Who Has The Most Centuries in Women’s ODIs? Full List Of Players With Most Women’s ODI Hundreds

Sandip Pawar
Sandip Pawar
Last updated: October 9, 2025
Three out of top 10 batters are from England.

Top 30 Batters – Most Hundreds in Women’s ODIs

Name Innings Runs Average 100s
MM Lanning (AUS-W)102460253.5115
S Mandhana (IND-W)110491947.2913
SW Bates (NZ-W)134546641.0913
TT Beaumont (ENG-W)124456239.4712
HK Matthews (WI-W)96307433.789
Nat Sciver-Brunt (ENG-W)109412446.339
L Wolvaardt (SA-W)111467048.149
AMJCK Athapaththu (SL-W)154392032.719
SFM Devine (NZ-W)154418732.718
CM Edwards (ENG-W)180599241.888
SC Taylor (ENG-W)120411040.298
KL Rolton (AUS-W)132481448.148
T Brits (SA-W)41152539.367
SJ Taylor (ENG-W)119405638.267
H Kaur (IND-W)134418937.077
AE Satterthwaite (NZ-W)138463938.337
SR Taylor (WI-W)133587345.227
M Raj (IND-W)211780550.687
Sidra Ameen (PAK-W)78236533.306
JA Brittin (ENG-W)59212142.425
BL Mooney (AUS-W)82290750.125
AJ Healy (AUS-W)108330334.055
BJ Clark (AUS-W)114484447.495
NE Bolton (AUS-W)50189641.214
AC Kerr (NZ-W)68222341.944
LM Keightley (AUS-W)78263039.844
DA Hockley (NZ-W)82314141.894
M Kapp (SA-W)133323134.954
A Sutherland (AUS-W)3887039.544
PG Raut (IND-W)73229938.333
