh:

Nigar Sultana Joty (c), Nahida Akter, Fargana Hoque, Rubya Haider Jhelik, Sharmin Akter Supta, Sobhana Mostary, Ritu Moni, Shorna Akter, Fahima Khatun, Rabeya Khan, Marufa Akter, Fariha Islam Trisna, Shanjida Akther Maghla, Nishita Akter Nishi, Sumaiya Akter.

England:

Nat Sciver-Brunt (c), Em Arlott, Tammy Beaumont, Lauren Bell, Alice Capsey, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Lauren Filer, Sarah Glenn, Amy Jones, Heather Knight, Emma Lamb, Linsey Smith, Danni Wyatt-Hodge.

Pakistan:

Fatima Sana (c), Muneeba Ali Siddiqui (vc), Aliya Riaz, Diana Baig, Eyman Fatima, Nashra Sundhu, Natalia Parvaiz, Omaima Sohail, Rameen Shamim, Sadaf Shamas, Sadia Iqbal, Shawaal Zulfiqar, Sidra Amin, Sidra Nawaz, Syeda Aroob Shah.

Reserves: Gull Feroza, Najiha Alvi, Tuba Hassan, Umm-e-Hani, Waheeda Akhtar.

South Africa

Laura Wolvaardt (c), Ayabonga Khaka, Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Marizanne Kapp, Tazmin Brits, Sinalo Jafta, Nonkululeko Mlaba, Annerie Dercksen, Anneke Bosch, Masabata Klaas, Sune Luus, Karabo Meso, Tumi Sekhukhune, Nondumiso Shangase.

Reserves: Miane Smit.

Women’s World Cup Full Schedule (Timings in IST)

September 30 (Tuesday)

03:00 PM: India Women vs Sri Lanka Women (Barsapara Cricket Stadium, Guwahati)

October 1 (Wednesday)

03:00 PM: Australia Women vs New Zealand Women (Holkar Cricket Stadium, Indore)

October 2 (Thursday)

03:00 PM: Bangladesh Women vs Pakistan Women (R. Premadasa Stadium, Colombo)

October 3 (Friday)

03:00 PM: England Women vs South Africa Women (Barsapara Cricket Stadium, Guwahati)

October 4 (Saturday)

03:00 PM: Sri Lanka Women vs Australia Women (R. Premadasa Stadium, Colombo)

October 5 (Sunday)

03:00 PM: India Women vs Pakistan Women (R. Premadasa Stadium, Colombo)

October 6 (Monday)

03:00 PM: New Zealand Women vs South Africa Women (Holkar Cricket Stadium, Indore)

October 7 (Tuesday)

03:00 PM: England Women vs Bangladesh Women (Barsapara Cricket Stadium, Guwahati)

October 8 (Wednesday)

03:00 PM: Australia Women vs Pakistan Women (R. Premadasa Stadium, Colombo)

October 9 (Thursday)

03:00 PM: India Women vs South Africa Women (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam)

October 10 (Friday)

03:00 PM: New Zealand Women vs Bangladesh Women (Barsapara Cricket Stadium, Guwahati)

October 11 (Saturday)

03:00 PM: England Women vs Sri Lanka Women (R. Premadasa Stadium, Colombo)

October 12 (Sunday)

03:00 PM: India Women vs Australia Women (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam)

October 13 (Monday)

03:00 PM: South Africa Women vs Bangladesh Women (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam)

October 14 (Tuesday)

03:00 PM: Sri Lanka Women vs New Zealand Women (R. Premadasa Stadium, Colombo)

October 15 (Wednesday)

03:00 PM: England Women vs Pakistan Women (R. Premadasa Stadium, Colombo)

October 16 (Thursday)

03:00 PM: Australia Women vs Bangladesh Women (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam)

October 17 (Friday)

03:00 PM: Sri Lanka Women vs South Africa Women (R. Premadasa Stadium, Colombo)

October 18 (Saturday)

03:00 PM: New Zealand Women vs Pakistan Women (R. Premadasa Stadium, Colombo)

October 19 (Sunday)

03:00 PM: India Women vs England Women (Holkar Cricket Stadium, Indore)

October 20 (Monday)

03:00 PM: Sri Lanka Women vs Bangladesh Women (Dr. DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai)

October 21 (Tuesday)

03:00 PM: South Africa Women vs Pakistan Women (R. Premadasa Stadium, Colombo)

October 22 (Wednesday)

03:00 PM: Australia Women vs England Women (Holkar Cricket Stadium, Indore)

October 23 (Thursday)

03:00 PM: India Women vs New Zealand Women (Dr. DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai)

October 24 (Friday)

03:00 PM: Sri Lanka Women vs Pakistan Women (R. Premadasa Stadium, Colombo)

October 25 (Saturday)

03:00 PM: Australia Women vs South Africa Women (Holkar Cricket Stadium, Indore)

October 26 (Sunday)

11:00 AM: England Women vs New Zealand Women (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam)

03:00 PM: India Women vs Bangladesh Women (Dr. DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai)

October 29 (Wednesday)

03:00 PM: 1st Semi-Final (Venue TBC)

October 30 (Thursday)

03:00 PM: 2nd Semi-Final (Dr. DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai)

November 2 (Sunday)

03:00 PM: Final (Venue TBC)

