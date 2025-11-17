Abu Dhabi T10 Live Streaming in India: Where to Watch Abu Dhabi T10 League 2025 Live Telecast in India, Schedule, And Squads

The tournament will feature three former Indian players and multiple IPL stars.

The exciting Abu Dhabi T10 League 2025 is all set to commence on November 18. Fans can check out the details of the Abu Dhabi T10 live streaming in India here.

A total of eight teams will participate in the enthralling 10-over tournament. They are — Deccan Gladiators, Northern Warriors, Aspin Stallions, Ajman Titans, Quetta Qavalry, Royal Champs, Vista Riders, and Delhi Bulls.

The Deccan Gladiators will enter the batting blitz as the defending champions. Moreover, they are also the most successful franchise, with three titles in the league’s nine-year history so far. Lucknow Super Giants (LSG) star Nicholas Pooran will continue to lead the franchise in the Abu Dhabi T10 League 2025.

Several Indian Premier League (IPL) stars will be featuring in the tournament, including Pooran, Andre Russell, Sunil Narine, Rovman Powell, Liam Livingstone, Phil Salt, Tim David, and Trent Boult. Apart from these overseas big names, some former Indian players, like Harbhajan Singh, Piyush Chawla, and S. Sreesanth, will also participate in the league.

Where to Watch Abu Dhabi T10 Live Streaming in India?

The Abu Dhabi T10 live streaming in India will be available on the FanCode app.

Where to Watch 2025 Abu Dhabi T10 Live Telecast in India?

The Abu Dhabi T10 League 2025 live telecast will not be available in India.

Where Will Abu Dhabi T10 League 2025 Matches Take Place?

The Abu Dhabi T10 League 2025 matches will be played at the Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi.

Abu Dhabi T10 League 2025 Squads

Deccan Gladiators: Dilpreet Bajwa, Laurie Evans, Mark Chapman, Wafiullah Tarakhil, Andre Russell, David Wiese, Jordan Thompson, Marcus Stoinis, Nicholas Pooran (WK), Tom Kohler-Cadmore (WK), Ajay Kumar, Akeal Hosein, Ali Raza, Ibrar Ahmad, Jake Ball, Lahiru Kumara, Noor Ahmad, Muhammad Jawadullah, Richard Gleeson, and Usman Tariq.

Northern Warriors: Colin Munro, Hazratullah Zazai, Kadeem Alleyne, Sagar Kalyan, Shimron Hetmyer, Azmatullah Omarzai, Odean Smith, Thisara Perera, Yayin Rai, Dinesh Chandimal (WK), Johnson Charles (WK), Asitha Fernando, Bilal Sami, Faridoon Dawoodzai, Prabath Jayasuriya, Shahid Bhutta, Shahnawaz Dahani, Tabraiz Shamsi, and Trent Boult.

Aspin Stallions: Andre Fletcher, Avishka Fernando, Monank Patel, Sherfane Rutherford, Ben Cutting, Ryan Burl, Saif Hassan, Matthew Hurst (WK), Sam Billings (WK), Akhilesh Reddy, Ali Khan, Ashmead Nedd, Binura Fernando, Essam Muti Ur Rab, Hafeez ur Rehman, Harbhajan Singh, Harshit Seth, Tymal Mills, and Zohair Iqbal.

Ajman Titans: Alex Hales, Alishan Sharafu, Aneurin Donald, Asif Ali, Asif Khan, Rilee Rossouw, Will Smeed, Dan Lawrence, Luc Benkenstein, Moeen Ali, Tom Aspinwall, Joe Clarke (WK), Akif Javed, Chris Green, Haider Ali, Jason Behrendorff, Piyush Chawla, Wasim Akram, and Zaman Khan.

Quetta Qavalry: Evin Lewis, Irfan Khan, Khawaja Nafay, Muhammad Waseem, Abdul Ghaffar, Ali Naseer, Arafat Minhas, Fabian Allen, Jason Holder, Liam Livingstone, Sikandar Raza, Umar Lohya, Andries Gous (WK), Abbas Afridi, George Scrimshaw, Gudakesh Motie, Imran Tahir, Khuzaima Tanveer, and Mohammad Amir.

Royal Champs: Aaron Jones, Brandon McMullen, Jason Roy, Quentin Sampson, Angelo Mathews, Daniel Sams, Isuru Udana, Liam Dawson, Rishi Dhawan, Shakib Al Hasan, Vishen Halambage, Mohammad Shahzad (WK), Niroshan Dickwella (WK), Rahul Chopra (WK), Chris Jordan, Haider Razzaq, Kelvin Pitman, Zahid Ali, and Ziaur Rahman.

Vista Riders: Ackeem Auguste, Angelo Perera, Ansh Tandon, Bhanuka Rajapaksa, Chundangapoyil Rizwan, Faf du Plessis, Murali Vijay, Sean Dickson, Harshit Kaushik, Sharafuddin Ashraf, Ben McDermott (WK), Matthew Wade (WK), Unmukt Chand (WK), Andrew Tye, Dilshan Madushanka, Dwaine Pretorius, Izharulhaq Naveed, Nahid Rana, and S. Sreesanth.

Delhi Bulls: Rovman Powell, Phil Salt (WK), Kieron Pollard, Tim David, Sunil Narine, Blessing Muzarabani, Salman Irshad, James Vince, Tom Moores (WK), Oais Ahmad, Mir Hamza, James Coles, Muhammad Rohid, Junaid Siddique, Farhan Khan, Brian Bennett, Arab Gul, Romario Shepherd, and Fazalhaq Farooqi.

Abu Dhabi T10 League 2025 Schedule

DATE MATCHES TIME (IST) November 18 Quetta Qavalry vs Northern Warriors 7:15 PM November 18 Deccan Gladiators vs Delhi Bulls 9:30 PM November 19 Aspin Stallions vs Northern Warriors 5:00 PM November 19 Royal Champs vs Vista Riders 7:15 PM November 19 Ajman Titans vs Quetta Qavalry 9:30 PM November 20 Royal Champs vs Deccan Gladiators 5:00 PM November 20 Delhi Bulls vs Vista Riders 7:15 PM November 20 Aspin Stallions vs Ajman Titans 9:30 PM November 21 Deccan Gladiators vs Quetta Qavalry 5:00 PM November 21 Northern Warriors vs Ajman Titans 7:15 PM November 21 Delhi Bulls vs Royal Champs 9:30 PM November 22 Aspin Stallions vs Vista Riders 5:00 PM November 22 Northern Warriors vs Deccan Gladiators 7:15 PM November 22 Quetta Qavalry vs Delhi Bulls 9:30 PM November 23 Ajman Titans vs Royal Champs 5:00 PM November 23 Quetta Qavalry vs Aspin Stallions 7:15 PM November 23 Northern Warriors vs Vista Riders 9:30 PM November 25 Vista Riders vs Ajman Titans 7:15 PM November 25 Deccan Gladiators vs Aspin Stallions 9:30 PM November 26 Delhi Bulls vs Northern Warriors 5:00 PM November 26 Deccan Gladiators vs Ajman Titans 7:15 PM November 26 Royal Champs vs Aspin Stallions 9:30 PM November 27 Vista Riders vs Quetta Qavalry 5:00 PM November 27 Delhi Bulls vs Aspin Stallions 7:15 PM November 27 Northern Warriors vs Royal Champs 9:30 PM November 28 Ajman Titans vs Delhi Bulls 5:00 PM November 28 Quetta Qavalry vs Royal Champs 7:15 PM November 28 Vista Riders vs Deccan Gladiators 9:30 PM November 29 TBC vs TBC 7:15 PM November 29 TBC vs TBC 9:30 PM November 30 TBC vs TBC 5:00 PM November 30 TBC vs TBC 7:15 PM

