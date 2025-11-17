News
Abu Dhabi T10 Live Streaming in India: Where to Watch Abu Dhabi T10 2025 Live Telecast in India, Schedule, And Squads
news

Abu Dhabi T10 Live Streaming in India: Where to Watch Abu Dhabi T10 League 2025 Live Telecast in India, Schedule, And Squads

Sreejita Sen
Sreejita Sen
Last updated: November 17, 2025
4 min read

The tournament will feature three former Indian players and multiple IPL stars.

Abu Dhabi T10 Live Streaming in India: Where to Watch Abu Dhabi T10 2025 Live Telecast in India, Schedule, And Squads

The exciting Abu Dhabi T10 League 2025 is all set to commence on November 18. Fans can check out the details of the Abu Dhabi T10 live streaming in India here.

A total of eight teams will participate in the enthralling 10-over tournament. They are — Deccan Gladiators, Northern Warriors, Aspin Stallions, Ajman Titans, Quetta Qavalry, Royal Champs, Vista Riders, and Delhi Bulls.

The Deccan Gladiators will enter the batting blitz as the defending champions. Moreover, they are also the most successful franchise, with three titles in the league’s nine-year history so far. Lucknow Super Giants (LSG) star Nicholas Pooran will continue to lead the franchise in the Abu Dhabi T10 League 2025.

Several Indian Premier League (IPL) stars will be featuring in the tournament, including Pooran, Andre Russell, Sunil Narine, Rovman Powell, Liam Livingstone, Phil Salt, Tim David, and Trent Boult. Apart from these overseas big names, some former Indian players, like Harbhajan Singh, Piyush Chawla, and S. Sreesanth, will also participate in the league.

Where to Watch Abu Dhabi T10 Live Streaming in India?

The Abu Dhabi T10 live streaming in India will be available on the FanCode app.

Where to Watch 2025 Abu Dhabi T10 Live Telecast in India?

The Abu Dhabi T10 League 2025 live telecast will not be available in India.

Where Will Abu Dhabi T10 League 2025 Matches Take Place?

The Abu Dhabi T10 League 2025 matches will be played at the Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi.

Abu Dhabi T10 League 2025 Squads

Deccan Gladiators: Dilpreet Bajwa, Laurie Evans, Mark Chapman, Wafiullah Tarakhil, Andre Russell, David Wiese, Jordan Thompson, Marcus Stoinis, Nicholas Pooran (WK), Tom Kohler-Cadmore (WK), Ajay Kumar, Akeal Hosein, Ali Raza, Ibrar Ahmad, Jake Ball, Lahiru Kumara, Noor Ahmad, Muhammad Jawadullah, Richard Gleeson, and Usman Tariq.

Northern Warriors: Colin Munro, Hazratullah Zazai, Kadeem Alleyne, Sagar Kalyan, Shimron Hetmyer, Azmatullah Omarzai, Odean Smith, Thisara Perera, Yayin Rai, Dinesh Chandimal (WK), Johnson Charles (WK), Asitha Fernando, Bilal Sami, Faridoon Dawoodzai, Prabath Jayasuriya, Shahid Bhutta, Shahnawaz Dahani, Tabraiz Shamsi, and Trent Boult.

Aspin Stallions: Andre Fletcher, Avishka Fernando, Monank Patel, Sherfane Rutherford, Ben Cutting, Ryan Burl, Saif Hassan, Matthew Hurst (WK), Sam Billings (WK), Akhilesh Reddy, Ali Khan, Ashmead Nedd, Binura Fernando, Essam Muti Ur Rab, Hafeez ur Rehman, Harbhajan Singh, Harshit Seth, Tymal Mills, and Zohair Iqbal.

Ajman Titans: Alex Hales, Alishan Sharafu, Aneurin Donald, Asif Ali, Asif Khan, Rilee Rossouw, Will Smeed, Dan Lawrence, Luc Benkenstein, Moeen Ali, Tom Aspinwall, Joe Clarke (WK), Akif Javed, Chris Green, Haider Ali, Jason Behrendorff, Piyush Chawla, Wasim Akram, and Zaman Khan.

Quetta Qavalry: Evin Lewis, Irfan Khan, Khawaja Nafay, Muhammad Waseem, Abdul Ghaffar, Ali Naseer, Arafat Minhas, Fabian Allen, Jason Holder, Liam Livingstone, Sikandar Raza, Umar Lohya, Andries Gous (WK), Abbas Afridi, George Scrimshaw, Gudakesh Motie, Imran Tahir, Khuzaima Tanveer, and Mohammad Amir.

Royal Champs: Aaron Jones, Brandon McMullen, Jason Roy, Quentin Sampson, Angelo Mathews, Daniel Sams, Isuru Udana, Liam Dawson, Rishi Dhawan, Shakib Al Hasan, Vishen Halambage, Mohammad Shahzad (WK), Niroshan Dickwella (WK), Rahul Chopra (WK), Chris Jordan, Haider Razzaq, Kelvin Pitman, Zahid Ali, and Ziaur Rahman.

Vista Riders: Ackeem Auguste, Angelo Perera, Ansh Tandon, Bhanuka Rajapaksa, Chundangapoyil Rizwan, Faf du Plessis, Murali Vijay, Sean Dickson, Harshit Kaushik, Sharafuddin Ashraf, Ben McDermott (WK), Matthew Wade (WK), Unmukt Chand (WK), Andrew Tye, Dilshan Madushanka, Dwaine Pretorius, Izharulhaq Naveed, Nahid Rana, and S. Sreesanth.

Delhi Bulls: Rovman Powell, Phil Salt (WK), Kieron Pollard, Tim David, Sunil Narine, Blessing Muzarabani, Salman Irshad, James Vince, Tom Moores (WK), Oais Ahmad, Mir Hamza, James Coles, Muhammad Rohid, Junaid Siddique, Farhan Khan, Brian Bennett, Arab Gul, Romario Shepherd, and Fazalhaq Farooqi.

ALSO READ:

Abu Dhabi T10 League 2025 Schedule

DATEMATCHESTIME (IST)
November 18Quetta Qavalry vs Northern Warriors7:15 PM
November 18Deccan Gladiators vs Delhi Bulls9:30 PM
November 19Aspin Stallions vs Northern Warriors5:00 PM
November 19Royal Champs vs Vista Riders7:15 PM
November 19Ajman Titans vs Quetta Qavalry9:30 PM
November 20Royal Champs vs Deccan Gladiators5:00 PM
November 20Delhi Bulls vs Vista Riders7:15 PM
November 20Aspin Stallions vs Ajman Titans9:30 PM
November 21Deccan Gladiators vs Quetta Qavalry5:00 PM
November 21Northern Warriors vs Ajman Titans7:15 PM
November 21Delhi Bulls vs Royal Champs9:30 PM
November 22Aspin Stallions vs Vista Riders5:00 PM
November 22Northern Warriors vs Deccan Gladiators7:15 PM
November 22Quetta Qavalry vs Delhi Bulls9:30 PM
November 23Ajman Titans vs Royal Champs5:00 PM
November 23Quetta Qavalry vs Aspin Stallions7:15 PM
November 23Northern Warriors vs Vista Riders9:30 PM
November 25Vista Riders vs Ajman Titans7:15 PM
November 25Deccan Gladiators vs Aspin Stallions9:30 PM
November 26Delhi Bulls vs Northern Warriors5:00 PM
November 26Deccan Gladiators vs Ajman Titans7:15 PM
November 26Royal Champs vs Aspin Stallions9:30 PM
November 27Vista Riders vs Quetta Qavalry5:00 PM
November 27Delhi Bulls vs Aspin Stallions7:15 PM
November 27Northern Warriors vs Royal Champs9:30 PM
November 28Ajman Titans vs Delhi Bulls5:00 PM
November 28Quetta Qavalry vs Royal Champs7:15 PM
November 28Vista Riders vs Deccan Gladiators9:30 PM
November 29TBC vs TBC7:15 PM
November 29TBC vs TBC9:30 PM
November 30TBC vs TBC5:00 PM
November 30TBC vs TBC7:15 PM

