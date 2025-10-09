Who Has The Most Centuries in Women’s ODIs? Full List Of Players With Most Women’s ODI Hundreds

Three out of top 10 batters are from England.
|Name
|Innings
|Runs
|Average
|100s
|MM Lanning (AUS-W)
|102
|4602
|53.51
|15
|S Mandhana (IND-W)
|110
|4919
|47.29
|13
|SW Bates (NZ-W)
|134
|5466
|41.09
|13
|TT Beaumont (ENG-W)
|124
|4562
|39.47
|12
|HK Matthews (WI-W)
|96
|3074
|33.78
|9
|Nat Sciver-Brunt (ENG-W)
|109
|4124
|46.33
|9
|L Wolvaardt (SA-W)
|111
|4670
|48.14
|9
|AMJCK Athapaththu (SL-W)
|154
|3920
|32.71
|9
|SFM Devine (NZ-W)
|154
|4187
|32.71
|8
|CM Edwards (ENG-W)
|180
|5992
|41.88
|8
|SC Taylor (ENG-W)
|120
|4110
|40.29
|8
|KL Rolton (AUS-W)
|132
|4814
|48.14
|8
|T Brits (SA-W)
|41
|1525
|39.36
|7
|SJ Taylor (ENG-W)
|119
|4056
|38.26
|7
|H Kaur (IND-W)
|134
|4189
|37.07
|7
|AE Satterthwaite (NZ-W)
|138
|4639
|38.33
|7
|SR Taylor (WI-W)
|133
|5873
|45.22
|7
|M Raj (IND-W)
|211
|7805
|50.68
|7
|Sidra Ameen (PAK-W)
|78
|2365
|33.30
|6
|JA Brittin (ENG-W)
|59
|2121
|42.42
|5
|BL Mooney (AUS-W)
|82
|2907
|50.12
|5
|AJ Healy (AUS-W)
|108
|3303
|34.05
|5
|BJ Clark (AUS-W)
|114
|4844
|47.49
|5
|NE Bolton (AUS-W)
|50
|1896
|41.21
|4
|AC Kerr (NZ-W)
|68
|2223
|41.94
|4
|LM Keightley (AUS-W)
|78
|2630
|39.84
|4
|DA Hockley (NZ-W)
|82
|3141
|41.89
|4
|M Kapp (SA-W)
|133
|3231
|34.95
|4
|A Sutherland (AUS-W)
|38
|870
|39.54
|4
|PG Raut (IND-W)
|73
|2299
|38.33
|3