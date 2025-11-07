IPL 2026 Retention List Scenarios Explained — What Happens on November 15 Retention Deadline Day?

All 10 teams will soon name their IPL 2026 retention list with the deadline for the same approaching closer on November 15. With the IPL 2026 auction slated to be held in December, the IPL retention 2026 and IPL 2026 released players list give an idea of how each franchise will go about in the auction.
The upcoming mini-auction will give the teams a chance to revamp and bolster their respective squads in a bid to comeback stronger next season.
The Right to Match (RTM) card made a return during the previous mega-auction after initially being phased out from the 2022 season. The new RTM rule included retention flexibility and also allowed the new bidder to increase the price after the RTM has been exercised to make the process slightly fair.
However, since the IPL 2026 auction will be a mini-auction, RTM is unlikely since the number of players up for grabs will be less than that of a mega auction. Thus, it would become unfair for the player or for teams trying to acquire him. By using the RTM card, franchises can retain their big players while curbing the price, compromising the player of his fair value.
The purse of each team will be calculated according to the players released by them, which will simultaneously free up that amount from the budget. Freeing up the purse for a mini auction is a tricky task, as some teams may have to let go of a key player.
For example, with the retirement of Ravichandran Ashwin, CSK have already freed up INR 9.75 crores in their budget. Teams can also add to their purse by trading players with other teams.
Category: Retained
Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Suryakumar Yadav, Rohit Sharma, Tilak Varma, Naman Dhir, Ryan Rickelton, Will Jacks, Trent Boult, Mitch Santner, Bevon Jacobs, Corbin Bosch, Vignesh Puthur, Karn Sharma, KL Srijith, Raj Bawa, Arjun Tendulkar, AM Ghazanfar, Ashwani Kumar.
Category: Released
Deepak Chahar, Reece Topley, Mujeeb Ur Rahman, Lizaad Williams, Satyanarayana Raju, Robin Minz.
Category: Retained
Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Luvnith Sisodia, Ramandeep Singh, Vaibhav Arora, Sunil Narine, Harshit Rana, Varun Chakravarthy, Umran Malik, Mayank Markande.
Category: Released
Rahmanullah Gurbaz, Quinton de Kock, Manish Pandey, Andre Russell, Venkatesh Iyer, Anukul Roy, Moeen Ali, Rovman Powell, Anrich Nortje, Spencer Johnson, Shivam Shukla, Chetan Sakariya.
Category: Retained
Ruturaj Gaikwad, MS Dhoni, Matheesha Pathirana, Ravindra Jadeja, Rachin Ravindra, Shivam Dube, Noor Ahmad, Dewald Brevis, Ayush Mhatre, Urvil Patel, Anshul Kamboj, Khaleel Ahmed, Nathan Ellis, Vansh Bedi, Vijay Shankar, Ramakrishna Ghosh.
Category: Released
Devon Conway, Rahul Tripathi, Vijay Shankar, Deepak Hooda, Sam Curran, Jamie Overton, Gurjapneet Singh, Mukesh Choudhary, Shreyas Gopal, Shaik Rasheed, C Andre Siddarth, Kamlesh Nagarkoti.
Category: Retained
Pat Cummins, Heinrich Klaasen, Travis Head, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, Harshal Patel, Ishan Kishan, Aniket Verma, Jaydev Unadkat, Simarjeet Singh, Kamindu Mendis, Zeeshan Ansari, Smaran Ravichandran, Eshan Malinga, Harsh Dubey.
Category: Released
Mohammed Shami, Adam Zampa, Brydon Carse, Wiaan Mulder, Sachin Baby, Atharva Taide, Abhinav Manohar, Rahul Chahar.
Category: Retained
Sanju Samson, Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Sandeep Sharma, Lhuan-dre Pretorius, Shubham Dubey, Yudhvir Singh Charak, Akash Madhwal, Kwena Maphaka, Ashok Sharma, Jofra Archer.
Category: Released
Wanindu Hasaranga, Kunal Singh Rathore, Tushar Deshpande, Kumar Kartikeya, Maheesh Theekshana, Fazalhaq Farooqi, Nandre Burger.
Category: Retained
Shreyas Iyer, Priyash Arya, Prabhsimran Singh, Josh Inglis, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Marco Jansen, Xavier Bartlett, Vijaykumar Vyashak, Yash Thakur, Musheer Khan, Yuzvendra Chahal, Lockie Ferguson, Harpreet Brar, Vishnu Vinod, Suryansh Shedge, and Mitch Owen.
Category: Released
Glenn Maxwell, Azmatullah Omarzai, Aaron Hardie, Kuldeep Sen, Pyla Avinash, Pravin Dubey, and Harnoor Pannu.
Category: Retained
Rajat Patidar, Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Tim David, Jitesh Sharma, Jacob Bethell, Krunal Pandya, Manoj Bhandage, Romario Shepherd, Josh Hazlewood, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Suyash Sharma, Yash Dayal, Mayank Agarwal, Swastik Chikara.
Category: Released
Liam Livingstone, Lungi Ngidi, Mohit Rathee, Abhinandan Singh, Rasikh Salam, Swapnil Singh.
Category: Retained
KL Rahul, Axar Patel, Ashutosh Sharma, Kuldeep Yadav, Viprag Nigam, Faf du Plessis, Tristan Stubbs. Sameer Rizvi, Karun Nair, Ajay Jadav Mandal, Abishek Porel, Donovan Ferreira, Mukesh Kumar, Mitchell Starc
Category: Released
Dushmantha Chameera, T Natarajan, Mohit Sharma, Darshan Nalkande, Tripurana Vijay, Manvanth Kumar L, Madhav Tiwari
Category: Retained
Rishabh Pant, Mitchell Marsh, Abdul Samad, Mayank Yadav, Akash Singh, William O’Rourke, Digvesh Rathi, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Ayush Badoni, Akash Deep, M Siddharth.
Category: Released
Shardul Thakur, David Miller, Ravi Bishnoi, Avesh Khan, Prince Yadav, Himmat Singh, Shahbaz Ahmad, Rajvardhan Hagargekar, Arshin Kulkarni, Shamar Joseph.
Category: Retained
Shubman Gill, Jos Buttler, Sai Sudharsan, Rashid Khan, Prasidh Krishna, Mohammed Siraj, Kagiso Rabada, R Sai Kishore, Sherfane Rutherford, Shahrukh Khan, Washington Sundar, Rahul Tewatia, Arshad Khan, Anuj Rawat, and Gurnoor Brar.
Category: Released
Glenn Phillips, Gerald Coetzee, Ishant Sharma, Karim Janat, Mahipal Lomror, Jayant Yadav, Kulwant Khejroliya, Manav Suthar, and Kumar Kushagra
